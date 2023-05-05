Бизнесмен из Львова в обход санкций передавал в Россию Rolls-Royce и Maybach — СБУ
По данным следователей, бизнесмен наладил схему переправки элитных авто в Россию (Фото:Служба безопасности Украины)
Служба безопасности Украины и киберспециалисты ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. Среди ее организаторов — предприниматель со Львова, который жил в РФ и имеет там бизнес.
Об этом СБУ сообщила в пятницу, 5 мая.
По данным следователей, бизнесмен воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с российского рынка и наладил схему переправки элитных авто, такие как Rolls-Royce и Maybach, на территорию страны-агрессора в обход санкций.
С августа 2022 по март 2023 года он переправил российским заказчикам 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Среди них — представители топ-менеджмента Газпрома и пропагандистского телеканала RT, заявили в СБУ.
«Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в Россию», — рассказали в ведомстве.
Также делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн. СБУ разоблачила и заблокировала эту схему.
По месту жительства фигуранта в Киеве и Львове провели обыски. На имущество участников схемы наложили арест более чем на 700 миллионов гривен. В списке заблокированных активов:
- корпоративные права на 17 предприятий;
- более 500 нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе и в оккупированном Крыму;
- 22 квартиры в Киеве и Львове,
- почти три десятка земельных участков;
- более 40 элитных автомобилей.
Предпринимателю сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).