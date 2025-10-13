Рахманин ответил, может ли Украина вызвать блэкаут в Москве

Народный депутат Украины от фракции Голос, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV ответил, может ли Украина вызвать блэкаут в Москве.

«Если мы говорим конкретно о Москве, ответ очень простой — нет», — заявил Рахманин в эфире Radio NV, отвечая на этот вопрос.

Он объяснил, что Москва является одним из самых защищенных, а возможно и самым защищенным городом в мире.

«Соединенные Штаты, при том, что они в технических средствах развиты гораздо лучше, чем Россия, или, например, Китай, они такой эшелонированной системы ПВО — разнообразной, достаточно эффективной — не имеют. С точки зрения развития ПВО, эшелонированности, Россия, я думаю, без преувеличения, наверное, номер один», — подчеркнул нардеп.

Рахманин отметил, что у России могут быть проблемы с применением системы ПВО вокруг Москвы или обучением военных, работающих на ней, однако разнообразие средств ПВО вокруг столицы РФ и их эшелонированность на первом месте в мире.

«У нас средств, которые бы могли эффективно проходить это, нет. Реально. Если мы говорим о наших дипстрайках, то они медленные, они достаточно тяжелые. Да, они доходят, потому что мы постоянно работаем, наши Силы обороны над этим работают, наши инженеры-конструкторы совершенствуют. Но, чтобы вы понимали: для того, чтобы несколько беспилотников прошли к какой-то цели, огромное количество беспилотников по дороге сбивается, теряет управляемость, но все равно проходят. Современных ракет, эффективных, дальнобойных, аналогов российских баллистических Искандеров или крылатых Калибров, у нас нет», — заявил нардеп.

В то же время, он отметил, что Украина может наносить России чувствительные удары и постоянно над этим работает.

«Можем ли мы наносить чувствительные поражения врагу? Да, можем. Мы над этим работаем, хотя он тоже постоянно совершенствуется. Можем ли мы, если конкретно воспринимаем это за чисто монету, сделать блэкаут в Москве? Нет, не можем. Объективно. Мне бы этого очень хотелось, но я думаю, что даже если бы мы поставили это целью, будем откровенны, количество средств, которые мы имеем, мы бы просто сожгли и не достигли никакой цели», — подытожил Рахманин.

28 сентября Владимир Зеленский заявил, что в Кремле должны знать: если они угрожают Киеву блэкаутом, блэкаут наступит в Москве.

10 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на террористические обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России.

На вопрос журналистов, планирует ли Киев «блэкаут в Москве» в ответ на удары, глава государства ответил, что «наша задача после ударов — отвечать врагу, наша задача, прежде всего, — защищать себя».

По словам Зеленского, Украина имеет четкое понимание дальнейших действий после массированных российских обстрелов энергосистемы.