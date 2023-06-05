Тайный Black Box, на который украинцы собирали деньги, нанес россиянам ущерб уже более чем на $700 миллионов — ГУР 5 июня, 11:04 Кирилл Буданов (Фото:ГУР)

Тайный проект украинцев Black Box (Черный ящик) нанес российским оккупантам ущерб уже на более чем $700 миллионов.

Об этом ГУР сообщило в понедельник, 5 июня.

Результаты работы Black Box за апрель-май можно увидеть в логистических центрах оккупантов, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и других целях.

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Как рассказали в разведке, речь идет об объектах россиян, расположенных как на временно оккупированной территории Украины, так и на самой территории РФ. По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, это лишь часть информации о проекте, которую можно обнародовать. Что в секретном Черном ящике, не раскрывают.

«Более $700 миллионов — наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятия им своего поражения в этой войне», — заявил разведчик.

12 декабря 2022 года по запросу Главного управления разведки благотворительный фонд Повернись живым и блогер Игорь Лаченков собрали 230 миллионов гривен на тайный проект Black Box. Что в секретном Черном ящике, не раскрывают.