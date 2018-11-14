14 ноября 2018, среда

Бьются друг об друга. Очевидцы публикуют видео с неуправляемыми машинами на столичных склонах

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Люди останавливали несущиеся вниз машины буквально голыми руками
Скриншот

Люди останавливали несущиеся вниз машины буквально голыми руками

В среду, 14 ноября, из-за обрушившегося на Киев снегопада водители попадают в ДТП, пытаясь подняться или спуститься вниз по столичным склонам.

Соответствующие видео очевидцев были опубликованы в сообществе Киев Оперативный.

В частности, в Ахтырском переулке в ДТП попали сразу несколько автомобилей, которые буквально разбросало по дороге.

Кроме того, из-за аварий пришлось перекрыть подъем на улице Татарской, где до этого люди пытались останавливать неуправляемые машины буквально голыми руками.

Ранее сообщалось, что в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.

При этом с утра снегопад уже успел спровоцировать на столичных дорогах несколько ДТП.

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