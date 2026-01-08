Блэкаут в двух регионах. Запорожье с электричеством, на Днепропетровщине подключили больницы, частично возвращают свет и воду

Днепр после российских атак на энергетическую инфраструктуру, 8 января 2026 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

В среду, 7 января, Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены в результате массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру этих регионов. Свет исчез в Днепре и Запорожье, в регионы пытаются вернуть электричество, тепло и воду.

NV следит за ситуацией в Днепропетровской и Запорожской областях после массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

21:52 В ДТЭК сообщили, что в течение суток энергетики вернули электроэнергию для 694 тысяч семей в Днепропетровской области. Из-за новых российских обстрелов в течение дня без света остались еще 44 тысячи семей, по состоянию на 21:00 электричества нет у 194 тысяч семей, в том числе в Кривом Роге.

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19:17 Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что в Никополе полностью восстановили тепло- и водоснабжение.

В Днепропетровской области водоснабжение вернули для более 1,7 млн абонентов, теплоснабжение — для около 270 тысяч абонентов, в частности, в Кривом Роге, который постоянно находится под российскими атаками.

Без тепла остаются около 250 тысяч абонентов, без воды — около 20 тысяч.

19:15 Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию в Днепропетровской и Запорожской областях. Он отметил, что ситуация с электрикой там была чрезвычайно сложная, и поблагодарил все ремонтные бригады, коммунальные службы, ГСЧС и энергетические компании, которые работают без перерывов.

В Запорожской области днем восстановили энергоснабжение по графике, над восстановлением электрики в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах Днепропетровской области еще работают. Также в четверг Россия нанесла новые удары по энергетике и гражданскому сектору, в Кривом Роге — по жилым домам.

Он предупредил, что ночью возможен новый массированный российский удар, и попросил обращать внимание на воздушные тревоги и спускаться в укрытия.

16:52 В ДТЭК сообщили, что энергетики с ночи вернули свет для почти 350 тысяч домов. Около 500 тысяч семей остаются без света. Критическая инфраструктура в области запитана, кроме Павлограда, где работы осложняются из-за постоянных тревог и угроз атак.

16:44 Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в области.

16:36 По состоянию на 16:00, Запорожскую область смогли перевести на стандартную схему питания, гарантирующую стабильное электроснабжение, сообщает Суспільне со ссылкой на облэнерго.

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16:32 Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Днепропетровской области развернули более 1500 Пунктов Несокрушимости и палаток для обогрева. Спасатели ГСЧС и полиция работают в круглосуточном режиме.

16:10 В Днепропетровской области подключили к электрике 80% больниц, большинство людей уже с водой, некоторые дома еще без тепла — ОГА

Владислав Гайваненко, глава Днепропетровской ОВА, рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 16:00:

Энергетикам удалось частично вернуть свет , но «объемы задач еще немалые».

, но «объемы задач еще немалые». Больницы принимают в обычном режиме. Около 80% учреждений с электроэнергией. Остальные — на альтернативном оборудовании.

принимают в обычном режиме. Около 80% учреждений с электроэнергией. Остальные — на альтернативном оборудовании. Ситуацию с водоотводом стабилизировали: услуга предоставляется в полном объеме, с водоснабжением уже большинство абонентов.

стабилизировали: услуга предоставляется в полном объеме, с водоснабжением уже большинство абонентов. Есть дома, которые остаются без тепла, отопление будет появляться с напряжением.

Гайваненко поблагодарил бизнес «за то, что не остановились, открылись для местных, подключившись к генераторам». «От них сейчас вместе с громадами запитываем еще 40% сетей мобильных операторов. Помогают их аварийные бригады из соседних областей», — добавил глава ОВА.

14:03 В Днепропетровской области удалось вернуть свет 200 тысячам семей — ДТЭК

14:01 В Днепре электротранспорт и метро заменили автобусы и маршрутки, около 100 трамваев и троллейбусов отбуксировали в депо

13:37 В Кривом Роге без света 39 тыс. жителей и крупные котельные, город частично без воды и тепла, ситуация тяжелая — Вилкул

По словам главы совета обороны города Александра Вилкула, без света в Кривом Роге остаются в частности Ингулецкий район, часть Металлургического и Долгинцевского районов — всего 38 983 абонента.

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Вилкул также уточнил детали ситуации по обеспечению критических потребностей города:

Электроэнергия: «Ситуация тяжелая, но все необходимые службы работают над восстановлением», — уточнил Вилкул. В городе фиксируют скачки напряжения даже при наличии электричества, от 130 до 420 В, жителям советуют желательно максимально не включать электроприборы, чтобы они не погорели. Все учреждения здравоохранения в Кривом Роге работают, в том числе и на генераторах.

Вода: «За последние четыре часа произошло шесть отключений насосных станций. Из-за этого очень много воздуха в системе по всему городу. „Разводушивание“ продлится до двух суток. Отдельно в каждом квартале, а иногда и в доме. Там где нет электричества, воду в системе удерживаем на генераторах. Но давление, разумеется, будет ниже», — пояснил Вилкул.

