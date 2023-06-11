«Тактика тысячи порезов». Как ВСУ начали обескровливать оккупантов — интервью NV с экспертом Defence Express
ВСУ освободили Благодатное Донецкой области (Фото:68th Separate Hunting Brigade 'Oleksy Dovbusha'/Handout via REUTERS)
Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV объяснил, какие движения Вооруженных сил Украины уже происходят вдоль всей линии фронта.
— Происходит нечто похожее на контрнаступательные действия, но сразу по всем направлениям и чуть ли не по всей длине фронта. Как можно объяснить такую стратегию?
— Давайте зафиксируем, что все же это контрнаступление, которое мы все ожидали, о котором говорили предыдущие несколько недель и месяцев, начинается. Буквально на наших глазах.
Оно даже начиналось в тот момент, когда мы все были придавлены трагедией на Каховской ГЭС.
Почему сейчас официально еще не заявляется, что в стиле «вот оно, контрнаступление», как было во время контрнаступления на херсонском направлении? По большому счету, даже западные аналитики указывают, что это действительно пока только подготовительный этап, который заключается в расшатывании обороны противника. Потому что прежде чем переходить к масштабным механизированным прорывам сразу ударным кулаком, условно говоря, на Токмак или на Мелитополь, надо найти слабые места в укрепленной обороне противника.
А они там наверняка должны быть. Потому что россияне, с одной стороны, настроили аж тысячу километров укреплений, что беспрецедентно много. Соответственно сейчас наши войска различными методами ищут, где у россиян есть слабые места в обороне, бьют по ним, продолжают уничтожать дистанционными методами живую силу, технику противника, таким образом разбалансируя оборону врага.
Это можно назвать тактикой тысячи порезов, которую мы можем сейчас наблюдать и на бахмутском направлении. Судя по всему, даже там прорыв линии обороны противника происходит не на одном направлении, а на нескольких одновременно. Такие сообщения о продвижении на несколько сотен метров, на несколько километров за сутки, похожи на такие мелкие порезы на разных участках, где должен быть обескровлен противник.
Уже есть официальное сообщение, что освобождено село Благодатное на донецком направлении. Это после того, как россияне там попытались сходить в контратаку на Большую Новоселовку несколько дней назад, о чем даже говорила официально заместитель министра обороны Маляр. Сначала россияне попытались наши войска забрасывать буквально «пушечным мясом» в одном направлении, а через несколько дней уже есть известие, что наши войска там прошли вперед и (официально) освободили населенный пункт, который позволит развивать успех.
Примерно так будут происходить события в последующие дни и недели. То есть это будут очень тяжелые бои, с очень разноплановыми новостями — приятными для нас, тяжелыми для нас. Но то, что движение войск наших пошло вперед, и вот оно, контрнаступление, которое мы так ожидали, — это действительно можем зафиксировать.
— А вот те сообщения о том, что наши силы обходят Бахмут с флангов, о чем это может свидетельствовать? Что Россия просто поставила галочку, зайдя в город, и дойдя до его какой-то крайней точки, теперь не будут за него держаться? Или как это правильно воспринимать?