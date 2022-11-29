В Умани критическая ситуация с электроэнергией, не все объекты критической инфраструктуры со светом 29 ноября, 12:18 Экстренные отключения света действуют во всех регионах Украины после последних ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры (Фото:Leah Millis/Reuters)

В Умани Черкасской области наблюдается критическая ситуация с электроэнергией после последних ракетных ударов РФ, в городе не все объекты критической инфраструктуры со светом.

Об этом сообщила мэр Умани Ирина Плетнева в видеообращении в Facebook.

«В нашем городе критическая ситуация с подачей электроэнергии. На Южноукраинской АЭС остановлены два реактора. Оттуда мы получали электроэнергию. Пока не действуют никакие графики. Критическая инфраструктура города заживлена частично», — пояснила она.

Видео дня

Плетнева добавила, что в городе круглосуточно работают 18 пунктов несокрушимости.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины более девяти месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры, 23 ноября была последняя такая массированная атака.

Всего в этот день российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи.

В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась. По состоянию на 29 ноября в Украине до сих пор применяют аварийные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности.