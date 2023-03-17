Любовь к подводному миру: как семья Яновских, предпринимателей из Киева, превратила увлечение аквариумистикой в успешный бизнес 17 марта, 10:00 Новости компаний Александр и Яна Яновские

Владелец уникальных океанариумов и музея медуз рассказывает, как на их жизнь повлияли коронавирусная пандемия и полномасштабная война, и вспоминает, откуда взялось увлечение подводными обитателями.

О том, как хобби стало делом жизни

«Не имею представления почему, но еще с детства меня привлекали рыбки. Когда я пошел в первый класс, родители купили мне аквариум. Однажды мне удалось развести гурами, и это меня увлекло. Позже я написал реферат и отправил на школьную олимпиаду по биологии. Там победил», — так вспоминает о начале увлечения аквариумными рыбками бизнесмен Александр Яновский из Киева.

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Фото: Океанариум «Морская сказка»

Именно это, говорит он, и стало началом серьезного увлечения аквариумистикой — делом, впоследствии переросшим в дело его жизни. Признается: больше всего в этом деле ему нравится именно тот факт, что свое детское хобби удалось превратить в прибыльный бизнес. Однако этому предшествовал десяток лет кропотливого труда.

Первые шаги по воплощению своей мечты детства Александр вместе с женой Яной предпринял в 2002 году — именно тогда они открыли свой первый магазин «Аквариумные рыбки» в Киеве. Начинали с пресноводной аквариумистики — на тот момент она была более распространена в Украине. Но потом чистая случайность стала поводом для расширения профессиональных горизонтов.

Фото: Океанариум Львов

«Один моряк принес в наш магазин рыбку „Немо“ и попросил забрать ее, потому что не мог содержать. На тот момент у меня еще не было ни одного морского аквариума, но, как оказалось, зря. Я понял, что морская аквариумистика — широкое, почти не исследованное поле для изучения», — рассказывает Александр Яновский.

Конкуренции в то время на украинском рынке почти не было, ведь таким направлением занималось еще немного специалистов.

Фото: Музей медуз

Следующим шагом стало открытие выставочно-оптового магазина аквариумных рыб. Для этого супругам пришлось продать свою единственную недвижимость — квартиру — и вложить все финансы в эту инициативу. Под новый магазин переоборудовали заброшенную школьную оранжерею. Эта идея была успешной: небольшая выставка морских обитателей стала популярным местом для школьных экскурсий.

В 2006 году Александр Яновский разработал и запатентовал новую технологию упаковки для транспортировки и импорта гидробионтов. Сейчас его изобретение успешно используют немало коллег — украинских аквариумистов. Впоследствии за свои многочисленные достижения Яновский был удостоен отличия «Лидер отрасли» от комитета по экономической политике и департамента Министерства экономики Украины.

Фото: Океанариум Львов

Большие амбиции и уникальные проекты

Окупить вложенные ресурсы оказалось нелегко, серьезно повлиял на это и экономический кризис. Выход из ситуации предприниматели искали около десяти лет. За это время Александр Яновский внимательно изучал международный опыт, посещал иностранные мероприятия по аквариумистике и организовывал семинары в Украине.

Фото: Александр и Яна Яновские. 2018 год. Япония (Камо аквариум). Прохождение практики разведения и содержания медуз.

«В течение десяти лет мы не могли найти верное решение. Что я только ни пробовал. Однако опыт этих лет оказался бесценным: мы поняли, что следующий шаг — это создание океанариума», — говорит Александр Яновский.

Фото: Океанариум «Морская сказка»

Так, десять лет спустя после открытия первого магазина, в декабре 2012, в украинской столице появился первый океанариум "Морская сказка". Его создали за семь месяцев, что Александр называет рекордом. Строительство аквариумов, говорит он, — это сложная и многозадачная работа, ведь нужно учитывать множество факторов, от которых будет зависеть дальнейшая судьба этого заведения:

«Ошибка в расчетах — и ты будешь ежедневно бороться со сложностями».

