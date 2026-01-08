«Вокруг — четыре уровня обороны». Когда в Москве может произойти блэкаут и что нужно, чтобы пробить ПВО столицы РФ — Свитан

8 января, 13:35
Google Читайте NV в Google
Нацгвардия РФ в центре Москвы, 29 декабря 2025 год. (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Нацгвардия РФ в центре Москвы, 29 декабря 2025 год. (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан прокомментировал в эфире Radio NV, возможно ли пробить ПВО Москвы и устроить там, в частности, блэкаут.

Роман Свитан

Роман Свитан

военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Для того, чтобы проломить московскую ПВО, надо около трехсот беспилотников в одну точку практически направлять, для того, чтобы превысить коэффициент перехвата именно московской противовоздушной обороны.

Реклама

Читайте также:
В Москве задержали около 200 авиарейсов из-за атаки беспилотников, некоторые уже отменили

Почему, в принципе, несколько десятков, даже сотни наших беспилотников, которые идут на Москву, до Москвы не доходят? Их сбивают в основном в Подмосковье, то есть по внешнему периметру. Там три-четыре уровня обороны довольно-таки серьезные, объектовые. До этого, естественно, 500 километров наземного пространства, на котором можно расположить дополнительные силы перехвата. Там они и есть — мобильные группы, плюс зенитно-ракетные комплексы, локаторы радиотехнических войск Российской Федерации, плюс вертушки и плюс уже легкомоторная авиация.

Редактор: Анастасия Созоновая

Теги:   Радио NV Война России против Украины Москва атака дронами Блэкаут

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies