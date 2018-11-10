Бледный, худой и мечтает обнять маму. Сестра Балуха рассказала о его состоянии

Украинский политзаключенный Владимир Балух, заключенный в Керченской колонии №2 в аннексированом Россией Крыму, выглядит и чувствует себя лучше, чем во время голодания. Об этом рассказала сестра Балуха Надежда после свидания с ним, передает Крымская правозащитная группа.

"Володя худой, бледный, лицо серое, блеска в глазах нет, но выглядит он лучше, чем в августе, когда я его видела в последний раз", - рассказала женщина.

По ее словам, Балух мечтает поскорее выйти на свободу и обнять мать.

"Брат очень сильно переживает за нашу маму, он все время спрашивал о ней, просил помогать и беречь ее. У нее высокое давление, одышка, ноги болят, она почти не ходит, живет на таблетках. Она очень скучает по сыну", - добавила Надежда.

Напомним, свидание состоялось 8 ноября 2018 года и продолжалось около 1,5 часа в специальном помещении для переговоров.

В середине октября Владимира Балуха этапировали из СИЗО Симферополя в Керченскую колонию. На время этапа он прекратил голодовку, которую объявил 19 марта 2018 года в знак протеста против преследования.

После этого адвокат Дмитрий Динзе и архиепископ Крымский и Симферопольский УПЦ КП Климент не смогли посетить активиста из-за того, что он находился на карантине. В ноябре Балуха перевели из карантина в общий барак.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 в его доме в Раздольненском районе аннексированного Россией Крыма. Российские власти выдвинули Балуху обвинения в хранении боеприпасов, его приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Впоследствии против Балуха было возбуждено новое дело - из-за заявления Валерия Ткаченко, начальника ИВС в поселке Раздольное, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита свидетельствуют об обратном - что это Ткаченко напал на заключенного.

Защита Балуха и правозащитники отмечают, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.