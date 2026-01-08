ДТЭК заявила о восстановлении электроэнергии для 200 тысяч семей Днепропетровской области

8 января, 13:33
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В Днепропетровской области без света 600 тысяч домов 8 января 2026 года (Фото: Суспільне Дніпро)

В Днепропетровской области без света 600 тысяч домов 8 января 2026 года (Фото: Суспільне Дніпро)

В Днепропетровской области после массированного удара РФ вечером 7 января и полного обесточивания электроэнергию вернули для 200 000 семей, сообщает ДТЭК в четверг, 8 января.

Сейчас без света остаются 600 тысяч домов в области.

Энергетики подключили почти все объекты критической инфраструктуры на Днепропетровщине. Специалисты работают над возвращением света в дома, но работы задерживаются из-за воздушных тревог и угрозы новых атак, сказано в сообщении.

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Вечером 7 января Россия осуществила массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего Днепропетровская и Запорожская области были почти полностью обесточены. Утром 8 января в Запорожской ОВА сообщили о восстановлении электроэнергии и теплоснабжения после первого за четыре года тотального блэкаута.

В Днепропетровской области без света были около 800 тысяч человек, примерно миллион жителей — без тепла и воды. Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня в городе.

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Также сложная ситуация в Кривом Роге, который пережил одну из самых масштабных атак РФ. В городе без света почти 40 тысяч потребителей, без тепла — 2500 многоэтажек.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   ДТЭК Днепропетровская область Город Днепр Отключения света Электроэнергия

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