В Минздраве рассказали, как будут работать больницы в условиях блэкаута
Больницы готовятся к возможному длительному блэкауту (Фото:Минздрав/Facebook)
Украинские больницы не будут закрываться в условиях блэкаута, но оптимизируют использование помещений. На данный момент закрыта критическая потребность медучреждений в генераторах.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.
«Больницы закрываться не будут, но в определенных больницах будет пересмотрен подход и оптимизировано использование помещений для того, чтобы сконцентрировать все на меньших площадях, которые позволят легче пройти осенне-зимний период, в частности, с наступлением больших холодов», — отметил он.
Ляшко пояснил, что Минздрав определил два уровня больниц. Первый, это клиники, которые могут работать без централизованного энергоснабжения. На втором уровне клиники, которые могут работать без централизованного тепла и централизованного водоснабжения.
«Именно на этих больницах и сформируется основная сеть медучреждений, которые в этот сложный осенне-зимний период должны обеспечить оказание медпомощи. Мы понимаем, что в этих больница на 100% будет работать все оборудование, которое подключается к энергоснабжению», — сказал министр.
Ляшко также уточнил, что пункты базирования экстренной медпомощи привязывают к объектам, которые обеспечены дизельными генераторами и автономным теплом, а также системами Starlink.
«Переходим на альтернативные средства связи, чтобы нигде не прерывалась коммуникация между центрами экстренной медпомощи и больницами», — резюмировал он.
23 ноября войска РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
В результате атак почти вся Украина осталась без света и связи.
К утру 25 ноября энергосистему Украины удалось восстановить на 70%.