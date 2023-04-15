Как военным служит единственный на вооружении Украины вертолет Black Hawk — видео ABC News 15 апреля, 21:41 Вертолет Black Hawk (Фото:Скриншот видео/ABC News)

Корреспондент ABC News Ян Паннел показал американский многоцелевой вертолет Black Hawk на службе, вероятно, Главного управления разведки Минобороны. Он единственный, который есть у Украины на вооружении.

По словам журналиста, США пока не разрешают Украине их закупить, поэтому, чтобы приобрести один вертолет у частного продавца, пилот и экипаж собрали более $6 миллионов.

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«Пилот сказал: если сравнивать управление Black Hawk с управлением старыми советскими самолетами — это как разница между грузовиком и спорткаром Maserati. Они говорят, что это дает им гораздо большую гибкость. Они могут поднять гораздо больше войск, военным гораздо легче загружаться и выходить из вертолета и выполнять боевые задания», — рассказал он.

Официально США или другие страны не сообщали о передаче Украине легендарных Black Hawk. Однако 21 февраля ГУР обнародовало новость, в которой показало «вернувшихся после выполнения очередной боевой задачи пилотов-разведчиков». Они стоят на фоне вертолета Black Hawk, на который нанесена украинская маркировка. Польский портал Defence24 предположил, что это может быть модификация вертолета S-70i Black Hawk.

Sikorsky UH-60 Black Hawk — американский тактический многоцелевой вертолет, разработанный в середине 1970-х компанией Sikorsky Aircraft, которую еще в 20-х годах ХХ века основал в США украинский авиаконструктор Игорь Сикорский.

Black Hawk предназначен для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов.

Инфографика: NV