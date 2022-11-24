Как выглядели крупные города Украины после ракетных ударов РФ — фото со спутника 24 ноября, 19:14 Украина на спутниковом снимке NASA, сделанном 23 ноября (Фото:NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS)

В результате массированных российских ракетных ударов 23 ноября без света остались миллионы украинцев. Программа Схемы опубликовала спутниковые снимки NASA Worldview после блэкаута и сравнила их со снимками в то же время суток до начала полномасштабного вторжения РФ — 6 февраля 2022 года.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет. РФ в ходе массированной атаки нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли десять человек.

Видео дня

Журналисты также показали, как выглядели большие украинские города после ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры и до начала полномасштабной войны.



Киев, Житомир, Винница, Умань:

Одесса, Николаев, Херсон:

Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы:

Харьков, Днепр, Полтава, Запорожье:

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что после российских атак полностью обесточены были 11 украинских областей. 24 ноября электроэнергию подали во все области Украины — после подключения объектов критической инфраструктуры свет постепенно начали давать бытовым потребителям.