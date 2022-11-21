Очень масштабные отключения. Удастся ли российским ракетам сделать блекаут в Украине 21 ноября, 19:52 Эксклюзив НВ Репетиция тьмы. В результате последнего ракетного удара во Львове надолго пропало электричество (Фото:Vladislav Musienko / Reuters)

Что смогли сделать россияне ракетными обстрелами и как украинская энергетика справляется со уничтожением трансформаторных подстанций, рассказал НВ Александр Харченко, эксперт Центра исследований энергетики.

15 ноября произошел самый массовый обстрел Украины за последние несколько месяцев, — россияне выпустили 97 ракет, 75 из которых уничтожило ПВО. Однако остальные поразили 15 инфраструктурных объектов, связанных с энергетикой. На следующий день оккупанты снова ударили по Украине — и снова пытались поразить гражданские цели.

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Несколько дней длились стабилизационные мероприятия, без света находилось много областей. Как позже пояснил премьер Денис Шмигаль, почти половина энергосистемы в стране была выведена из строя.

К чему нужно готовиться украинцам, — об этом НВ поговорил с Александром Харченко, экспертом Центра исследований энергетики.

- Что произошло во время последних ракетных атак на энергетическую систему Украины?

— Произошла очень массированная атака. Россияне целили в выдачу (электрооборудование, по которому получается ток) атомных электростанций. А второстепенная цель — отделение западного региона от генераций (ТЭС). Это два основных фокуса. Они хотели выбить систему. Прежде всего — атомные электростанции. Второе — попытка выбить угольные электростанции.

— Говорят, что около суток атомные станции не работали?

— Частично россиянам удалось добиться успеха в том смысле, что два реактора в Ровно вышли из системы и один — на Хмельницкий АЭС. К сожалению, линии фактически были перебиты физически и повреждены устройства выдачи. Даже пришлось включать генераторы для снабжения реакторов во время этой атаки. Фактически, это еще один пример ядерного терроризма в чистом виде. Пока ситуация стабилизирована — в течение часа. Тем не менее, выдача электроэнергии в сеть существенно ограничена.

Хотя для большинства украинцев уже возобновили поставки электроэнергии, все еще есть некоторые части, около 200−300 тыс. потребителей, сейчас очень ограничены в доступе к электричеству. Киев так же сложная ситуация, потому что как третья цель фактически снова столица, причем прилетело в объекты в некоторые по 6−7 раза. Конечно, ситуация сложная, питание ограничено, но оно возобновляется.

— По Киеву была 21 ракета, 18 сбили, то есть большой процент. Россияне избивают по трансформаторам 750 кВ?