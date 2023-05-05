Бизнесмен из Львова в обход санкций передавал в Россию Rolls-Royce и Maybach — СБУ

5 мая, 12:09
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По данным следователей, бизнесмен наладил схему переправки элитных авто в Россию (Фото:Служба безопасности Украины)

По данным следователей, бизнесмен наладил схему переправки элитных авто в Россию (Фото:Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины и киберспециалисты ликвидировали масштабную схему нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. Среди ее организаторов — предприниматель со Львова, который жил в РФ и имеет там бизнес.

Об этом СБУ сообщила в пятницу, 5 мая.

По данным следователей, бизнесмен воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с российского рынка и наладил схему переправки элитных авто, такие как Rolls-Royce и Maybach, на территорию страны-агрессора в обход санкций.

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С августа 2022 по март 2023 года он переправил российским заказчикам 45 автомобилей на общую сумму более 3 миллионов евро. Среди них — представители топ-менеджмента Газпрома и пропагандистского телеканала RT, заявили в СБУ.

«Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры. Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда в Россию», — рассказали в ведомстве.

Также делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн. СБУ разоблачила и заблокировала эту схему.

По месту жительства фигуранта в Киеве и Львове провели обыски. На имущество участников схемы наложили арест более чем на 700 миллионов гривен. В списке заблокированных активов:

  • корпоративные права на 17 предприятий;
  • более 500 нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе и в оккупированном Крыму;
  • 22 квартиры в Киеве и Львове,
  • почти три десятка земельных участков;
  • более 40 элитных автомобилей.

Предпринимателю сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог);
  • ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Львов Бизнесмен

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