200-й день войны — главное. Блэкаут в регионах после атаки РФ, ВСУ возле госграницы на Харьковщине, Зеленский заявил о «решающей» зиме 11 сентября, 23:11 Россия атаковали объекты критической инфраструктуры под Харьковом (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Воскресенье, 11 августа — 200-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сутки.



Россия бьет по критической инфраструктуре

Местные власти Харькова и области, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областей сообщили вечером об обесточении и перебоях с водой из-за атаки России на критическую инфраструктуру.

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В воздушном командовании Восток заявили, что вечером оккупанты выпустили по Украине 11 крылатых ракет. Семь из них сбили над Днепропетровской областью, еще две — над Полтавской.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о попадании двух в объекты критической инфраструктуры под Харьковом. Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что РФ целенаправленно ударила по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5.

Президент Владимир Зеленский заявил, что также полностью была обесточена Донецкая область, частично — Запорожская.

«Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов только цель оставить людей без света и тепла», — заявил он.

В Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях электроснабжение уже возобновлено. В Харьковской – на одном из объектов начался пожар. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о гибели мужчины, еще одного — госпитализировали. Поисковые работы продолжаются.

Украинские флаги возле госграницы с РФ

Украинские военнослужащие продолжают активное контрнаступление в Харьковской области. В Сети появляются кадры с украинскими флагами в приграничных Гоптовке, Липцах и Волчанске. Официально власти об их деоккупации не сообщали.

Утром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября Украина вернула под контроль более 3000 кв. км. По его словам, до выхода на государственную границу в Харьковской области оставалось 50 км. В то же время лидер добровольческого подразделения Хартия Всеволод Кожемяко заявил, что ВСУ уже вышли на границу с РФ на севере Харьковской области.

Местные власти сообщили, что оккупанты бегут из Казачьей Лопани, расположенной в пяти километрах от российско-украинской границы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что ВСУ уже освободили более 40 населенных пунктов региона.

Задержание экс-начальника СБУ Харьковской области

Роман Дудин, который до конца мая возглавлял управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, был задержан. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники.

По данным издания, он был задержан в одной из областей на западе Украины и подозревается в государственной измене и оставлении места службы.

«Решающая зима»

Президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном форуме Ялтинской европейская стратегия (YES) заявил, что следующая зима будет тяжелым этапом, который определит будущее Украины и Евросоюза.

По его словам, путь к освобождению всей украинской территории с каждым днем становится все яснее. Однако на этом пути, говорит он, есть определенные этапы, которые нельзя обойти, и всех волнует ключевой вопрос, когда Украина пройдет этот путь и добьется победы.

«Ответ на этот вопрос может дать этап, который у нас прямо впереди. Я говорю прямо: это будет тяжелый этап. Мы должны пережить эту зиму. Это 90 дней, которые станут испытанием нашей веры в победу. Испытанием для нашей выдержки и единства, способности защищать свободу и фундаментальные европейские ценности», — подчеркнул он.

Полная остановка Запорожской АЭС

Утром Энергоатом сообщил о полном прекращении работы оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

В ночь на 11 сентября от электросетей отключили шестой энергоблок. В последние три дня он работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт). К этому привели обстрелы со стороны РФ, в результате которых были повреждены все линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Вечером МАГАТЭ заявило о восстановлении резервной линии электропередачи: «Резервная линия электропередачи к ЗАЭС в Украине была восстановлена, что обеспечивает станцию внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности», — заявили в агентстве.

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