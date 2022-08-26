В ВСУ рассказали об отступление десантников РФ от окраин Благодатного 26 августа, 00:04 Она объяснила, что линия фронта на южном направление очень подвижная из-за особенностей степной местности (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российскому десанту удалось продвинуться на окраины села Благодатное Николаевской области 22 августа, но на следующий день они были отброшены украинскими силами.

Об этом сообщила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она объяснила, что «линия фронта на южном направление очень подвижная» из-за особенностей степной местности. По ее словам, продвижение войска в том направлении очень временное.

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«Продвижение, чтобы обойти врага, или тактическая хитрость, может трактоваться ними как определенный успех. Что и случилось с оккупантами, когда они подумали, что окраины Благодатного уже их», — говорит она.

Гуменюк подчеркнула, что на следующий день оккупантам пришлось возвращаться на свои исходные позиции, а ВСУ вернули контроль над украинскими территориями.

«Это было десантно-штурмовое продвижение, но оно было на том же этапе и отброшено. Подтянуть артиллерию врагу туда не удается», — сказала спикер.

22 августа Генштаб сообщил, что российские оккупанты ведут наступление на Николаевском направлении, имея частичный успех в районе села Благодатное.

23 августа глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорил, что российские оккупанты зашли на 500 метров в село Благодатное.

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