В какой-то момент Александр Яновский заметил, что посетителям нравится наблюдать за медузами. Однако уже созданный океанариум не позволял сильно расширить коллекцию этих морских обитателей. Так в 2018 году в Киеве открылся Музей медуз — уникальное место, где удалось собрать десятки разных видов медуз из разных уголков мира. В том же году Яновский получил важное профессиональное отличие — благодарность за весомый личный вклад в развитие предпринимательства в Киеве от мэра столицы Виталия Кличко.

Фото: Океанариум Львов

Пандемия как вызов

В начале пандемии Александр и Яна Яновские подписали договор аренды помещения для реализации третьего проекта — еще одного океанариума, но на этот раз — во Львове. OCEANARIUM LVIV открылся в августе 2020 года в центре города. На момент открытия коллекция насчитывала 3 тыс. различных рыбок.

«По сравнению с иностранными проектами наши океанариумы нельзя назвать уникальными. Однако для Украины это действительно уникальный проект, ведь они — единственные в стране, — объясняет Александр Яновский. — Однако кое-что особенное действительно есть. Раньше океанариумы, как правило, создавались как некоммерческие проекты — они поддерживались государственными программами. Мы же — полностью коммерческий проект с благотворительной составляющей, ведь помогаем уязвимым слоям населения».

Фото: Заместитель председателя КГГА вручает награду

Во время коронавирусной пандемии заведения Яновских, как и все остальные частные учреждения в стране, в силу вынужденных обстоятельств временно приостанавливали свою работу в связи с локдауном. Но сложнее всего, вспоминает Александр Яновский, было в период, когда работали частичные ограничения.

«Хуже всего — это когда мы не должны были работать на выходные. Мы были одновременно и открыты, но и дешевле было не работать, потому что прибыль существенно упала, а платить аренду и налоги все равно как-то должны были. О выгоде речь не шла вообще», — делится воспоминаниями владелец океанариумов. Закрыть такое заведение полностью на некоторое время, а затем вернуть его к работе — фактически невозможно по сравнению с кинотеатром или магазином. Однако этот период все же удалось пережить. Но — только до новых вызовов.

Фото: Океанариум Львов

Большая война и планы после победы

Самым сложным временем для своего бизнеса Александр Яновский называет начало полномасштабной войны в Украине. Музей медуз, расположенный в самом центре столицы, на Майдане Независимости, пришлось временно закрыть — коллекцию удалось восстановить только через полгода. Океанариум во Львове возобновил работу после трех недель с начала полномасштабного вторжения. Но сложнее всего было океанариуму в столице:

Фото: Открытие музея медуз

«В Киеве осталось несколько аквариумистов, которые не покинули океанариум и продолжали ухаживать за рыбками. Без них нашего океанариума уже не было бы. Первые полтора месяца они жили в океанариуме, поскольку перемещаться по городу ежедневно было невозможно. К тому же в океанариуме было безопаснее, чем в их домах», — рассказывает Яновский. Он добавляет: бесконечно благодарен своей команде за то, что благодаря им дело его жизни держится даже вопреки войне.

Фото: Океанариум «Морская сказка»

В периоды, когда из-за обстрелов врагом критической инфраструктуры в Киеве отключали электроэнергию, владельцам океанариума необходимо было искать адаптивные решения. Однако, как оказалось, генераторы, закупленные в начале, не были рассчитаны на работу в условиях длительных отключений во время морозов. Необходимо было приобрести новый, большой генератор, который обошелся гораздо дороже.

Аквариумистику Александр Яновский называет не профессией, а призванием, и говорит, что аквариумистом нужно родиться, ведь это дело предполагает особый склад мышления и особый характер. Даже в сложные времена Александр с коллегами продолжает заниматься тем, что любит и умеет, только с одной мыслью — о скорейшей победе Украины:

«Я хочу просыпаться и не спрашивать себя: „А будет ли работа всей моей жизни существовать завтра?“ Поэтому пока одна мечта — победа и окончание войны. Чтобы все наши воины были освобождены из плена, дети возвращены родителям, а жены и мужья наконец-то воссоединились».

Океанариумы и музей медуз — уникальные и яркие проекты семьи Яновских, образец успешного отечественного бизнеса.