«Аврора мультимаркет» открыла свой 1000-й магазин. «Аврора с тобой повсюду!» 30 июня, 12:00 Новости компаний Аврора мультимаркет

Между открытиями первого мультимаркета «Авроры» в Полтаве и тысячного в Ивано-Франковске прошло 12 лет. Все это время сеть постоянно развивалась и расширяла свои горизонты, чтобы каждый украинец мог экономно шопинговать в родном городе или городке.

Фото: «Аврора мультимаркет»

Знаковое для всей команды «Авроры» событие состоялось 24 июня в Ивано-Франковске. Мероприятие посетил генеральный директор сети мультимаркетов Тарас Панасенко, символично совершивший первую покупку.

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Фото: «Аврора мультимаркет»

За годы работы компании она стала одним из крупнейших поставщиков товаров для дома и души украинцев во всех уголках страны. Особенно развитию «Авроры» способствовали колоссальные инвестиции американского фонда Horizon Capital в 2021 году.

«Мы понимаем, что сейчас как никогда важно масштабировать сеть, дабы обеспечивать людей качественной продукцией по доступным ценам, и „Аврора“ в этом — номер один!» — отметил Тарас Панасенко.

По случаю открытия 1000-го заведения «Авроры» в Ивано-Франковске всех его посетителей угощали сладкой ватой. В дополнение гости нового магазина получили 1000 подарков, и всех покупателей ожидают скидки до 50% на 1000 товаров для дома и души.

Фото: «Аврора мультимаркет»

Также в сети сейчас проводится благотворительная акция, в рамках которой при покупке выбранных товаров 5% от их стоимости будет перечислено на дроны для Национальной гвардии Украины. «Аврора» активно участвует в различных благотворительных инициативах. Это уже третья благотворительная акция, которую реализует команда «Авроры» совместно с благотворительными фондами, и, как уверяет соучредитель компании «Аврора», точно не последняя. Чтобы каждый день приближать нашу победу!

Фото: «Аврора мультимаркет»

Неустанная поддержка населения от «Авроры» превращается в благотворительные инициативы, акционные предложения и другие активности. Сеть мультимаркетов — ответственный бизнес, который работает в интересах украинцев. Поэтому, хотя 1000-й магазин является весомым достижением, у компании еще много амбициозных целей по расширению сети и улучшению сервиса. В частности — чтобы более 90% украинцев получили свободный доступ к маркетам сети.

Фото: «Аврора мультимаркет»

«Аврора» заботится о всех соотечественниках: поощряет и поддерживает клиентов, а еще регулярно помогает защитникам, которые сражаются за нашу землю. Надеемся вскоре услышать об открытии новых магазинов сети на возвращенных Украиной территориях!

Фото: «Аврора мультимаркет»