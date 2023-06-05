Чудо, люди и кредит помогли возродить бизнес: история дистрибьютора канцтоваров из Чернигова
Виват Трейдинг
Тогда в течение нескольких недель бизнесмену казалось, что дело, которому он посвятил 30 лет жизни, катится в пропасть. Его склады в Чернигове оказались под огнем, в море на судах остались более 70 неоплаченных контейнеров с канцтоварами, а клиенты перестали платить за продукцию даже в тех регионах, где боевых действий не было. Но главное — в полуокруженном городе практически без связи оставались его родители и большая часть работников.
Сегодня «Виват Трейдинг» работает. Стамбурский считает, что стать на ноги помогло чудо, коллектив и кредит ПриватБанка. Подробности предприниматель рассказал в спецпроекте «Бизнес во время войны: истории несокрушимых».
Как бизнес студентов стал всеукраинской компанией
Владислав Стамбурский занимался бизнесом со студенческих лет. Это были бурные времена перестройки. Вместе с двумя друзьями студент-предприниматель привозил товары из Китая и Польши и отдавал их на реализацию в черниговские магазины. Ребята тогда пробовали продавать разную продукцию, но остановились на канцтоварах. Таким образом в 1992 году основали компанию V&V.
Сначала она закрывала потребности учеников, студентов и работников в ручках, карандашах, тетрадях, блокнотах и других принадлежностях в Украине. Их продавали оптом в магазины в крупных городах, открыли собственные магазины преимущественно на севере Украины и обслуживали офисы. Со временем бизнес разделился на три части между друзьями.
Владислав стал владельцем и возглавил «Виват Трейдинг». Сегодня его компания — национальный дистрибьютор канцелярии европейских торговых марок. Также она владеет двумя собственными брендами, продукцию которых продает в Украине и в 15 странах.
За более чем 5 тыс. км от войны
В то, что начнется полномасштабная война, Владислав Стамбурский не верил, несмотря на стягивание войск на границе и разогретое сообщениями западных разведок информационное пространство. Последствия вторжения для России казались слишком разрушительными, поэтому была уверенность: Путин на такое не пойдет.
Поэтому за несколько дней до начала вторжения вместе с женой и тремя детьми мужчина уехал в Дубай отдохнуть и посетить выставку EXPO 2020, на которой компании всех стран мира демонстрируют свои достижения.
С первого дня большой войны «Виват Трейдинг» прекратил работу и не работал до конца апреля. Офис был закрыт, на одном складе дежурили охранники, к другому доступа не было. Часть работников уезжала, кто-то ушел в ВСУ, а кто-то устраивал жизнь в условиях полуокруженного города. С первых дней войны компания поддерживала сопротивление в Чернигове: передали генераторы, машину, расходные материалы и предметы быта со склада на нужды военных и врачей во время осады.
Чудо и упорный труд спасли товар
В марте компания ожидала важный груз. Это более 70 контейнеров с канцелярией, рюкзаками и другими товарами. В результате все это дрейфовало в море. Транспортные расходы были не оплачены вообще, а за товар компания сделала лишь часть оплаты. Рассчитаться с партнерами не было чем. Деньги, которые оставались на текущем счете, компания направила людям на заработную плату и помощь. На тот момент в компании было 220 работников. Валютные счета были заблокированы, а кредитную линию предыдущий финансирующий банк закрыл, хотя «Виват Трейдинг» обслуживался там много лет со статусом VIP-клиента.
Из-за неуплаты груза был огромный риск, что транспортные компании просто продадут товар на аукционе. Поэтому Владислав Стамбурский начал договариваться с поставщиками и искать деньги. Хотя сам не знал, даже если найдет их, — куда выгружать товар и как работать дальше.
Впрочем, успехи ВСУ на фронте повлияли на решение партнеров: платежи отсрочили. Так же навстречу пошли и транспортные компании. Кредитов предпринимателям тогда не выдавали. По словам Стамбурского, закрытие этого вопроса — это комплекс действий. На них ушло почти 5 месяцев работы команды.
К тому времени уже стало понятно: компания будет работать дальше. Склады в Чернигове чудом устояли под плотным огнем. Хотя оба расположены на окраинах города, где происходили самые сильные обстрелы. Две авиабомбы превратили в руины соседние склады с продукцией, но товар «Вивата» уцелел. Собственный склад получил повреждения, которые подлежали ремонту. А вот арендованное помещение «пережило» некоторые разрушения, поэтому использовать его в дальнейшем стало невозможно. Так, за все время активных боев за Чернигов «Виват Трейдинг» потерял до 5% продукции.
25 млн грн на пополнение оборотных средств
В Чернигов Владислав Стамбурский вернулся в начале мая. В это время компания понемногу начала возобновлять деятельность.
Но компании все еще не хватало оборотных средств. По словам предпринимателя, чтобы оставаться конкурентоспособным, надо постоянно поддерживать определенное количество продукции по очень широкому ассортименту — это более 8 тысяч наименований. Купить всего «понемногу» — невозможно, этого не позволяют требования производства. На помощь в этой ситуации пришел ПриватБанк с «Доступными кредитами по программе 5−7−9%» с использованием государственных гарантий.
По программе доступных кредитов компания получила 25 млн грн под 0% годовых на 3 года. Такая процентная ставка будет действовать в течение военного положения и еще месяц после его завершения.
2022 год для «Виват Трейдинг» все же выдался сложным. Отразились курсовые разницы: клиентам до осени товар продавали по довоенным ценам. Кроме того, во время войны на канцтовары упал спрос: в физическом измерении — на 50% по сравнению с 2021 годом. По прогнозам Стамбурского, в 2023 году ситуация улучшится: падение составит 20−30% от 2021-го. Поэтому компания ищет дополнительные пути получения прибыли.
Увеличивают экспорт и помогают детям, работникам и военным
Во время войны Владислав Стамбурский уже открыл компанию в Польше, чтобы продавать там продукцию своих брендов. Говорит, ее начнут покупать как поляки, так и украинцы, которые вынужденно уехали за границу. Так же компания расширяет экспорт Axent и Kite в другие страны.
Но, кроме бизнеса, «Виват Трейдинг» не прекращает и благотворительную деятельность. В частности, 10% дохода от продажи патриотической линейки Be Ukraine передают в благотворительный фонд «Дети Героев». Он оказывает помощь мальчикам и девочкам, потерявшим одного или обоих родителей на войне. А 20% от продаж продукции с изображением легендарного черниговского пса Патрона перечисляют в ГСЧС Украины, эти деньги направляются на разминирование территорий.
Осенью 700 детей переселенцев получили школьные рюкзаки с наполнением. Также компания постоянно поддерживает военных: в кабинете Стамбурского немало благодарностей от различных подразделений ВСУ.
Заботятся в компании и о собственных работниках. 18 мужчин из коллектива «Виват Трейдинг» ушли защищать Украину. Для них компания приобрела часть снаряжения, которого не хватало. Также регулярно закрывает потребности в технике для подразделений, где они служат. Трем сотрудникам, потерявшим жилье из-за войны, предоставили материальную помощь и возможность воспользоваться беспроцентным займом.