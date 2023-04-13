Киноповесть о героизме энергетиков. СТБ покажет премьеру документального фильма Блэкаут. Рождество 13 апреля, 20:28 Кадр из фильма (Фото:ОУП)

Объединение украинских продюсеров (ОУП) и SPACE Production представляют документальный фильм Блэкаут. Рождество. Он исследует, как энергетическая система страдала от российских атак, поддерживала свою жизнь, восстанавливалась. Премьера состоится на телеканале СТБ в воскресенье, 16 апреля, в 23.10.



«С каждой атакой путинской России на украинскую инфраструктуру перспективы рождественских огней в Украине меркли. Украинцы знали это и готовились», — говорится в анонсе фильма.

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В нем собраны истории из пяти городов: Одессы, Львова, Павлограда, Харькова, Киева. Главные действующие лица — фотограф Сергей, который ищет свет в темном Киеве; военнослужащая и мать пятерых детей Елена; хирург Андрей, выполняющий свою работу независимо от отключений электроэнергии; швейцарский световой художник Гэри Хофштеттер, воплощающий в Украине арт-акцию Christmas Light for Hope.

Но настоящими героями фильма стали украинские энергетики — инженеры, электрики, работники ремонтных бригад, операторы колл-центров, спасатели. Они научились действовать в условиях регулярных повреждений системы и нашли способ нести людям свет, утверждают авторы.

Кадр из фильма / Фото: ОУП

«‎Когда отключена электроэнергия, у людей пропадает вайфай и почти отсутствует мобильная связь, а у кого-то также нет отопления и водоснабжения. Но и в этих условиях люди продолжают выполнять свои обязанности. Это стало еще одним проявлением несокрушимости Украины и борьбы против тьмы военной агрессии. Огни Рождества будут сиять, несмотря на ракетные удары, потому что есть такой свет, который никогда не гаснет. Путин не стал похитителем украинского Рождества, как бы он этого ни хотел. Пока мы не начали снимать, я не имела представления, какие же наши энергетики неравнодушные храбрецы. Каждая рассказанная история — это пример мужества, отваги и человечности. Это увлекает», — говорит Илона Шнейдер, исполнительный продюсер фильма Блэкаут. Рождество.

Съемочная группа благодаря помощи НЭК Укрэнерго и группы ДТЭК получила эксклюзивный доступ к ряду критически важных объектов инфраструктуры, побывала в местах, куда попадали российские ракеты.

«В прошлом году все так быстро менялось, что мы с трудом вспоминаем о событиях, к примеру, октября. Помню, что я готовилась к ядерной войне. Блэкаут. Рождество фиксирует тот период, когда все, кто остался в Украине привыкали к жизни без электричества. Это фильм о тех, благодаря кому тотальный апокалипсис не произошел. Российские атаки нанесли огромный ущерб, настолько большой, что я и близко не представляла, какие разрушения стоят за обычными словами „поврежденная сеть“. Только в процессе съемок поняла, какую титаническую работу делали наши энергетики для поддержания сети в рабочем состоянии. Мы покажем вам людей, благодаря которым произошло чудо рождественских огней в украинских домах», — говорит креативный продюсер Тала Пристаецкая.

Всего в фильме 12 историй. Их объединяет сюжетная линия главного диспетчера НЭК Укрэнерго Виталия Зайченко. Он находился в центре управления энергосистемой во время каждой атаки, когда российская ракета попадала в украинскую электростанцию или подстанцию.

Во время съемки / Фото: ОУП

«Съемочная группа фильма Блэкаут. Рождество не раздумывая поехала снимать энергетические объекты и шахту в Павлограде именно тогда, когда Россия активно запускала ракеты по украинской энергосистеме. Они рискнули находиться там, куда целился враг, чтобы зафиксировать преступления России. Показать героическую работу украинских энергетиков для съемочной группы было важнее собственной безопасности. И сейчас благодаря им мы узнали, через что пришлось пройти энергетикам, чтобы в Украине были свет и связь», — говорит Дарья Легони-Фиалко, основатель и генпродюсер SPACE Production, соучредитель ОУП.

Документальный фильм Блэкаут. Рождество спродюсировали Владимир Бородянский (ОУП), Дарья Легони-Фиалко (ОУП, SPACE Production) и Екатерина Ласкари (SPACE Production). Съемочная группа состоит из автора сценария и креативной продюсерки Талы Пристаецкой, режиссера-постановщика Алексея Есакова, оператора-постановщика Артема Васильева, исполнительных продюсеров Наталии Никифоровой и Илоны Шнейдер, редакторов Ольги Кречко, Аллы Мажары, Нины Сильченко и Натальи Кружилиной.

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