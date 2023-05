Перспективы и вызовы развития собственных торговых марок в условиях войны в Украине — интервью с Галиной Ободец 31 мая, 11:08 Новости компаний Галина Ободец, руководитель департамента собственных торговых марок сети EVA

Галина Ободец, руководитель департамента собственных торговых марок сети EVA, о работе во время войны, новых разработках и наградах на престижных конкурсах

Крупнейшая в Украине сеть по продаже парфюмерии, косметики и товаров для дома — EVA получает награды в самых престижных европейских конкурсах в области собственных торговых марок Vertex Awards и Private Label Manufactures Association International Salute to Excellence Awards. Несмотря на войну, проблемы с логистикой, недостаток оборотного капитала у партнеров, ритейлер продолжает развиваться, ищет новых партнеров и предлагает покупателям продукты, выпускаемые в Украине и за рубежом. Как изменился спрос, какие партнеры поразили EVA и какая новая продукция в ближайшие месяцы появится на полках — в интервью рассказала Галина Ободец, руководительница департамента собственных торговых марок сети.

В нестабильные периоды обычно растет спрос на продукцию, производимую под собственными торговыми марками сети. Наблюдаете ли вы такую тенденцию?

Да. Мы ожидали роста спроса после того, как попали в режим глубокой турбулентности. Эту тенденцию можно связать с несколькими факторами. К сожалению, мы не становимся богаче. Наши покупатели вынуждены выбирать, на что именно потратить свой бюджет, который стал существенно ограниченным. Поэтому должны четко соответствовать актуальным запросам рынка и определяться с самым необходимым для наших клиентов. Сейчас для нас наступил период вызовов: могут ли товары, выпускаемые под собственными торговыми марками, заменить те бренды, от которых ранее клиенты не были готовы отказываться. Могу уже отметить, что проверку этим вызовом бренды СТМ проходят успешно

Можете привести пример?

Это касается многих брендозависимых категорий. Например, средств для ухода за лицом. Это очень консервативная категория — любимые подходящие продукты, как правило, долго ищут, им доверяют. В кремовой категории прослеживается привязанность к любимым продуктам у клиентов, которая может длиться годами. Любимый крем, который мы покупаем из года в год, как нам кажется, делает нас более ухоженными, потому что мы доверяем привычному для нас бренду. Нам нравится в нем все. Однако темпы роста цен мотивируют становиться более открытыми к экспериментам и покупатель гораздо охотнее выбирает новые для него продукты из нашего ассортимента. Таким образом вызов становится возможностью увеличить количество лояльных к СТМ клиентов.

Продажи продукции под собственной торговой маркой выросли существенно?

В 2022 году в структуре продаж EVA доля товаров СТМ в натуральном измерении составила 30,6%, в денежном — 21,7%. Продукты private label присутствуют почти во всех товарных категориях. Однако наибольший толчок почувствовали консервативные косметические категории. Это обычно «уходовые» категории, такие как средства для волос, лица, в том числе декоративная косметика.

Именно в косметических категориях фиксируем самый динамичный рост количества лояльных к СТМ клиентов. Не только из-за снижения доходов населения. После начала полномасштабного российского вторжения абсолютно каждый ритейлер столкнулся с логистическими трудностями. Первоочередной задачей было — обеспечить стабильные поставки товаров, оценить возможные риски, найти правильные решения и вообще оценить, как будет выглядеть наш портфель завтра. Приведу цифры. До войны мы имели более 70 партнеров из Украины. В первый месяц после начала полномасштабного вторжения продукцию нам продолжили отгружать шесть-семь отечественных производителей. При отсутствии привычных брендов клиент выбирал товары среди имеющихся и таким образом мог ознакомиться с новой для него ТМ.

А если говорить о международных партнерах?

В первые месяцы импорт остановился, потому что действовали ограничения платежей в пределах критического импорта. А перечень этой продукции по сравнению с нашим импортным портфелем был слишком ограниченным. И только потом, ближе ко второй половине прошлого года, мы получили возможность расширить перечень импортируемого товара. Было бы странно ожидать от наших европейских партнеров готовности продолжать сотрудничество со страной в состоянии войны на привычных условиях. Мы восприняли нормально определенные изменения в коммуникациях, учитывая финансовые риски для наших производителей в текущих условиях. Меня поразили несколько иностранных контрагентов, которые после начала полномасштабного вторжения не меняли условия работы и работают с нами так же, как до войны. Даже изготавливая товар, который не попадал в перечень критического импорта, а значит мы не могли осуществить за него оплату, они продолжали отгрузки и были готовы ожидать нашей оплаты позже.

Импорт занимает 60% вашего общего ассортимента?

Да, сейчас импортная доля портфеля СТМ составляет более 60%. Основные страны производства, кроме Украины, — Польша, Италия, Франция, Турция, Китай.

Изменилась ли стратегия EVA

Сложившиеся проблемы с импортом мотивировали пересмотреть свою стратегию по развитию и больше ориентироваться на продукцию национальных производителей?

Ситуация сложилась непростая, потому что мы предусматривали разные сценарии, но все столкнулись с реальностью, в которой большинству партнеров крайне сложно не только запускать с ритейлом новые проекты, но и просто поддерживать активный товарный портфель. Конечно, первая мысль, возникающая при ограничении импорта, — искать производителей внутри страны. Однако это лишь на первый взгляд легкое очевидное решение. Как я уже говорила, из 70 партнеров в Украине после начала войны с нами стабильно продолжали работать только семь. И они производят продукцию не для всех товарных категорий, которые мы имеем в активном товарном портфеле. Мы внезапно потеряли партнеров на Киевщине, Харьковщине. К сожалению, очень мало предприятий находились в начале прошлого года в более-менее безопасных регионах.

Конечно, поиск партнеров среди национальных производителей был сложным. Но прошлый год принес нам, пожалуй, самый большой прирост новых контрактов за последние годы. С нами сотрудничают 14 новых производителей. Для нескольких из них производство продукции под собственной торговой маркой ритейлера — это новый проект.

С какими нюансами мы еще столкнулись? Национальные производители во время диалога отмечают недостаток оборотных средств и это сдерживает их возможности развиваться вместе с нами. Обеспечить около 1000 торговых точек продукцией и поддерживать ассортимент еженедельно — это серьезный вызов для национального производителя. Особенно учитывая тот факт, что доступ к кредитным ресурсам сейчас ограничен. EVA смогла предложить выход, и это работа по факторингу. Мы не можем финансировать вход в проект, но можем облегчить этот процесс. Именно сотрудничество по факторингу позволило основному количеству наших новых национальных партнеров и части уже существующих начать с нами новые проекты.

У нас очень высокие требования к качеству продукции. Поэтому и запрос начинается с придирчивого технического задания, расписанного до деталей, учитывая конкретные физические, химические показатели, которые можно измерить в лаборатории и важные потребительские свойства. И для многих производителей участие в наших тендерах — это серьезная задача, которая требует опыта работы с высококачественным сырьем и четкой стандартизированной системы контроля качества.

Сотрудничала ли EVA с российскими производителями?

У нас никогда не было товаров под собственной торговой маркой российского производства, мы сотрудничали с несколькими белорусскими производителями. Однако эти контракты были разорваны еще в начале прошлого года.

Как ситуация с поставками продукции под собственными торговыми марками выглядит сейчас?

Доля импортозависимого портфеля СТМ сохранилась. Мы потеряли по четыре контракта с национальными и зарубежными производителями. Последние — это компании, которые из-за понятных рисков работы с украинским заказчиком отказались работать по старым условиям, значительно ухудшили условия сотрудничества, что стало неприемлемым для нас.

Остальные европейские производители почти не изменили условия сотрудничества, несмотря на текущие риски для бизнеса. Я думаю, вы знаете, что бизнес-сделки с украинскими компаниями невозможно застраховать. Однако партнеры не отказываются от работы с нами — у нас хорошая репутация и уже есть история тесных отношений. Могу отметить, что мы полностью адаптировались к новым условиям работы как с национальным, так и с зарубежным производителем.

Трудно ли вам было проводить переговоры с иностранными партнерами?

Это был, пожалуй, самый сильный вызов — доказать, что бизнес функционирует. Большинство представителей международных компаний не представляли, как в государстве, где идет война, кто-то может работать. Некоторое время мы регулярно отвечали на звонки партнеров, особенно из Европы, которые интересовались, где мы и как себя чувствуем, даже не как бизнес, а просто как люди, когда вокруг война. Одним из важных индикаторов для них стало то, что бизнес не останавливается, и мы делаем все, чтобы сеть функционировала.

О новых предложениях

Вы говорили о том, что это вызов для вас — предложить клиентам что-то новенькое. А появились ли у вас новые бренды или новые категории продуктов?

