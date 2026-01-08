В Кривом Роге обесточены Ингулецкий, часть Металлургического и Долгинцевского районов (Фото: Управление ГСЧС в Днепропетровской области)

В Кривом Роге Днепропетровской области без электроэнергии в четверг, 8 января, остаются 38 983 абонента, без отопления — около 2500 многоквартирных домов. Ситуация в городе тяжелая, сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул.

Обесточены, в частности, Ингулецкий район, часть Металлургического и Долгинцевского.

Из-за отсутствия электроэнергии не работают шесть крупных котельных, которые подключены напрямую к высоковольтным линиям электропередач. По словам Вилкула, генераторов, которые могли бы запитать эти котельные, не существует. Более 30 малых котельных сейчас функционируют на альтернативном питании.

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Что касается водоснабжения, то за последние четыре часа, по словам Вилкула, произошло шесть отключений насосных станций, в системе фиксируют много воздуха, который ликвидируют в течение двух суток. В городе снижено давление подачи воды.

Также в домах Кривого Рога, где есть свет, фиксируются скачки напряжения. Поэтому горожан просят не включать мощные электроприборы.

В Кривом Роге работают все больницы и действуют пункты незламности, в том числе от ГСЧС, добавил Вилкул.

Утром 8 января Вилкул сообщил, что в городе 29 тысяч потребителей без света. Ночью оккупанты совершили одну из крупнейших атак на Кривой Рог, пострадали восемь человек.

Минэнерго сообщало, что в результате российской атаки на энергетику вечером 7 января полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Утром в Запорожской ОВА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.

На Днепропетровщине без света остаются, по данным ДТЭК, около 600 тысяч человек, примерно миллион жителей — без тепла и воды.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня.