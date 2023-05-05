Бизнесмен из Львова в обход санкций передавал в Россию Rolls-Royce и Maybach — СБУ 5 мая, 12:09 По данным следователей, бизнесмен наладил схему переправки элитных авто в Россию (Фото:Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины и киберспециалисты ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. Среди ее организаторов — предприниматель со Львова, который жил в РФ и имеет там бизнес.



Об этом СБУ сообщила в пятницу, 5 мая.

По данным следователей, бизнесмен воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с российского рынка и наладил схему переправки элитных авто, такие как Rolls-Royce и Maybach, на территорию страны-агрессора в обход санкций.

Видео дня

С августа 2022 по март 2023 года он переправил российским заказчикам 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Среди них — представители топ-менеджмента Газпрома и пропагандистского телеканала RT, заявили в СБУ.

«Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в Россию», — рассказали в ведомстве.

Также делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн. СБУ разоблачила и заблокировала эту схему.

По месту жительства фигуранта в Киеве и Львове провели обыски. На имущество участников схемы наложили арест более чем на 700 миллионов гривен. В списке заблокированных активов:

корпоративные права на 17 предприятий;

более 500 нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе и в оккупированном Крыму;

22 квартиры в Киеве и Львове,

почти три десятка земельных участков;

более 40 элитных автомобилей.

Предпринимателю сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111−2 ( пособничество государству-агрессору);

пособничество государству-агрессору); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ( служебный подлог);

служебный подлог); ч. 5 ст. 191 ( завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).