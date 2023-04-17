ГУР показало, как использует в боях единственный в стране американский вертолет Black Hawk — видео 17 апреля, 13:13 Украинская разведка уже использует американский вертолет Black Hawk (Фото:ГУР)

Бойцы Главного управления разведки овладели американским многоцелевым вертолетом Black Hawk и используют его в боевых действиях, в том числе и «на территории врага».

Об этом ГУР сообщило в воскресенье, 16 апреля.

На днях тренировки с вертолетом прошли на одном из направлений фронта. Спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку из десантных тросов, а также ночные полеты.

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По словам бойцов и пилотов, Black Hawk почти по всем характеристикам значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24, а экипажи освоили их «за считанные часы».

«За последний год уровень наших пилотов колоссально вырос. Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40−60 грузовых вертолетов типа Chinook. Такое количество мы могли бы принять с минимальным временем на переобучение наших пилотов», — заявил первый пилот вертолета с позывным Маэстро.

Защитники рассказали, что Black Hawk в разы маневреннее Ми-8 и может находиться в полете непрерывно около трех часов и преодолеть расстояние более 600 километров.

Этот тип предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа Hellfire, а также для поддержки пехоты и перевозки различных грузов. Чтобы разгрузить группу из 12 бойцов и эвакуацию другой с поля боя вертолета нужно 3−4 секунды. Ранее журналисты рассказали, что это единственный Black Hawk на вооружении Украины.

Официально США или другие страны не сообщали о передаче Украине легендарных UH-60A Black Hawk. Однако 21 февраля ГУР обнародовало новость, в которой показало «вернувшихся после выполнения очередной боевой задачи пилотов-разведчиков». Они стоят на фоне вертолета Black Hawk, на который нанесена украинская маркировка. Польский портал Defence24 предположил, что это может быть модификация вертолета S-70i Black Hawk.



Инфографика: NV