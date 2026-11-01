В Донецке блэкаут после прилета, в Мелитополе гремели взрывы — видео

1 ноября, 22:40
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Кадр видео прилета в районе оккупированного Мелитополя, 1 ноября 2026 года (Фото: Кадр видео Exilenova+ via Telegram)

Кадр видео прилета в районе оккупированного Мелитополя, 1 ноября 2026 года (Фото: Кадр видео Exilenova+ via Telegram)

В оккупированном Донецке блэкаут после прилета, взрывы также прогремели в оккупированном Мелитополе.

О блэкауте в Донецке в 20:01 сообщил Telegram-канал Exilenova+, опубликовав фото столба дыма над темным городом.

В 20:25 этот Telegram-канал сообщил, что в Донецке продолжает гореть, вероятно, трансформатор на подстанции 220 кВ, и опубликовал фото и видео пожара.

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В 21:48 Exilenova+ также заявил, что ВСУ наносят удары в районе оккупированного Мелитополя, опубликовав видео прилета.

Представитель российской оккупационной власти Александр Кулемзин утверждает, что электроснабжение отключено «частично во всех районах Донецка». По его словам, без электричества остались более 276 тысяч абонентов.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецк Мелитополь Блэкаут Война России против Украины

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