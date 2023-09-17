Минэнерго подготовило графики отключений электричества на случай повреждения инфраструктуры 17 сентября, 00:06 Отключение света в Украине в результате российских ракетных ударов зимой 2022/2023 (Фото:Глеб Гаранич / Reuters)

Украинские энергетики пока не планируют отключений электричества, но уже подготовили графики блэкаутов на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате российских атак. Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

«Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами системы распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что нам придется внедрять эти графики», — сказала Гринчук.

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Она пояснила, что по готовности генерации и распределительных сетей министерство не планирует блэкаутов.

В то же время, по ее словам, в Минэнерго ожидают атак со стороны РФ, потому что по данным украинской и иностранных разведок, страна-агрессор планирует продолжать разрушать энергосистему Украины.

«Однако на этот раз у наших энергетиков есть больше знаний, у нас есть более качественная система ПВО… Мы надеемся, что в этом году нам удастся быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же какие-то повреждения будут», — добавила заместитель министра.

13 сентября Минэнерго уже сообщало, что отключений электроэнергии с 1 октября ни в одном регионе не планируется, а графики могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования.