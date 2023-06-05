Чудо, люди и кредит помогли возродить бизнес: история дистрибьютора канцтоваров из Чернигова 5 июня, 12:14 Партнерский проект Виват Трейдинг

В 6 часов утра 24 февраля 2022 года владелец компании « Виват Трейдинг» Владислав Стамбурский вышел из отеля в Дубае на пробежку. Пройдет всего 40 минут, и его телефон « покраснеет» от ужасных сообщений: Россия бомбами и ракетами обстреливает Украину, а к его родному Чернигову стремительно продвигаются вражеские войска.

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Тогда в течение нескольких недель бизнесмену казалось, что дело, которому он посвятил 30 лет жизни, катится в пропасть. Его склады в Чернигове оказались под огнем, в море на судах остались более 70 неоплаченных контейнеров с канцтоварами, а клиенты перестали платить за продукцию даже в тех регионах, где боевых действий не было. Но главное — в полуокруженном городе практически без связи оставались его родители и большая часть работников.

Сегодня «Виват Трейдинг» работает. Стамбурский считает, что стать на ноги помогло чудо, коллектив и кредит ПриватБанка. Подробности предприниматель рассказал в спецпроекте «Бизнес во время войны: истории несокрушимых».

Фото: компания «Виват Трейдинг»

Как бизнес студентов стал всеукраинской компанией

Владислав Стамбурский занимался бизнесом со студенческих лет. Это были бурные времена перестройки. Вместе с двумя друзьями студент-предприниматель привозил товары из Китая и Польши и отдавал их на реализацию в черниговские магазины. Ребята тогда пробовали продавать разную продукцию, но остановились на канцтоварах. Таким образом в 1992 году основали компанию V&V.

Сначала она закрывала потребности учеников, студентов и работников в ручках, карандашах, тетрадях, блокнотах и других принадлежностях в Украине. Их продавали оптом в магазины в крупных городах, открыли собственные магазины преимущественно на севере Украины и обслуживали офисы. Со временем бизнес разделился на три части между друзьями.

Владислав стал владельцем и возглавил «Виват Трейдинг». Сегодня его компания — национальный дистрибьютор канцелярии европейских торговых марок. Также она владеет двумя собственными брендами, продукцию которых продает в Украине и в 15 странах.

Фото: компания «Виват Трейдинг»

«В 2005-м у нас появились два собственных бренда Kite и Axent. Первый — это производство рюкзаков, сумок для обуви, пеналов, широкого ассортимента канцтоваров… Второй — принадлежности для офиса. Дизайном и разработкой продуктов занимаются люди в Украине. Сертификация и проверка качества проходит в Германии. А изготавливают продукцию в основном в Китае, хотя производство есть также в Украине и Европе», — объясняет Владислав Стамбурский.

Фото: компания «Виват Трейдинг»

За более чем 5 тыс. км от войны

В то, что начнется полномасштабная война, Владислав Стамбурский не верил, несмотря на стягивание войск на границе и разогретое сообщениями западных разведок информационное пространство. Последствия вторжения для России казались слишком разрушительными, поэтому была уверенность: Путин на такое не пойдет.

Поэтому за несколько дней до начала вторжения вместе с женой и тремя детьми мужчина уехал в Дубай отдохнуть и посетить выставку EXPO 2020, на которой компании всех стран мира демонстрируют свои достижения.

«Рано утром 24 февраля я вышел на пробежку. Когда вернулся через 40 минут, телефон был „красный“ от звонков и сообщений. Звонили родители, коллеги, друзья… Это был ужас и от самой ситуации, и от того, что ты далеко и ничем не можешь помочь», — вспоминает Владислав о начале вторжения.

С первого дня большой войны «Виват Трейдинг» прекратил работу и не работал до конца апреля. Офис был закрыт, на одном складе дежурили охранники, к другому доступа не было. Часть работников уезжала, кто-то ушел в ВСУ, а кто-то устраивал жизнь в условиях полуокруженного города. С первых дней войны компания поддерживала сопротивление в Чернигове: передали генераторы, машину, расходные материалы и предметы быта со склада на нужды военных и врачей во время осады.

«Это была непростая ситуация. Я с женой и детьми — за 5 тыс. км в Дубае, у нас пара чемоданов и какая-то сумма денег на карте. Мои родители и большинство работников — в Чернигове, который обстреливали с первых дней. Бизнес остановился. Клиенты моментально перестали платить по счетам даже там, где не было боевых действий. С другой стороны, у нас были обязательства перед поставщиками из Китая. А у них свое представление и отношение к событиям в Украине. И все это надо было разруливать», — говорит Владислав Стамбурский.

Фото: компания «Виват Трейдинг»

Чудо и упорный труд спасли товар

В марте компания ожидала важный груз. Это более 70 контейнеров с канцелярией, рюкзаками и другими товарами. В результате все это дрейфовало в море. Транспортные расходы были не оплачены вообще, а за товар компания сделала лишь часть оплаты. Рассчитаться с партнерами не было чем. Деньги, которые оставались на текущем счете, компания направила людям на заработную плату и помощь. На тот момент в компании было 220 работников. Валютные счета были заблокированы, а кредитную линию предыдущий финансирующий банк закрыл, хотя «Виват Трейдинг» обслуживался там много лет со статусом VIP-клиента.

Из-за неуплаты груза был огромный риск, что транспортные компании просто продадут товар на аукционе. Поэтому Владислав Стамбурский начал договариваться с поставщиками и искать деньги. Хотя сам не знал, даже если найдет их, — куда выгружать товар и как работать дальше.

Впрочем, успехи ВСУ на фронте повлияли на решение партнеров: платежи отсрочили. Так же навстречу пошли и транспортные компании. Кредитов предпринимателям тогда не выдавали. По словам Стамбурского, закрытие этого вопроса — это комплекс действий. На них ушло почти 5 месяцев работы команды.

Фото: компания «Виват Трейдинг»

К тому времени уже стало понятно: компания будет работать дальше. Склады в Чернигове чудом устояли под плотным огнем. Хотя оба расположены на окраинах города, где происходили самые сильные обстрелы. Две авиабомбы превратили в руины соседние склады с продукцией, но товар «Вивата» уцелел. Собственный склад получил повреждения, которые подлежали ремонту. А вот арендованное помещение «пережило» некоторые разрушения, поэтому использовать его в дальнейшем стало невозможно. Так, за все время активных боев за Чернигов «Виват Трейдинг» потерял до 5% продукции.

«То, что товар сохранился при таких прилетах, — это чудо. Таких счастливых для нас случаев было немало. Например, наш охранник зашел в здание за минуту до того, как во дворе разорвался снаряд. Снаряды пробили стены склада именно в тех местах, где были двойные стены. Неразорвавшийся боеприпас, пробив крышу, остановился в нескольких сантиметрах от трубы системы пожаротушения, наполненной водой. Если бы он разорвался, поврежден был бы не только товар рядом, но и залило бы весь склад…», — перечисляет предприниматель случаи, когда компании посчастливилось уберечь людей и продукцию.

Фото: компания «Виват Трейдинг»

25 млн грн на пополнение оборотных средств

В Чернигов Владислав Стамбурский вернулся в начале мая. В это время компания понемногу начала возобновлять деятельность.

«Тогда мы работали исключительно по предоплате, дабы иметь возможность выплачивать зарплаты и закрывать насущные потребности. Впоследствии ожил и офис: работники вернулись с „дистанционки“. Мы сделали определенные выводы из войны: перенесли данные в облачное хранилище, потому что раньше все хранилось на сервере в компании. Также оптимизировали бизнес-процессы и отказались от неэффективной деятельности», — делится Стамбурский.

Но компании все еще не хватало оборотных средств. По словам предпринимателя, чтобы оставаться конкурентоспособным, надо постоянно поддерживать определенное количество продукции по очень широкому ассортименту — это более 8 тысяч наименований. Купить всего «понемногу» — невозможно, этого не позволяют требования производства. На помощь в этой ситуации пришел ПриватБанк с «Доступными кредитами по программе 5−7−9%» с использованием государственных гарантий.

«Мы активно искали кредитные программы. И ПриватБанк — единственный, кто откликнулся. Разумеется, процесс переговоров был непростым и долгим. От начала нашего общения до получения денег прошло почти полгода. Но этот кредит для нас — словно глоток свежего воздуха. Он позволил сделать поставки товаров непрерывными, а значит, мы получили конкурентное преимущество перед другими дистрибьюторами на рынке», — объясняет владелец « Виват Трейдинга».

По программе доступных кредитов компания получила 25 млн грн под 0% годовых на 3 года. Такая процентная ставка будет действовать в течение военного положения и еще месяц после его завершения.

2022 год для «Виват Трейдинг» все же выдался сложным. Отразились курсовые разницы: клиентам до осени товар продавали по довоенным ценам. Кроме того, во время войны на канцтовары упал спрос: в физическом измерении — на 50% по сравнению с 2021 годом. По прогнозам Стамбурского, в 2023 году ситуация улучшится: падение составит 20−30% от 2021-го. Поэтому компания ищет дополнительные пути получения прибыли.

Фото: компания «Виват Трейдинг»

Увеличивают экспорт и помогают детям, работникам и военным

Во время войны Владислав Стамбурский уже открыл компанию в Польше, чтобы продавать там продукцию своих брендов. Говорит, ее начнут покупать как поляки, так и украинцы, которые вынужденно уехали за границу. Так же компания расширяет экспорт Axent и Kite в другие страны.

Но, кроме бизнеса, «Виват Трейдинг» не прекращает и благотворительную деятельность. В частности, 10% дохода от продажи патриотической линейки Be Ukraine передают в благотворительный фонд «Дети Героев». Он оказывает помощь мальчикам и девочкам, потерявшим одного или обоих родителей на войне. А 20% от продаж продукции с изображением легендарного черниговского пса Патрона перечисляют в ГСЧС Украины, эти деньги направляются на разминирование территорий.

Осенью 700 детей переселенцев получили школьные рюкзаки с наполнением. Также компания постоянно поддерживает военных: в кабинете Стамбурского немало благодарностей от различных подразделений ВСУ.

Заботятся в компании и о собственных работниках. 18 мужчин из коллектива «Виват Трейдинг» ушли защищать Украину. Для них компания приобрела часть снаряжения, которого не хватало. Также регулярно закрывает потребности в технике для подразделений, где они служат. Трем сотрудникам, потерявшим жилье из-за войны, предоставили материальную помощь и возможность воспользоваться беспроцентным займом.

«Мы предоставляем людям работу, обеспечиваем украинцев качественными канцтоварами, платим налоги, помогаем ВСУ — делаем все, чтобы усилить экономический фронт. Конечно, восстанавливать бизнес придется еще долго. И все же приятно, что на этом пути мы не одни, а с поддержкой государства и ПриватБанка», — резюмирует бизнесмен.