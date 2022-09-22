Самая ценная поддержка — в самые трудные времена. Как Санофи помогает пациентам во время войны 22 сентября, 11:42 Позиция Сотрудники Санофи помогают сортировать препараты на складе Минздрава во Львове. (Фото:Санофи)

Российское вторжение спровоцировало в нашей стране немало проблем, и фармацевтическая сфера не стала исключением. Из-за боевых действий были нарушены логистические пути поставок лекарств, многие медицинские учреждения получили серьезные разрушения, пациенты сразу ощутили острую нехватку лекарственных препаратов.

Несмотря на все чрезвычайно сложные обстоятельства, украинцы стойко противостоят полномасштабному вторжению благодаря всесторонней поддержке, как внутренней, так и внешней. И помощь, оказываемая фармацевтической компанией Санофи, — это лишь один из таких ярких примеров.

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Последовательный план действий

Благотворительный фонд Санофи Foundation S с первых дней вторжения в Украину оперативно координирует предоставление гуманитарной помощи жизненно необходимыми препаратами и вакцинами. Эта целевая поддержка адресована пациентам в Украине, а также тем людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Так, Санофи передала более 31 млн единиц лекарственных средств для ежедневного лечения украинских пациентов общей стоимостью свыше 23 млн евро. Ориентировочно все эти лекарства могут помочь 22 млн украинских пациентов. В этот список входят: инсулины, сердечно-сосудистые, противоэпилептические препараты, а также препараты для лечения рассеянного склероза, редких заболеваний и для оказания экстренной помощи — все те средства, которые призваны помочь наиболее уязвимым группам пациентов.

Донация инсулином для людей с диабетом / Фото: Санофи

Фонд Санофи поддержал инициативу Европейской Комиссии Stand Up For Ukraine. Именно в ее рамках украинским пациентам была оказана гуманитарная помощь в виде 300 000 доз вакцины от дифтерии и столбняка. Таким образом компания помогает минимизировать риск возникновения эпидемических заболеваний, которым подвергаются временно перемещенные лица, особенно дети.

На нужды беженцев Санофи перечислила 5 млн евро, а именно — Красному Кресту в Украине и соседних европейских странах и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кроме оказания помощи лекарствами, Санофи активно поддержала призыв МОЗ о потребности в квалифицированных кадрах, которые помогали бы сортировать препараты, поступавшие в Украину в рамках гуманитарной помощи из-за рубежа. Наши коллеги-медики присоединились к этой инициативе и работали волонтерами на складе МОЗ во Львове.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, с начала войны и по сегодня компания не повышала цены на свои препараты и, несмотря на все вызовы, которые возникают сейчас на пути, будет пытаться поддерживать украинских пациентов столько, сколько это потребуется.

Поддержка пациентов с диабетом

Понимая неотложные потребности людей, живущих с диабетом, компания передала инсулины в больницы Киева и Киевской области, Запорожья, Николаева, Харькова, Сум и в другие города.

Наталья Кошевая, работающая врачом-эндокринологом в Николаевской областной клинической больнице, рассказывает: «В первые дни войны в Николаевской области были закрыты практически все аптеки. В то время в самом Николаеве работало всего несколько аптек, где можно было приобрести инсулин, и то они работали не по привычному графику, учитывая воздушные тревоги.

Наталья Кошевая, врач-эндокринолог Николаевской областной клинической больницы

Поскольку я работаю в Николаевской областной больнице, мы все время поддерживали связь с населенными пунктами нашей области: Новым Бугом, Баштанкой, Снегиревкой, Березнегуватым, Первомайском, Вознесенском и другими. Там тоже была большая паника из-за того, что аптеки были закрыты. Вот такой была у нас ситуация в конце февраля и начале марта.

Конечно, люди, больные диабетом, имели еще какие-то остатки инсулина, но все понимали, что лекарства скоро закончатся, и начали обращаться к нам. В тот критический момент на наш запрос откликнулись несколько компаний, в том числе Санофи, которая предоставила нам помощь. И это было очень вовремя — особенно для пациентов с сахарным диабетом 1-го типа.

Хочу заметить, что лекарство доставлялось в наш город из Киева в то время, когда под столицей шли ожесточенные бои. Но процесс доставки был максимально безопасным, оперативным и слаженным с обеих сторон. Нам удалось обеспечить инсулином не только нашу больницу, но и близлежащие к нам районы. Эту помощь получили даже те районы, где проходили в то время активные боевые действия. Например, мы успели передать инсулин в Снегиревский район, а через двое суток туда зашли российские захватчики.

Постепенно ситуация с лекарством выровнялась. В Николаеве и области работают не все аптеки, но серьезных перебоев с поставками инсулина пока нет".

«Необходимость в инсулине возникла в Харькове и Харьковской области буквально на следующий день после начала войны, — рассказывает Иван Иванович Смирнов, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением эндокринологии Областной клинической больницы. — Первые мизерные партии инсулина поступили только через неделю. А благодаря Санофи мы получили первую существенную поставку — несколько паллет высококачественного инсулина, покрывшего нашу потребность более чем на месяц вперед.»

