«Первый тотальный блэкаут»: в Запорожской ОВА рассказали о ситуации со светом, теплом и водой

Блэкаут в Запорожье после российского удара по энергетике 7 января 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

В Запорожской области вечером 7 января в результате российского удара по энергетическим объектам возник первый с начала полномасштабного вторжения РФ тотальный блэкаут. Сейчас в регионе возвращается тепло- и электроснабжение. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров в четверг, 8 января.

Регион был полностью обесточен около 22:00 7 января. Все службы сразу перешли в режим блэкаута и начали работать по четкому плану.

По словам Федорова, в течение полутора часов в области восстановили подачу воды. Электроэнергию и теплоснабжение начали запускать около 03:00 8 января. Сейчас службы усиленно работают, чтобы прогреть все дома в Запорожье, рассказал Федоров.

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Также в регионе работает мобильная связь, больницы перевели на генераторы, функционируют более 200 пунктов незламности.

«Это такая первая ситуация для Запорожской области в течение последних четырех лет — тотального блэкаута во всем регионе», — добавил руководитель ОВА.

Вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы были почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

Утром в Запорожской ОВА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения.

Зато в Днепропетровской области без света, тепла и воды остаются более миллиона человек.