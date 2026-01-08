В Днепре продлили каникулы в школах из-за масштабного отключения света

8 января, 07:27
Google Читайте NV в Google
В Днепре каникулы в школах продлили, а работу детсадов сократили (Фото: REUTERS/Stringer)

В Днепре каникулы в школах продлили, а работу детсадов сократили (Фото: REUTERS/Stringer)

В Днепре после массированного российского удара по энергетическим объектам и исчезновения света 7 января каникулы в школах продлили еще на двое суток, сообщил мэр города Борис Филатов в ночь на четверг, 8 января.

Дети будут на каникулах до 11 января включительно.

Также в городе сократили рабочий день для садиков — дежурные группы будут работать до четырех часов в день, и отменили все культурные и спортивные мероприятия и тренировки, сообщил департамент гуманитарной политики горсовета.

Реклама

Читайте также:
С завтрашнего дня температура ночью будет достигать до -20 °C, возможны отключения света вне графиков — Свириденко

Филатов добавил, что все городские больницы, а также систему водоотведения в домах полностью перевели на генераторы. В разных районах города работают около 130 колонок с технической водой. Утром 8 января также возможны перебои с работой электротранспорта, на маршруты выведут дополнительные автобусы.

Вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

В частности, оккупанты ударили по Кривому Рогу, восемь пострадавших. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул предупредил жителей о серьезных отключениях света. В части города перебои с теплоснабжением.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Город Днепр Школы Отключения света Электроэнергия атаки России на энергосистему

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies