«Тактика тысячи порезов». Как ВСУ начали обескровливать оккупантов — интервью NV с экспертом Defence Express 11 июня, 18:04 NV Премиум ВСУ освободили Благодатное Донецкой области (Фото:68th Separate Hunting Brigade 'Oleksy Dovbusha'/Handout via REUTERS)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV объяснил, какие движения Вооруженных сил Украины уже происходят вдоль всей линии фронта.

— Происходит нечто похожее на контрнаступательные действия, но сразу по всем направлениям и чуть ли не по всей длине фронта. Как можно объяснить такую стратегию?

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— Давайте зафиксируем, что все же это контрнаступление, которое мы все ожидали, о котором говорили предыдущие несколько недель и месяцев, начинается. Буквально на наших глазах.

Оно даже начиналось в тот момент, когда мы все были придавлены трагедией на Каховской ГЭС.

Почему сейчас официально еще не заявляется, что в стиле «вот оно, контрнаступление», как было во время контрнаступления на херсонском направлении? По большому счету, даже западные аналитики указывают, что это действительно пока только подготовительный этап, который заключается в расшатывании обороны противника. Потому что прежде чем переходить к масштабным механизированным прорывам сразу ударным кулаком, условно говоря, на Токмак или на Мелитополь, надо найти слабые места в укрепленной обороне противника.

А они там наверняка должны быть. Потому что россияне, с одной стороны, настроили аж тысячу километров укреплений, что беспрецедентно много. Соответственно сейчас наши войска различными методами ищут, где у россиян есть слабые места в обороне, бьют по ним, продолжают уничтожать дистанционными методами живую силу, технику противника, таким образом разбалансируя оборону врага.

Это можно назвать тактикой тысячи порезов, которую мы можем сейчас наблюдать и на бахмутском направлении. Судя по всему, даже там прорыв линии обороны противника происходит не на одном направлении, а на нескольких одновременно. Такие сообщения о продвижении на несколько сотен метров, на несколько километров за сутки, похожи на такие мелкие порезы на разных участках, где должен быть обескровлен противник.

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Уже есть официальное сообщение, что освобождено село Благодатное на донецком направлении. Это после того, как россияне там попытались сходить в контратаку на Большую Новоселовку несколько дней назад, о чем даже говорила официально заместитель министра обороны Маляр. Сначала россияне попытались наши войска забрасывать буквально «пушечным мясом» в одном направлении, а через несколько дней уже есть известие, что наши войска там прошли вперед и (официально) освободили населенный пункт, который позволит развивать успех.

Примерно так будут происходить события в последующие дни и недели. То есть это будут очень тяжелые бои, с очень разноплановыми новостями — приятными для нас, тяжелыми для нас. Но то, что движение войск наших пошло вперед, и вот оно, контрнаступление, которое мы так ожидали, — это действительно можем зафиксировать.

— А вот те сообщения о том, что наши силы обходят Бахмут с флангов, о чем это может свидетельствовать? Что Россия просто поставила галочку, зайдя в город, и дойдя до его какой-то крайней точки, теперь не будут за него держаться? Или как это правильно воспринимать?