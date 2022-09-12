Благодаря австралийским бронетранспортерам ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области — Резников 12 сентября, 01:50 Бронетранспортеры Bushmaster (Фото:twitter.com/oleksiireznikov)

Благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские военные вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковскую область.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира из Австралии в Украину.

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«Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает увольнять Харьковскую область», — говорится в сообщении.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

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