Черный ястреб на стороне украинской разведки. Откуда у ГУР легендарный Black Hawk и что известно об этих вертолетах 22 февраля, 16:15 Сюжет Эксклюзив NV Украинские разведчики на фоне вертолета Black Hawk (Фото:ГУР Минобороны Украины)

Как минимум один легендарный американский многоцелевой вертолет Black Hawk (Черный ястреб) уже помогает украинской разведке — по крайней мере, об этом свидетельствует свежая публикация ГУР Минобороны Украины.

Официально ни США, ни другие страны не сообщали о передаче Украине знаменитых американских вертолетов UH-60 Black Hawk. Однако 21 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новость, в которой показало «вернувшихся после выполнения очередной боевой задачи пилотов-разведчиков».

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На фото украинские разведчики стоят на фоне вертолета Black Hawk, на который нанесена украинская маркировка (на второй фотографии рядом с Черным ястребом — вертолет Ми-24).

«Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашего государства. […] Боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений Главного управления разведки Украины и эффективность выполнения специальных операций. Пилоты ГУР МО Украины продолжают уничтожать врага на всех участках фронта», — рассказали в украинской разведке.

Комментируя фото ГУР и цветовую гамму ливреи вертолета Black Hawk, польский портал Defence24 предположил, что это может быть модификация вертолета S-70i Black Hawk. Более 30 таких вертолетов в конце прошлого года получила Польша. Такую версию производит PZL Mielec, польская дочерняя компания Sikorsky Aircraft. Впрочем, Агнешка Гонсевская, пресс-секретарь компании, сообщила польскому изданию, что «PZL Mielec не имеет украинских клиентов в своем портфеле».

В то же время аналитики Ukraine Weapons Tracker предположили, что это может быть бывший вертолет армии США, отремонтированный и модернизированный компанией Ace Aeronautics, LLC.

«У этой конкретной машины нет видимого вооружения, но могут быть доступны многочисленные улучшения, которые обеспечивают значительную огневую мощь и превосходные сенсорные возможности. В этом случае он, вероятно, был куплен в частном порядке и профинансирован союзниками», — полагают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

NV напоминает о том, чем известны вертолеты Black Hawk.

UH-60 Black Hawk: чем известен Черный ястреб

Sikorsky UH-60 Black Hawk — американский тактический многоцелевой вертолет, разработанный в середине 1970-х компанией Sikorsky Aircraft, которую еще в 20-х годах ХХ века основал в США украинский авиаконструктор Игорь Сикорский. Проект вертолета победил в конкурсе для нужд армии США и был назван Черный ястреб в честь легендарного воина американского коренного племени индейцев Саук. В 1979 году вертолет поступил на вооружение американской армии.