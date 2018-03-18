Бюллетень, вокзал, Россия. Националисты устроили "коридор позора" у российского посольства в Киеве

В воскресенье, 18 марта, украинские националисты устроили пикет у посольства России в Киеве, в частности, организовали "коридор позора" для желающих принять участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Активисты построили импровизированный стенд из паллетов, на котором разместили фотодоказательства российской агрессии против Украины. В кабинках для биотуалетов националисты устроили "избирательные кабинки".

В акции протеста приняли участие активисты Национального корпуса, ВО Свобода и Правого сектора.

В посольстве РФ в Киеве заявили, что силы полиции и Национальной гвардии Украины окружили здание дипмиссии на Воздухофлотском проспекте. Движение пешеходов и автотранспорта заблокировано металлической оградой, полицейскими автобусами и грузовиками.

По словам дипломатов, на избирательном участке в посольстве голосуют только сотрудники дипмиссии, российских граждан в посольство не допускают. Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно.

Напомним, что 18 марта проходят выборы президента РФ. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском округе России. Украина призвала международное сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.