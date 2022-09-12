Благодаря австралийским бронетранспортерам ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области — Резников

12 сентября, 01:50
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Бронетранспортеры Bushmaster (Фото:twitter.com/oleksiireznikov)

Бронетранспортеры Bushmaster (Фото:twitter.com/oleksiireznikov)

Благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster украинские военные вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковскую область.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира из Австралии в Украину.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1569040243206098951?s=20&t=q8iuDHDem9OBs5I_C1S1TQ

«Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскол и продолжает увольнять Харьковскую область», — говорится в сообщении.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

https://www.youtube.com/embed/ktHUUFN9S-w
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Австралия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Агрессия РФ Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины

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