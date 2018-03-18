Бюллетень, вокзал, Россия. Националисты устроили "коридор позора" у российского посольства в Киеве

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В туалетных кабинках обустроили
Фото: Национальный корпус via Facebook

В туалетных кабинках обустроили "избирательные кабинки"

В воскресенье, 18 марта, украинские националисты устроили пикет у посольства России в Киеве, в частности, организовали "коридор позора" для желающих принять участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Активисты построили импровизированный стенд из паллетов, на котором разместили фотодоказательства российской агрессии против Украины. В кабинках для биотуалетов националисты устроили "избирательные кабинки".

В акции протеста приняли участие активисты Национального корпуса, ВО Свобода и Правого сектора.

В посольстве РФ в Киеве заявили, что силы полиции и Национальной гвардии Украины окружили здание дипмиссии на Воздухофлотском проспекте. Движение пешеходов и автотранспорта заблокировано металлической оградой, полицейскими автобусами и грузовиками.

По словам дипломатов, на избирательном участке в посольстве голосуют только сотрудники дипмиссии, российских граждан в посольство не допускают. Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно.

Напомним, что 18 марта проходят выборы президента РФ. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском округе России. Украина призвала международное сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове