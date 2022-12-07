Телевидение и радио будут работать три дня в случае полного блэкаута — Госспецсвязи

7 декабря, 22:31
Поделиться:
Украинцам следует иметь на случай блэкаута радиоприемник на батарейках (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Украинцам следует иметь на случай блэкаута радиоприемник на батарейках (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

В случае блэкаута после российских обстрелов критической инфраструктуры Украины телевидение и радио будут работать трое суток.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в эфире телемарафона.

«Пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех дней, так же и телевизионные каналы, телемарафона также зарезервирована подача телесигнала на трое суток. Телевидение и радио будут работать», — сказал он.

Видео дня

Щигол отметил, что украинцам следует иметь на случай блэкаута радиоприемник на батарейках.

Читайте также:

В случае длительного отключения света в Украине плановые операции приостановят (Фото:Минздрав/Telegram) В случае блэкаута в Украине плановые операции приостановят — Минздрав

В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября, украинская энергосистема вошла в блэкаут.

Практически все области на некоторое время остались без света, во многих регионах также не было воды и связи. В течение нескольких суток ситуация постепенно стабилизировалась.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.

https://www.youtube.com/embed/oZAnEkQuHBo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Телевизор Радио Госспецсвязи Блэкаут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X