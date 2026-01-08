Блэкаут в двух регионах. Запорожье с электричеством, на Днепропетровщине подключили больницы, частично возвращают свет и воду
Днепр после российских атак на энергетическую инфраструктуру, 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)
В среду, 7 января, Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены в результате массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру этих регионов. Свет исчез в Днепре и Запорожье, в регионы пытаются вернуть электричество, тепло и воду.
NV следит за ситуацией в Днепропетровской и Запорожской областях после массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.
21:52 В ДТЭК сообщили, что в течение суток энергетики вернули электроэнергию для 694 тысяч семей в Днепропетровской области. Из-за новых российских обстрелов в течение дня без света остались еще 44 тысячи семей, по состоянию на 21:00 электричества нет у 194 тысяч семей, в том числе в Кривом Роге.
19:17 Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что в Никополе полностью восстановили тепло- и водоснабжение.
В Днепропетровской области водоснабжение вернули для более 1,7 млн абонентов, теплоснабжение — для около 270 тысяч абонентов, в частности, в Кривом Роге, который постоянно находится под российскими атаками.
Без тепла остаются около 250 тысяч абонентов, без воды — около 20 тысяч.
19:15 Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию в Днепропетровской и Запорожской областях. Он отметил, что ситуация с электрикой там была чрезвычайно сложная, и поблагодарил все ремонтные бригады, коммунальные службы, ГСЧС и энергетические компании, которые работают без перерывов.
В Запорожской области днем восстановили энергоснабжение по графике, над восстановлением электрики в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах Днепропетровской области еще работают. Также в четверг Россия нанесла новые удары по энергетике и гражданскому сектору, в Кривом Роге — по жилым домам.
Он предупредил, что ночью возможен новый массированный российский удар, и попросил обращать внимание на воздушные тревоги и спускаться в укрытия.
16:52 В ДТЭК сообщили, что энергетики с ночи вернули свет для почти 350 тысяч домов. Около 500 тысяч семей остаются без света. Критическая инфраструктура в области запитана, кроме Павлограда, где работы осложняются из-за постоянных тревог и угроз атак.
16:44 Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области.
16:36 По состоянию на 16:00, Запорожскую область смогли перевести на стандартную схему питания, гарантирующую стабильное электроснабжение, сообщает Суспільне со ссылкой на облэнерго.
16:32 Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Днепропетровской области развернули более 1500 Пунктов Несокрушимости и палаток для обогрева. Спасатели ГСЧС и полиция работают в круглосуточном режиме.
16:10 В Днепропетровской области подключили к электрике 80% больниц, большинство людей уже с водой, некоторые дома еще без тепла — ОГА
Владислав Гайваненко, глава Днепропетровской ОВА, рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 16:00:
- Энергетикам удалось частично вернуть свет, но «объемы задач еще немалые».
- Больницы принимают в обычном режиме. Около 80% учреждений с электроэнергией. Остальные — на альтернативном оборудовании.
- Ситуацию с водоотводом стабилизировали: услуга предоставляется в полном объеме, с водоснабжением уже большинство абонентов.
- Есть дома, которые остаются без тепла, отопление будет появляться с напряжением.
Гайваненко поблагодарил бизнес «за то, что не остановились, открылись для местных, подключившись к генераторам». «От них сейчас вместе с громадами запитываем еще 40% сетей мобильных операторов. Помогают их аварийные бригады из соседних областей», — добавил глава ОВА.
14:03 В Днепропетровской области удалось вернуть свет 200 тысячам семей — ДТЭК
14:01 В Днепре электротранспорт и метро заменили автобусы и маршрутки, около 100 трамваев и троллейбусов отбуксировали в депо
13:37 В Кривом Роге без света 39 тыс. жителей и крупные котельные, город частично без воды и тепла, ситуация тяжелая — Вилкул
По словам главы совета обороны города Александра Вилкула, без света в Кривом Роге остаются в частности Ингулецкий район, часть Металлургического и Долгинцевского районов — всего 38 983 абонента.
Вилкул также уточнил детали ситуации по обеспечению критических потребностей города:
Электроэнергия: «Ситуация тяжелая, но все необходимые службы работают над восстановлением», — уточнил Вилкул. В городе фиксируют скачки напряжения даже при наличии электричества, от 130 до 420 В, жителям советуют желательно максимально не включать электроприборы, чтобы они не погорели. Все учреждения здравоохранения в Кривом Роге работают, в том числе и на генераторах.
Вода: «За последние четыре часа произошло шесть отключений насосных станций. Из-за этого очень много воздуха в системе по всему городу. „Разводушивание“ продлится до двух суток. Отдельно в каждом квартале, а иногда и в доме. Там где нет электричества, воду в системе удерживаем на генераторах. Но давление, разумеется, будет ниже», — пояснил Вилкул.
