Динамика изменилась. Эксперт объяснил, почему в Украине снизились риски полного блэкаута

4 января, 19:20
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Уличный музыкант играет на барабанах во время отключения света в Киеве, 3 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Уличный музыкант играет на барабанах во время отключения света в Киеве, 3 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью NV объяснил, почему в Украине снизились риски полного блэкаута.

В интервью НВ Омельченко назвал пять причин изменения ситуации.

Первая из них — усиление противовоздушной обороны Украины.

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«Наши воины приобрели определенный опыт. Поступили мощные системы от наших партнеров», — отметил эксперт.

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Второй причиной он назвал то, что украинские вооруженные силы достаточно эффективно бьют на стратегическую глубину территории агрессора, в первую очередь по аэродромам, другим объектам, связанным именно с пусками ракет.

«Третья причина: украинские энергетики научились лучше координировать между собой свою работу и работать на опережение. Это касается Укрэнерго, генерации и операторов системы распределения. То есть если до 5 декабря они работали по факту совершенных обстрелов, то начиная с 5 декабря применяют другой метод, действуют на опережение. Это значительно ослабило последствия ударов», — рассказал Омельченко.

Четвертая причина сокращения вероятности полного блэкаута, по словам эксперта, — это увеличение поставок энергооборудования для Украины из разных стран, а также финансовое обеспечение закупки аварийного оборудования.

Он также сказал, что пятая причина — постепенное исчерпывание ракет в России, которая больше не может выпускать по сотне ракет вза один раз, и стала использовать свой неприкосновенный запас.

«Итак, мы буквально перед Новым годом вышли из зоны, когда темпы восстановления энергетической системы значительно отставали от темпов разрушения, и вошли в зону, когда динамика восстановления опережает динамику повреждений. Есть высокая вероятность, что в этой связи система будет увеличивать свою надежность», — подытожил Омельченко.

1 января председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий допустил вероятность тотального блэкаута в Украине в результате российских ракетных атак, но оценил ее как низкую.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью NV ПВО Электроснабжение Украина Отключения света Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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