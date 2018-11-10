Благодаря незаконным выборам в ОРДЛО Россия пытается повторить сценарий Приднестровья - Тука

Россия организовала незаконные выборы на оккупированных территория Донецкой и Луганской областей с целью подтолкнуть украинскую власть к прямым переговорам с ними, как это было на оккупированной территории Молдовы - Приднестровье.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Громадське.

"Это - очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем: обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы. Какие сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение, первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем (соглашение об объединении партии Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, ред.). и внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров. Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели", - пояснил Тука.

Он добавил, что благодаря псевдовыборам Москва пытается легитимизировать главарей самоназванных республик.

Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.