В этом году мы уделяли внимание пересмотру ассортимента и посмотрели на него глазами клиентов. Сейчас понимаем, что должны предложить эконом предложения в каждом сегменте. Если говорить о чем-то новеньком, то мы уже на финишной прямой достаточно серьезного проекта. До конца этого года на полках появится еще один собственный бренд декоративной косметики, которую изготовим в Корее.

Это будут помады, туши или тени?

Абсолютно все. Для этого мы привлекли шесть корейских производителей. Это очень мощный проект.

Вы уже упоминали о том, как вы были в восторге от партнеров. Случались ли такие примеры среди украинских компаний?

Мы сотрудничаем с производителями из Харькова и Киевской области, и они не задерживали доставку продукции даже на один день. Несмотря на обстрелы, они выходили на работу, искали транспорт — делали все, чтобы их товар вовремя попал на наши полки. Это для меня что-то чрезвычайное.

В прошлом году мы рискнули и решили не отказываться от подарочного ассортимента, который изготавливаем на новогодние или весенние праздники. Обычно, это 40−50 наименований отдельных подарочных предложений. Над этим проектом очень много лет работаем с харьковской типографией.

В тот период Харьков был без света, в городе было неспокойно, однако типография взялась за наш заказ и мы все получили вовремя. Это такие крутые инсайты. Могу сказать, что в этом году впервые предложим нашим клиентам самый большой ассортимент подарочных товаров — более 80.

Над каким количеством новинок сейчас работаете?

В постоянной работе сейчас до тысячи наименований товаров, а это и ротации, и перевыпуски, и новые позиции.

Как проверяют качество продукции

Всю продукцию вы проверяете в собственной лаборатории. Есть ли необходимость ее расширять?

Открыть собственную лабораторию решили несколько лет назад, поскольку не успевали тестировать все образцы. Для нас очень важно перейти к режиму, когда из каждой партии отбираются образцы и после этого она попадает на полки магазинов, когда каждый проект при создании проходит полный цикл лабораторных тестирований наравне с потребительскими.

У нас уже есть два кейса с национальными производителями, когда на промежуточном контроле готовой продукции наша лаборатория выявила отклонения. Мы пригласили партнеров, которые приехали со своим оборудованием. И они признали, что их методика — ошибочна, поэтому и получали неверные значения. Стандарты контроля качественных показателей в итоге мы совместными усилиями откорректировали и продолжаем сотрудничество.

Мы также внедрили обязательное лабораторное тестирование тендерных образцов на этапе разработки продукта и поиска альтернативного партнера. Сейчас это дает нам возможность, принимая решение о сотрудничестве опираться не только на коммерческие показатели и отзывы целевой аудитории, но и на безоговорочную оперативную лабораторную оценку качественных показателей.

За последний военный год EVA получила несколько престижных европейских наград. Какие именно товары отметило жюри?

Мы традиционно участвуем в двух важнейших для всего мира конкурсах для товаров под собственными торговыми марками — Vertex Awards и Private Label Manufactures Association 2023 International Salute to Excellence Awards. В первом оценивают дизайн, а во втором — собственно проекты. На International Salute to Excellence Awards в этом году было представлено более 500 проектов, и в двух категориях есть наши товары-победители. Это крем-спрей для волос 15 в 1 ABOUT hair Кератиновое разглаживание и очищающие шарики для лица ABOUT face Anti-Pollution. На Vertex Awards в этом году «серебро» в категории BEAUTY получила парфюмированная вода-унисекс Fabien Marche Alchimiste An02.

Фото: EVA

Вы помогаете ОО «Землячки», которая поддерживает женщин-военных. Как именно?

Передавали «Землячкам» гигиенические товары СТМ Lingery для женщин, защищающих Украину. Это важно, потому что собственно всем защитникам трудно, но, учитывая определенные потребности, девушкам — особенно. Поэтому они нуждаются в поддержке. Неожиданно получили награду от ОО «Землячки» — это не соревнования и не конкурс. Но она крайне важна для нас, потому что получили ее как благодарность за совместный с ними проект.

Фото: EVA

Над какими новыми продуктами работаете сейчас и когда они могут появиться в сети?

Спустя несколько месяцев на полках появится новая торговая марка декоративной косметики, этот год мы завершаем мощным проектом подарочных наборов. Расширяем и ассортимент бьюти-гаджетов. Усилили портфель СТМ женской гигиены прокладками с натуральным покрытием. Это важно для женской аудитории, которая выбирает для себя максимально натуральные товары. А также работаем над расширением ассортимента в других категориях.