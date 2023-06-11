На границе Донецкой и Запорожской области. ВСУ продвигаются на таврическом направлении, оккупанты нервничают и взрывают дамбы — подробности

11 июня, 19:00
NV Премиум
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128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада (Фото:Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления)

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада (Фото:Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления)

Автор: Евгения Гончарук

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире Radio NV рассказал подробности освобождения Благодатного и продвижения ВСУ на границе Донецкой области и Запорожья.

 — Могли бы вы объяснить, что для нас означает освобождение Благодатного?

— Силы обороны таврического направления наносят усиленные удары по врагу, уничтожая его защитные возможности и обустроенную оборону в районе евгеновского и новопавловского направлений. В результате перехода к наступательным действиям имеем локальные бои и продвижение вперед. И это привело к освобождению села Благодатное, которое ниже населенного пункта Великая Новоселка.

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Село Благодатное освободили воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша в ходе наступления во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны таврического направления.

В самой первой штурмовой группе, целью которой было завладеть сельским клубом, где у врага были хорошо оборудованные и укрепленные позиции, участвовал и заместитель командира бригады.

Захватчики неистово сопротивлялись. В ходе операции удалось взять в плен российских военных, а также представителей так называемых «МВД ДНР».

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В истерзанном селе ждали освобождения. После того, как стихли бои, люди вышли из подвалов и приветствовали своих освободителей. Это был очень трогательный момент, который вдохновляет и создает мотивацию для дальнейшего продвижения вперед. Это буквально прямая речь наших бойцов, которые освободили этот населенный пункт.

Украинский флаг над сельским клубом установил боец с позывным Олимп.

— Я хотела уточнить: кто был среди оккупантов? Это были регулярные войска РФ или другие подразделения? Я так понимаю, что и регулярные войска, и какие-то подразделения «ЛНР/ДНР».

Теги:   Россия Донецкая область Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Благодатное Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ Шторм Z

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