Отопление. «С 10 утра без электричества остановлено шесть крупных котельных. Это около 2500 многоквартирных домов. Напоминаю, что большие котельные запитаны напрямую от высоковольтных ЛЭП, и генераторов, которые могли бы запитать эти котельные, просто не существует в природе. Более 30 малых котельных перезапущено на генераторах», — уточнил Александр Вилкул.
12:21 В Днепре де-факто чрезвычайная ситуация национального уровня, в городе пытаются восстановить работу котельных — Филатов
Мэр Днепра заявил, что вчера в городе были обесточены все котельные, и сейчас энергетики прилагают усилия, чтобы восстановить их работу.
В больницах постепенно восстанавливают электроснабжение, все медучреждения обеспечены альтернативными источниками питания.
Канализация Днепра запитана, левый берег поддерживают резервные источники электроэнергии, а ситуация с водоснабжением на правом берегу постепенно стабилизируется.
Электротранспорт в городе заменили автобусы.
Филатов также подчеркнул, что Днепр имеет запас топлива «на несколько суток».
Детсады работают «дежурными группами по четыре часа». Каникулы продлили до 11 января.
11:22 Спасатели показали, как боролись с огнем на поврежденных объектах энергоинфраструктуры в Днепропетровской области
10:05 В Днепропетровской области без электричества остаются около 800 тысяч потребителей — Минэнерго
«Ремонтные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры запитаны частично», — уточнил и.о. министра энергетики Украины Артема Некрасов.
10:01 Из-за последствий российской атаки в Днепропетровские области были обесточены восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность, сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов.
09:59 На нескольких АЗС в Днепре образовались очереди, однако топлива хватает, сообщает Суспільне
Вода в магазинах обесточенного города также есть, убедились корреспонденты Суспільного
09:41 В Днепропетровской области энергетикам удалось запитать часть объектов критической инфраструктуры
Свет жителям смогут вернуть после того, как будет запитана вся критическая инфраструктура, объяснили в ДТЕК.
09:01 «Это первый за последние годы тотальный блэкаут для Запорожской области» — Федоров о последствиях ударов РФ
По словам главы Запорожской ОВА, с третьей ночи электро- и теплоснабжение начали возвращать в дома людей в регионе.
08:47 В Запорожье полностью восстановили движение поездов после массированного обстрела РФ, в Днепре поезда движутся на резервной теплотяге — Укрзализныця
08:37 В Днепропетровской области без воды и тепла остались более миллиона человек, восстановление продолжается
Об этом сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий. По его словам, в Днепропетровской и Запорожской областях после вражеских атак продолжается восстановление сетей, ситуация по состоянию на утро 8 января такова.
Днепропетровская область
- Продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более миллиона абонентов. Уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах.
- Левый берег Днепра — с водой с пониженным давлением.
- Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.
- Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают пункты несокрушимости.
Запорожская область
- В Запорожье всю ночь работали ремонтные бригады, восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.
В области восстановлено электроснабжение стратегической инфраструктуры. Поезда курсируют в обычном режиме.
08:12 Ситуация в Кривом Роге: атака по городу была одной из крупнейших, без света почти 30 тыс. жителей, больницы работают на генераторах, к электричеству подключили почти все 30 обесточенных котельных — Вилкул
«Тяжелой, но контролируемой» назвал ситуацию в Кривом Роге по состоянию на утро Александр Вилкул, глава совета обороны города.
Он напомнил, что днем 7 января Россия осуществила «одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения».
Атака была по нескольким локациям в городе. Вследствие ударов Кривой Рог остался частично без теплоснабжения: было более 30 отключенных котельных, в том числе очень крупных, уточнил Вилкул. В Криворожском районе ночью из-за атак врага были повреждены объекты инфраструктуры. Возникли пожары.
«По состоянию на утро в городе все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе. Она работает от генератора. Подачу тепла там только начинают. К сожалению по городу фиксируются порывы [повреждения сетей] от гидроударов», — добавил Вилкул.
Относительно водоснабжения — воду в системе на юге города удерживают на генераторах, пояснил он.
По словам Вилкула, остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов города. «Энергетики работали всю ночь и работают сейчас, чтобы восстановление электроэнергии произошло как можно скорее. На сейчас аварийно отключены 29360 абонентов», — озвучил цифры Вилкул.
По состоянию на утро из 8 пострадавших в результате атаки в стационаре в больнице остаются двое. Их состояние — средней тяжести.
Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановили, «то есть он работает по всему городу», добавил Вилкул
Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно.
08:08 Регион снова со светом: в Запорожской области и в Запорожье восстановили электроснабжение — облэнерго
Андрей Стасевский, глава Запорожьеоблэнерго, сообщил, что по состоянию на утро 8 января удалось восстановить электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области.
