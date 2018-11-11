Бизнесмен Фукс активно скупает проблемные активы в Украине. Но большая часть его бизнеса непублична

Скупка проблемных активов деятелей режима Виктора Януковича и дружба с ключевыми персонами нынешней власти помогли бывшему российскому бизнесмену Павлу Фуксу превратиться в респектабельного украинского мультимиллионера пишет журнал Новое Время.

Загадочный персонаж

Бизнесмен Павел Фукс родился в Харькове, долгое время жил и работал в РФ, основал там девелоперскую компанию Mos City Group. А еще Фукс был акционером российского банка, входил в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей и даже вел переговоры с будущим президентом США Дональдом Трампом о строительстве Trump Tower в Москве.

После Майдана бизнесмен неожиданно вернулся на родину: в 2015 году отказался от российского гражданства

Но после Майдана бизнесмен неожиданно вернулся на родину: в 2015 году отказался от российского гражданства, а в середине осени 2018‑го даже попал в список украинских юридических и физлиц, против которых РФ ввела санкции.

На новой-старой родине Фукс известен другим - он активно скупает здесь проблемные активы, оставшиеся от деятелей времен президентства Виктора Януковича.

“Он загадочный персонаж. С помощью государства что‑то скупает, чем‑то завладевает”, - говорит Егор Фирсов, экс-депутат Верховной рады. Фукс ему напоминает младоолигарха Сергея Курченко, который благодаря близости к “семье” Януковича сконцентрировал под своим крылом серьезные активы - прежде всего, в газовой сфере.

Интересы в нефтегазодобыче

По данным интернет-изданий Экономическая правда и Liga.net, Фукс владеет ДВ нефтегазодобывающая компания, а также частью фирмы Голден Деррик, которую некогда контролировал Ставицкий (Эдуард Ставицкий - украинский министр энергетики времен президентства Януковича - ред.). Еще у него, по данным двух вышеупомянутых СМИ, есть доля в Укрнефтебурении.

Татьяна Донченко, член общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса Полтавской облгосадминистрации, рассказала НВ, что во времена Януковича Голден Деррик разжилась 28 разрешениями на газодобычу в регионе. “Был создан монстр, который получил огромное количество месторождений, но добычей так и не занялся”, - говорит она.

Фукс давно дружит с мэром Харькова Геннадием Кернесом / gepard59 via instagram.com

После Майдана лицензии Голден Деррик заморозили, начались судебные тяжбы и уголовные дела. Фирма сменила название на East Europe Petroleum, а также собственника - большая ее часть принадлежит кипрскому офшору. Она вновь стала без конкурсов получать разрешения на газовую добычу сроком на 20 лет. Продолжая при этом ничего не делать с ними.

Сам Фукс отрицает свою связь с East Europe Petroleum. Он подтверждал в прессе лишь тот факт, что имеет интересы в ДВ нефтегазо­добывающая компания.

Рыбальский полуостров и Киевский метрополитен

Кроме того, в начале года он стал бенефициаром офшорной фирмы Укррослизинг (сам Фукс утверждает, что больше не является ее собственником), которой Киевский метрополитен должен выплатить долг в размере около 2 млрд грн. У него есть и наполеоновские планы по застройке столичного Рыбальского полуострова.

Бизнесмен пытался вести дела в стране еще в свой российский период. Так, на территории Рыбальского полуострова он планировал построить деловой комплекс Киев-Сити с небоскребом в 68 этажей. Но из‑за кризиса 2008 года работы так и не начались, а землю для застройки, 5 га, суд в 2014‑м вернул в коммунальную собственность.

Так выглядит собственность Фукса на Рыбальском полуострове / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Нынче Фукс вновь появился на Рыбальском. И в этом ему помог Даниил Привалов, сын Кернеса, и его фирма Интерстрой групп.

В 2015‑м эта компания выкупила там бывшие складские помещения завода Ремдизель. Через год Интерстрой взяла в аренду у Киева земельные участки общей площадью 5 га. “Потом фирму переписали на офшор, конечным бенефициаром которого является Фукс”, - рассказывает Дмитрий Булах, руководитель Харьковского антикоррупционного центра. Он добавляет, что вся эта операция стала возможной благодаря многолетней, с юности, дружбе Фукса и Кернеса.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время №41 от 8 ноября 2018 года