Перебои с электроснабжением и блэкауты: в МВД готовятся к аварийным отключениям света 31 июля, 11:00 Игорь Клименко (Фото:www.npu.gov.ua)

Система МВД усовершенствовала планы эффективного реагирования во время возможных перебоев с электроснабжением.

Об этом рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Патрули и более 2 тысяч Пунктов несокрушимости

«Во время каждого блэкаута мы увеличивали количество патрулей, которые охраняли покой наших граждан. Полицейские работали в экстра усиленном режиме круглосуточно. Благодаря проведенным мероприятиям удалось не только избежать всплеска криминальных событий во время длительных отключений энергоснабжения, но и достичь уменьшения количества преступлений», — заявил Игорь Клименко.

Видео дня

Глава МВД подчеркнул, что в случае повторной ситуации с обстрелами критической инфраструктуры со стороны российских оккупантов и возможными отключениями и блэкаутами, будет реализован отработанный алгоритм действий всех подразделений Министерства внутренних дел.

В частности, при необходимости будет оперативно развернуть более 2200 мобильных и стационарных Пунктов несокрушимости, и пунктов обогрева. Органы ГСЧС обеспечивают функционирование более 1200 таких объектов. Еще почти тысяча пунктов будет развернуто на базе отделений полиции.

Охрана объектов инфраструктуры и регулирование дорожного движения

«Мы имеем четкий список перекрестков, которые требуют обязательного регулирования дорожного движения. Во время патрулирования в блэкаут полицейские группы приближают маршруты к продуктовым магазинам и аптекам, другим объектам жизнедеятельности. Если появится необходимость, нужную информацию населению будут доносить через громкоговорители полицейские и спасатели», — подчеркнул руководитель ведомства.

Игорь Клименко отметил, что защита критической инфраструктуры сейчас в приоритете. Поэтому под охраной Нацгвардии — 113 таких объектов регионального и местного значения. А подразделения полиции взяли под надзор более 8 300 объектов критической инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения.

Также МВД создает Координационный штаб для более быстрого взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций. На центральном уровне штаб будет базироваться в Центре аналитики и прогнозирования, а в регионах — в ситуационных центрах органов системы МВД. В состав штаба будут входить и представители местной власти.