Конкурс бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах: кто может получить 100 тыс. грн 13 апреля, 07:05 Конкурс бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах: кто может получить 100 тыс. грн (Фото:alfexe/depositphotos)

Благотворительный Фонд МХП-громаді объявляет конкурс бизнес-идей Роби своє. Украинцы могут получить до 100 тысяч гривен денежной помощи.

Выплата предназначена для того, чтобы украинцы смогли потратить ее на развитие собственного бизнеса. Организатором грантового проекта стал благотворительный фонд МХП-Громаді, поддержавший около 50 проектов.

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Кто может получить 100 00 грн денежной помощи

Помощь смогут получить:

предприниматели, релокирующие свой бизнес;

предприниматели, у которых есть бизнес-идея и ищущие средства для ее реализации;

действующие бизнесы.

Участие в конкурсе могут принять украинцы из таких областей: Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Волынская, Житомирская и Полтавская.

Победителей будут определять по следующим критериям:

создание новых рабочих мест,

экономическая составляющая,

инновации,

привлечение к работе переселенцев и т.д.

Преимущество в том, что в этом году предприниматели смогут получить не только денежные средства, но и специальные знания: создание бизнес-планов, стратегирование, SMM. Первая консультация будет проведена уже 11 апреля за предварительную регистрацию. Заявку нужно заполнить до 5 мая, победителей определят уже 25 мая 2023 года.

Каждый выигранный грант станет фундаментом одного малого фермера или предпринимателя в реализации собственной мечты, улучшения жизни односельчан.