Отопление. «С 10 утра без электричества остановлено шесть крупных котельных. Это около 2500 многоквартирных домов. Напоминаю, что большие котельные запитаны напрямую от высоковольтных ЛЭП, и генераторов, которые могли бы запитать эти котельные, просто не существует в природе. Более 30 малых котельных перезапущено на генераторах», — уточнил Александр Вилкул.

12:21 В Днепре де-факто чрезвычайная ситуация национального уровня, в городе пытаются восстановить работу котельных — Филатов

Мэр Днепра заявил, что вчера в городе были обесточены все котельные, и сейчас энергетики прилагают усилия, чтобы восстановить их работу.

В больницах постепенно восстанавливают электроснабжение, все медучреждения обеспечены альтернативными источниками питания.

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Канализация Днепра запитана, левый берег поддерживают резервные источники электроэнергии, а ситуация с водоснабжением на правом берегу постепенно стабилизируется.

Электротранспорт в городе заменили автобусы.

Филатов также подчеркнул, что Днепр имеет запас топлива «на несколько суток».

Детсады работают «дежурными группами по четыре часа». Каникулы продлили до 11 января.

11:22 Спасатели показали, как боролись с огнем на поврежденных объектах энергоинфраструктуры в Днепропетровской области

10:05 В Днепропетровской области без электричества остаются около 800 тысяч потребителей — Минэнерго

«Ремонтные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры запитаны частично», — уточнил и.о. министра энергетики Украины Артема Некрасов.

10:01 Из-за последствий российской атаки в Днепропетровские области были обесточены восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность, сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

09:59 На нескольких АЗС в Днепре образовались очереди, однако топлива хватает, сообщает Суспільне

Вода в магазинах обесточенного города также есть, убедились корреспонденты Суспільного

09:41 В Днепропетровской области энергетикам удалось запитать часть объектов критической инфраструктуры

Свет жителям смогут вернуть после того, как будет запитана вся критическая инфраструктура, объяснили в ДТЕК.

09:01 «Это первый за последние годы тотальный блэкаут для Запорожской области» — Федоров о последствиях ударов РФ

По словам главы Запорожской ОВА, с третьей ночи электро- и теплоснабжение начали возвращать в дома людей в регионе.

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08:47 В Запорожье полностью восстановили движение поездов после массированного обстрела РФ, в Днепре поезда движутся на резервной теплотяге — Укрзализныця

08:37 В Днепропетровской области без воды и тепла остались более миллиона человек, восстановление продолжается

Об этом сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий. По его словам, в Днепропетровской и Запорожской областях после вражеских атак продолжается восстановление сетей, ситуация по состоянию на утро 8 января такова.

Днепропетровская область

Продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более миллиона абонентов. Уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах.

Левый берег Днепра — с водой с пониженным давлением.

Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.

Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также запитаны от генераторов, работают пункты несокрушимости.

Запорожская область

В Запорожье всю ночь работали ремонтные бригады, восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в дома. Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме.

В области восстановлено электроснабжение стратегической инфраструктуры. Поезда курсируют в обычном режиме.

08:12 Ситуация в Кривом Роге: атака по городу была одной из крупнейших, без света почти 30 тыс. жителей, больницы работают на генераторах, к электричеству подключили почти все 30 обесточенных котельных — Вилкул

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«Тяжелой, но контролируемой» назвал ситуацию в Кривом Роге по состоянию на утро Александр Вилкул, глава совета обороны города.

Он напомнил, что днем 7 января Россия осуществила «одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог за все время полномасштабного вторжения».

Атака была по нескольким локациям в городе. Вследствие ударов Кривой Рог остался частично без теплоснабжения: было более 30 отключенных котельных, в том числе очень крупных, уточнил Вилкул. В Криворожском районе ночью из-за атак врага были повреждены объекты инфраструктуры. Возникли пожары.

«По состоянию на утро в городе все котельные работают в штатном режиме, кроме одной в Ингулецком районе. Она работает от генератора. Подачу тепла там только начинают. К сожалению по городу фиксируются порывы [повреждения сетей] от гидроударов», — добавил Вилкул.

Относительно водоснабжения — воду в системе на юге города удерживают на генераторах, пояснил он.

По словам Вилкула, остается очень сложной ситуация с электричеством в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов города. «Энергетики работали всю ночь и работают сейчас, чтобы восстановление электроэнергии произошло как можно скорее. На сейчас аварийно отключены 29360 абонентов», — озвучил цифры Вилкул.

По состоянию на утро из 8 пострадавших в результате атаки в стационаре в больнице остаются двое. Их состояние — средней тяжести.

Электротранспорт в Ингулецком районе уже восстановили, «то есть он работает по всему городу», добавил Вилкул

Школы и садики в Ингулецком районе будут работать дистанционно.

