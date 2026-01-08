В Днепре продлили каникулы в школах из-за масштабного отключения света

В Днепре каникулы в школах продлили, а работу детсадов сократили (Фото: REUTERS/Stringer)

В Днепре после массированного российского удара по энергетическим объектам и исчезновения света 7 января каникулы в школах продлили еще на двое суток, сообщил мэр города Борис Филатов в ночь на четверг, 8 января.

Дети будут на каникулах до 11 января включительно.

Также в городе сократили рабочий день для садиков — дежурные группы будут работать до четырех часов в день, и отменили все культурные и спортивные мероприятия и тренировки, сообщил департамент гуманитарной политики горсовета.

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Филатов добавил, что все городские больницы, а также систему водоотведения в домах полностью перевели на генераторы. В разных районах города работают около 130 колонок с технической водой. Утром 8 января также возможны перебои с работой электротранспорта, на маршруты выведут дополнительные автобусы.

Вечером 7 января страна-агрессор Россия массированно атаковала дронами критическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы почти полностью обесточены, исчезло водоснабжение, сообщало Минэнерго.

В частности, оккупанты ударили по Кривому Рогу, восемь пострадавших. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул предупредил жителей о серьезных отключениях света. В части города перебои с теплоснабжением.