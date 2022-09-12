Благодаря австралийским бронетранспортерам ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области — Резников
Бронетранспортеры Bushmaster (Фото:twitter.com/oleksiireznikov)
Благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские военные вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковскую область.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира из Австралии в Украину.
«Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает увольнять Харьковскую область», — говорится в сообщении.
Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.
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