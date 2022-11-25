В Минздраве рассказали, как будут работать больницы в условиях блэкаута 25 ноября, 15:21 Больницы готовятся к возможному длительному блэкауту (Фото:Минздрав/Facebook)

Украинские больницы не будут закрываться в условиях блэкаута, но оптимизируют использование помещений. На данный момент закрыта критическая потребность медучреждений в генераторах.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

«Больницы закрываться не будут, но в определенных больницах будет пересмотрен подход и оптимизировано использование помещений для того, чтобы сконцентрировать все на меньших площадях, которые позволят легче пройти осенне-зимний период, в частности, с наступлением больших холодов», — отметил он.

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Ляшко пояснил, что Минздрав определил два уровня больниц. Первый, это клиники, которые могут работать без централизованного энергоснабжения. На втором уровне клиники, которые могут работать без централизованного тепла и централизованного водоснабжения.

«Именно на этих больницах и сформируется основная сеть медучреждений, которые в этот сложный осенне-зимний период должны обеспечить оказание медпомощи. Мы понимаем, что в этих больница на 100% будет работать все оборудование, которое подключается к энергоснабжению», — сказал министр.

Ляшко также уточнил, что пункты базирования экстренной медпомощи привязывают к объектам, которые обеспечены дизельными генераторами и автономным теплом, а также системами Starlink.

«Переходим на альтернативные средства связи, чтобы нигде не прерывалась коммуникация между центрами экстренной медпомощи и больницами», — резюмировал он.

23 ноября войска РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В результате атак почти вся Украина осталась без света и связи.

К утру 25 ноября энергосистему Украины удалось восстановить на 70%.



