Роман Свитан военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Для того, чтобы проломить московскую ПВО, надо около трехсот беспилотников в одну точку практически направлять, для того, чтобы превысить коэффициент перехвата именно московской противовоздушной обороны.

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Почему, в принципе, несколько десятков, даже сотни наших беспилотников, которые идут на Москву, до Москвы не доходят? Их сбивают в основном в Подмосковье, то есть по внешнему периметру. Там три-четыре уровня обороны довольно-таки серьезные, объектовые. До этого, естественно, 500 километров наземного пространства, на котором можно расположить дополнительные силы перехвата. Там они и есть — мобильные группы, плюс зенитно-ракетные комплексы, локаторы радиотехнических войск Российской Федерации, плюс вертушки и плюс уже легкомоторная авиация.