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08:08 Регион снова со светом: в Запорожской области и в Запорожье восстановили электроснабжение — облэнерго

Андрей Стасевский, глава Запорожьеоблэнерго, сообщил, что по состоянию на утро 8 января удалось восстановить электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области.

Стасевский подтвердил, что вчера около 22:00 в результате массированной дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру был полностью обесточен Запорожский регион.

«Восстановительные работы начались безотлагательно и продолжались всю ночь. В первую очередь оживляли объекты критической инфраструктуры — в частности, тепло- и водоснабжения. Благодаря заранее наработанным алгоритмам действия и профессионализму специалистов Запорожьеоблэнерго по состоянию на 05:00 утра — менее чем за 7 часов — работы завершены, электроснабжение жителей Запорожской области и областного центра восстановлено».

07:42 Часть Днепропетровской области на утро остается без света, инфраструктура повреждена в трех районах

Об этом сообщил Владислав Гайваненко, глава Днепропетровской ОВА.

После вчерашней длительной атаки по области, в частности серии ударов шахедами по Кривому Рогу, Гайваненко уточнил, что с вечера до утра в небе над регионом сбили 31 беспилотник.

«Несмотря на это, атака российской армии привела к повреждениям инфраструктуры в Криворожском, Днепровском, Павлоградском районах. Возникли пожары. Часть области остается без света. Принимаются все необходимые меры для восстановления энергообеспечения потребителей», — добавил Гайваненко.

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07:21 Суспільне показало последствия российских ударов по Днепру и Запорожья, которые вечером 7 января были обесточены: города остались в полной темноте, жители пытались сделать запасы воды в супермаркетах

06:46 Все котельные в Запорожье обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме. Завершено переподключение с генераторов на центральные электросети. Подача тепла в дома продолжается, сообщил Иван Федоров.

05:55 Отбой воздушной тревоги для Запорожской области.

05:47 Воздушные силы сообщают о группе БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад, БпЛА с востока курсом на Павлоград.

05:07 Угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области, сообщил Федоров. Активность вражеской тактической авиации.

02:20 Электротранспорт в Днепре утром будут заменять автобусы. Для этого город увеличит количество подвижного состава на маршрутах, сообщил городской голова Борис Филатов.

00:13. Почти во все районы Запорожья вернули водоснабжение, сообщил Иван Федоров. Сети заполняют поэтапно, чтобы избежать повреждений труб.

23:58. Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что больницы города перевели на генераторы, есть необходимые запасы воды. Водоснабжение в домах поддерживают благодаря альтернативным источникам питания. Каникулы в школах продлили на двое суток. Утром 8 января в городе, вероятно, будут перебои в работе электротранспорта.

23:48. В Укрэнерго призвали жителей Запорожской и Днепропетровской областей потреблять электроэнергию максимально экономно.

23:43. В Запорожье не слышен сигнал воздушной тревоги из-за обесточивания, предупредил Федоров. В случае тревоги горожан через громкоговорители будет предупреждать полиция.

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23:31 Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что мобильная связь в области работает в аварийном режиме из-за масштабного обесточивания. Он попросил жителей не пользоваться мобильной связью без острой необходимости и по возможности перейти на национальный роуминг, GPON и интернет-мессенджеры. Качество связи может временно ухудшиться из-за нагрузки сети.

«Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи — этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем», — написал Федоров.

Председатель Днепропетровского облсовета Лукашук также предупредил о возможных проблемах с мобильной связью и напомнил, что национальный роуминг позволяет переключаться между операторами и пользоваться звонками и смс.

23:22. В Минэнерго сообщили, что в результате вечерней атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены.

23:07. Укрзализныця сообщила, что ряд поездов отправляется с контролируемыми задержками под резервными тепловозами из-за обесточивания в Днепропетровской и Запорожской областях.

734 Киев — Днепр

37 Запорожье — Киев

119 Днепр — Холм

79 Днепр — Львов

Обновлено в 23:06. В Запорожье в течение часа должны вернуть водоснабжение, сообщил председатель ОГА Иван Федоров.

Обновлено в 23:05. Компания ДТЭК предупредила об аварийных отключениях света в Днепропетровской области.

Общественное Днепр сообщает, что в городе Днепр исчез свет, а также отсутствует водоснабжение в отдельных районах.

Позже стало известно, что в Запорожье также пропал свет. Глава ОГА Иван Федоров подтвердил, что в области действуют ограничения электроснабжения из-за вражеской атаки. Ранее в Запорожской ОГА сообщили, что российские оккупанты атаковали город беспилотниками, был поврежден торговый объект.

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Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукащук предупредил, что по восстановлению электроснабжения нет никаких прогнозов. Он призвал жителей сделать запас воды.

Суспільне сообщает, что в Днепре в результате российской атаки перестало работать метро.

«Сейчас работники выводят людей из тоннелей, эскалаторы не работают», — говорится в сообщении.

Страна-агрессор Россия в среду, 7 января, массированно атаковала Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о восьми пострадавших. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул предупредил жителей о возможных серьезных аварийных отключениях.