Стасевский подтвердил, что вчера около 22:00 в результате массированной дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру был полностью обесточен Запорожский регион.
«Восстановительные работы начались безотлагательно и продолжались всю ночь. В первую очередь оживляли объекты критической инфраструктуры — в частности, тепло- и водоснабжения. Благодаря заранее наработанным алгоритмам действия и профессионализму специалистов Запорожьеоблэнерго по состоянию на 05:00 утра — менее чем за 7 часов — работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области и областного центра восстановлено».
07:42 Часть Днепропетровской области на утро остается без света, инфраструктура повреждена в трех районах
Об этом сообщил Владислав Гайваненко, глава Днепропетровской ОВА.
После вчерашней длительной атаки по области, в частности серии ударов шахедами по Кривому Рогу, Гайваненко уточнил, что с вечера до утра в небе над регионом сбили 31 беспилотник.
«Несмотря на это, атака российской армии привела к повреждениям инфраструктуры в Криворожском, Днепровском, Павлоградском районах. Возникли пожары. Часть области остается без света. Принимаются все необходимые меры для восстановления энергообеспечения потребителей», — добавил Гайваненко.
07:21 Суспільне показало последствия российских ударов по Днепру и Запорожья, которые вечером 7 января были обесточены: города остались в полной темноте, жители пытались сделать запасы воды в супермаркетах
06:46 Все котельные в Запорожье обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме. Завершено переподключение с генераторов на центральные электросети. Подача тепла в дома продолжается, сообщил Иван Федоров.
05:55 Отбой воздушной тревоги для Запорожской области.
05:47 Воздушные силы сообщают о группе БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад, БпЛА с востока курсом на Павлоград.
05:07 Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области, сообщил Федоров. Активность вражеской тактической авиации.
02:20 Электротранспорт в Днепре утром будут заменять автобусы. Для этого город увеличит количество подвижного состава на маршрутах, сообщил городской голова Борис Филатов.
00:13. Почти во все районы Запорожья вернули водоснабжение, сообщил Иван Федоров. Сети заполняют поэтапно, чтобы избежать повреждений труб.
23:58. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что больницы города перевели на генераторы, есть необходимые запасы воды. Водоснабжение в домах поддерживают благодаря альтернативным источникам питания. Каникулы в школах продлили на двое суток. Утром 8 января в городе, вероятно, будут перебои в работе электротранспорта.
23:48. В Укрэнерго призвали жителей Запорожской и Днепропетровской областей потреблять электроэнергию максимально экономно.
23:43. В Запорожье не слышен сигнал воздушной тревоги из-за обесточивания, предупредил Федоров. В случае тревоги горожан через громкоговорители будет предупреждать полиция.
23:31 Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что мобильная связь в области работает в аварийном режиме из-за масштабного обесточивания. Он попросил жителей не пользоваться мобильной связью без острой необходимости и по возможности перейти на национальный роуминг, GPON и интернет-мессенджеры. Качество связи может временно ухудшиться из-за нагрузки сети.
«Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем», — написал Федоров.
Председатель Днепропетровского облсовета Лукашук также предупредил о возможных проблемах с мобильной связью и напомнил, что национальный роуминг позволяет переключаться между операторами и пользоваться звонками и смс.
23:22. В Минэнерго сообщили, что в результате вечерней атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены.
23:07. Укрзализныця сообщила, что ряд поездов отправляется с контролируемыми задержками под резервными тепловозами из-за обесточивания в Днепропетровской и Запорожской областях.
- 734 Киев — Днепр
- 37 Запорожье — Киев
- 119 Днепр — Холм
- 79 Днепр — Львов
Обновлено в 23:06. В Запорожье в течение часа должны вернуть водоснабжение, сообщил председатель ОГА Иван Федоров.
Обновлено в 23:05. Компания ДТЭК предупредила об аварийных отключениях света в Днепропетровской области.
Общественное Днепр сообщает, что в городе Днепр исчез свет, а также отсутствует водоснабжение в отдельных районах.
Позже стало известно, что в Запорожье также пропал свет. Глава ОГА Иван Федоров подтвердил, что в области действуют ограничения электроснабжения из-за вражеской атаки. Ранее в Запорожской ОГА сообщили, что российские оккупанты атаковали город беспилотниками, был поврежден торговый объект.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукащук предупредил, что по восстановлению электроснабжения нет никаких прогнозов. Он призвал жителей сделать запас воды.
Суспільне сообщает, что в Днепре в результате российской атаки перестало работать метро.
«Сейчас работники выводят людей из тоннелей, эскалаторы не работают», — говорится в сообщении.
Страна-агрессор Россия в среду, 7 января, массированно атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о восьми пострадавших. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул предупредил жителей о возможных серьезных аварийных отключениях.