Иван Смирнов, врач-эндокринолог, заведующий отделением эндокринологии, Харьковская областная клиническая больница

Эту партию мы распределили между пациентами, непосредственно обращавшимися за помощью к нам, а также смогли отправить в те населенные пункты нашей области, куда не доходила гуманитарная помощь. Нам удалось даже несколько раз передать это крайне необходимое лекарство на оккупированные территории: в города Барвенково, Балаклея, Волчанск, а еще в поселки городского типа Шевченково и Большой Бурлук".

Чтобы сердца украинцев бились

Последние несколько десятков лет сердечно-сосудистые заболевания являлись главной причиной смертности населения в Украине. По этому показателю наша страна долго была одним из мировых лидеров. К сожалению, война лишь усугубляет ситуацию и ставит под угрозу здоровье и жизнь украинских пациентов, имеющих проблемы с сердцем.

Учитывая это, компания передала Минздраву Украины гуманитарную помощь препаратом для лечения сердечной недостаточности.

Этот препарат не зарегистрирован в Украине, но крайне необходим украинским пациентам, особенно в эти сложные времена. Поэтому компания приняла решение об обеспечении многих медицинских учреждений этим препаратом согласно утвержденной процедуре. «Мы благодарны компании Санофи за то, что обеспечены этим препаратом, — говорит Олег Журба, заведующий Черкасским областным кардиологическим центром, сердечно-сосудистый врач-хирург, главный внештатный кардиохирург УОЗ Черкасской ОГА, кандидат медицинских наук. — У нас была возможность сделать заказ через Med Data и получить его. Этот препарат можно использовать для лечения острой сердечно-сосудистой недостаточности в раннем послеоперационном периоде, при операциях на открытом сердце и при трансплантациях сердца».

Олег Журба, заведующий Черкасским областным кардиологическим центром

В конце августа компания отреагировала на запрос МОЗ Украины и передала на склад Министерства 33 тысяч упаковок препарата, который применяется для профилактики тромбоэмболизма у пациентов с огнестрельными ранениями и минно-взрывной травмой, входит в протокол Минздрава Украины при лечении COVID-19, а также может использоваться для предотвращение образования тромбов во время гемодиализа.

В фокусе особого внимания — люди с редкими заболеваниями

Пациентам с редкими болезнями важно не прекращать и не прерывать лечение, ведь это может привести к необратимым последствиям для их здоровья. В то время, когда в нашей стране продолжается война, вопрос продолжения терапии для таких пациентов приобретает важное значение.

Обеспечение таких украинских пациентов необходимым лечением во время войны — вызов, который приняла интернациональная команда Санофи во главе с командой в Украине.

Гуманитарная программа Санофи (ICAP — International Charity Access Program), действующая в Украине с 2002 года, даже в тяжелые военные времена продолжает способствовать тому, чтобы терапия для орфанных пациентов (так называют пациентов с редкими заболеваниями) была непрерывной.

Так, недавно компания поставила в Охматдет 672 флакона препарата для лечения пациентов с болезнью Гоше в качестве гуманитарной помощи на сумму более 1 млн долларов. Этого количества должно хватить, чтобы 7 пациентов с этим заболеванием могли получать надлежащее лечение в течение 6 месяцев. А уже в ближайшее время первый украинский пациент с болезнью Немана-Пика получит лечение в рамках ICAP, общая стоимость которого составляет около 160 000 евро.

Также Санофи продолжает заботиться о пациентах, вынужденных покинуть Украину из-за военных действий, и координировать работу наших филиалов за рубежом в обеспечении этих пациентов необходимой терапией. Кроме того, за счет гуманитарных средств компания продолжает лечение украинской пациентки с болезнью Гоше, временно переехавшей в Литву.

Вызовы, представшие перед пациентами с рассеянным склерозом (РС)

Во время войны особым вызовом становится обеспечение лечения пациентов с РС из-за разрушенных медицинских центров, нестабильных поставок лекарств, перемещения пациентов, а также негативного влияния стрессов от войны на состояние пациентов.

Именно поэтому компания сделала все возможное, чтобы оказать поддержку пациентам с РС, поставив в Украину необходимые препараты для лечения этого заболевания по запросу врачей из клинических хабов, которые опекают пациентов с РС в Днепре, Львове и Киеве.

Благотворительное пожертвование препаратами для лечения рассеянного склероза / Фото: Санофи

Так, компания предоставила в качестве гуманитарной помощи два инновационных препарата (1600 упаковок препарата для лечения рецидивирующе-ремитирующего рассеянного склероза в таблетированной форме и 36 флаконов препарата для лечения высокоактивного рецидивирующего рассеянного склероза). Предоставленного количества лекарств должно хватить до конца года, чтобы покрыть потребности не только пациентов с РС, которые уже находятся на терапии, но и новых пациентов, которым эта терапия была назначена.

Рассеянный склероз — это тяжелое заболевание и частая причина инвалидности в молодом возрасте (20−30 лет). Именно поэтому доступ к высокоэффективной терапии особенно важен: это позволяет сохранить самостоятельность и социальную жизнь пациентов.

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