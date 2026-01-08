В Днепре после блэкаута из-за обстрелов стабилизовали ситуацию с водой, идет перезапуск отопления

По словам мэра Бориса Филатова, постепенно в Днепре восстанавливается и подача отопления после блэкаута из-за обстрелов (Фото: REUTERS/Stringer)

В Днепре коммунальщикам и энергетикам удалось, по состоянию на 20:00 8 января, нормализовать ситуацию с подачей воды — после масштабного блэкаута из-за обстрелов российских оккупантов .

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«О стабилизации города после блэкаута. Совместными усилиями коммунальщиков и энергетиков ситуация с водой уже нормализовалась. Свет также возвращается в дома», — заявил он.

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По словам Филатова, постепенно в Днепре восстанавливается и подача отопления.

«Тепловики будут работать над этим всю ночь. Фактически это будет новый запуск систем — как делается во время входа в отопительный сезон. Электротранспорт завтра снова максимально заменят автобусы. Пока тяговым подстанциям не вернется стабильное питание», — подытожил он.

До того гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко сообщал, что в Днепропетровской области восстановлена подача всей электроэнергии критической инфраструктуры — кроме Павлограда, где сохраняется постоянная тревога.

«Также без света остаются еще +100 тысяч клиентов. Динамика радует», — написал он.

Кроме того, как сообщили в компании ДТЭК, подача электроэнергии была восстановлена еще для 150 тысяч семей в Днепропетровской области.

«С ночи электроснабжение уже восстановлено почти для 350 тысяч домов. Около 500 тысяч семей остаются без света. Критическая инфраструктура региона работает с электричеством. Исключение — Павлоград, где работы осложняются постоянными тревогами и угрозой атак», — подытожили в компании.

Вечером 7 января Россия осуществила массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены. Утром 8 января в Запорожской ОВА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.

В Днепропетровской области без света были около 800 тысяч человек, примерно миллион жителей — без тепла и воды. Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня в городе.

Также сложная ситуация в Кривом Роге, который пережил одну из самых масштабных атак РФ. В городе без света почти 40 тысяч потребителей, без тепла — 2500 многоэтажек.