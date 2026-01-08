В Днепропетровской области после массированного удара РФ без тепла и воды остались более миллиона человек, при этом без электричества — 800 тыс. (Фото: Mykola Miakshykov/Ukrinform via ZUMA via Reuters)

Эксперты по энергетике рассказали NV, как так случилось, что Днепропетровская и Запорожская области оказались без света, и чего ждать дальше.

На утро 8 января без электричества были 800 тыс потребителей Днепропетровщины — такие данные Минэнерго. Накануне россияне нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы остались фактически без электроснабжения, поэтому прежде всего энергетики взялись заживлять критическую инфраструктуру.



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«Это первый за последние годы тотальный блэкаут для Запорожской области» — написал в соцсетях Иван Федоров, глава Запорожской ОГА о последствиях ударов РФ. Но на утро регион уже был со светом: в Запорожье и области восстановили электроснабжение. В Днепре дело сложнее.

Эксперты по энергетике прокомментировали NV ситуацию в регионе и стратегию врага.

«Они продолжили ту стратегию, о которой мы говорим постоянно: отрезание левобережья от правобережья с точки зрения энергообеспечения, — говорит о последней атаке россиян Владимир Омельченко, директор энергетических программ центра Разумкова, — Они хотят уничтожить всю генерацию, оставшуюся на левом берегу, особенно в таких промышленных регионах, как Запорожье и Днепр, и перебить систему передачи, чтобы невозможно было компенсировать эту потерю генерации из других регионов».

Именно такую задачу ставит перед собой враг и продолжает ее воплощать, убежден специалист. По информации Омельченко, в регионе пострадали подстанции компании Укрэнерго, а также под удар попала Приднепровская ТЭС.

В энергетическом районе, в который входят Днепропетровская и Запорожская области, агрессор атаковал разными средствами одновременно абсолютно все крупные подстанции, говорит Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. «Очень массированная атака, огромное количество дронов, ракеты, — объясняет он. — Даже там, где в очередной раз хорошо отработали укрытия и фортификации, все равно есть мелкие повреждения вокруг, местами разбросана взрывчатка, которую убирают минеры, прежде чем зайти на объект».

«Идет очень сложная работа», — говорит Харченко о работе энергетиков.

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Сейчас идет процесс восстановления питания критической инфраструктуры по области, а иногда — и населения.

Сейчас трудно оценить, сколько нужно времени на преодоление последствий атаки, например, по словам Омельченко, на это может уйти и несколько суток.

Как подтвердили NV в ДТЭК, в результате вчерашней вражеской атаки был поврежден ряд энергообъектов, которые транспортируют электроэнергию к жителям области. «Энергетики работали всю ночь и продолжают восстанавливать электроснабжение как населению, так и критическим объектам», — говорят в пресс-службе. Сейчас почти вся критическая инфраструктура с напряжением, а свет вернули около 200 тысячам семей Днепра и области, еще 600 тысяч пока без электричества.

Как сообщалось ранее, из-за атаки РФ без тепла и воды в Днепропетровской области остались более миллиона человек.