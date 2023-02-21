Управляющий партнер EY (Ernst & Young) о трансформации во время войны, потребностях и планах бизнеса в Украине 21 февраля, 11:00 Позиция Богдан Ярмоленко, управляющий партнер EY в Украине

Январь 2022. Какие у вас были ожидания в то время? Готовилась ли компания EY в Украине к полномасштабному вторжению?

Не могу сказать, что война для нас началась неожиданно, но мы не ожидали таких масштабов вторжения. Внутри мы заранее разработали business continuity и emergency plans. Рассматривали три сценария развития событий:

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Продолжение информационного и психологического давления на Украину;

Локальный конфликт — обострение военных действий на Востоке Украины. Этот сценарий мы считали наиболее вероятным;

«Армагедон» — масштабное вторжение. К сожалению, прошел этот сценарий. Мы не считали его высоковероятным, но готовились и к нему.

В то же время мы выделили для себя три ключевых приоритета:

Физическая безопасность наших сотрудников; Экономическая безопасность наших коллег: возможность выплачивать заработную плату в полном объеме в длительном периоде; Долгосрочная устойчивость компании и возможность поддерживать наших клиентов и обеспечить бесперебойность предоставления наших услуг.

Конечно, мы ощущали переживания наших коллег и клиентов, поэтому открыто и регулярно общались с командой по поводу возможных сценариев и делились приоритетностью действий компании в случае любого из сценариев. В зависимости от сценария войны эти приоритеты отличались и изменялись в порядке. В случае сценария «армагеддон» — на первом месте, конечно, находилась физическая безопасность нашего коллектива и их семей.

Первые 100 дней полномасштабной агрессии россии — как они изменили компанию? Какие «первые шаги» компании были удачными, а что, возвращаясь мыслями в прошлое, сейчас бы сделали иначе?

Мы предварительно договорились с нашей глобальной структурой, что в случае полномасштабной войны наши сотрудники смогут работать на зарубежные офисы. Но все пошло чуть-чуть не так. Для мужчин границы оказались закрыты, кроме того, мы понимали, что организовать централизованную эвакуацию невозможно. Тем не менее, мы поддержали своих людей финансово (выплатили дополнительную помощь), предложили хаб на западе Украины в достаточно безопасном месте. Наши люди проявили недюжинную устойчивость, за что руководство компании им безгранично благодарно — уже через неделю после начала полномасштабного вторжения мы возобновили все рабочие процессы.

Фото: EY

EY — это об «услугах для бизнеса». В каких услугах украинский бизнес нуждается больше всего сейчас? Какая динамика по отношению к другим (услугам)?

Многие ожидали падения украинского рынка, и, как результат, уменьшение спроса на наши услуги внутри Украины. По факту, спрос почти не снизился, точнее не столь существенно, как можно было ожидать. Аудиты являются обязательными для некоторых компаний и нужны для других, поэтому мы выполняем их и сейчас. Есть определенные сервисы, спрос на которые возрос — реструктуризация задолженности, оценка убытков, причиненных России в итоге вторжения, сервисы по IT-рискам, сервисы по управлению персоналом. EY — это достаточно крупная компания и неплохо диверсифицированная с точки зрения предоставления услуг. Услуги по аудиту составляют не более 35% нашего бизнеса, все остальное — услуги по налогообложению, юридические консультации, менеджмент консалтинг, корпоративные финансы, people advisory.

Мы планировали уменьшение бизнеса на 30−40%, но по результатам прошлого финансового года (финансовый год в EY с 1 июля по 30 июня) мы потеряли около 10%. В первой половине текущего финансового года мы наблюдаем падение в 16% (в долларах США) по сравнению с довоенным годом.

В начале войны EY в Украине также предлагала свои услуги для поддержки государства, конечно, безвозмездно. Одним из таких проектов была помощь в заполнении анкеты-опросника Европейской комиссии для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Также мы много времени инвестировали в план Украины 24/Ukraine 24 — всеобъемлющий план восстановления.

Какова стратегия компании EY в Украине на рынке сейчас и изменилась ли она после начала полномасштабной агрессии?

Мы не сокращали персонал, однако некоторые коллеги по понятным причинам решили продолжить карьеру, присоединившись к офисам EY в других странах. Сейчас мы работаем не только на украинский рынок, а предоставляем услуги клиентам EY в других географиях. Сейчас есть три компонента нашего бизнеса: наши услуги клиентам в Украине, как это было обычно; работа, которую мы выполняем на экспорт и виртуальную мобильность. В последней задействованы люди, которых мы не можем задействовать в проектах в Украине из-за определенного уменьшения объема работы, поэтому они работают на иностранный офис, находясь в Украине.

Мы благодарны нашей глобальной структуре за ее поддержку Украинской практики, при этом на самом высоком уровне. Но что важно, и это принципиальная позиция украинской практики, мы никогда не были и не будем «иждивенцами», которые финансируются извне, мы всегда просили и просим от наших глобальных структур предоставлять нам работу, которую мы можем выполнять для офисов в EY в других странах. Кстати, наши иностранные офисы удовлетворены качеством предоставленных услуг, к тому же мы можем выполнять работу дешевле. Со своей стороны мы обеспечиваем бесперебойность работы при любых обстоятельствах. Такая позиция и устойчивость украинской практики вызывают большое уважение наших глобальных структур и желание поддерживать нас в дальнейшем.

Фото: EY

Как EY переживает полномасштабную войну? Помогала ли компания EY коллегам и их близким?

Мы действовали в соответствии с нашими планами, разработанными еще до полномасштабного вторжения. Физическая безопасность сотрудников и безопасность их семей там указана на первом месте, поэтому уже в начале мы запустили бесплатный рабочий Хаб на западе Украины, где можно относительно безопасно жить и работать. Такой Хаб с перерывами, но функционирует и по сей день. Кроме этого, почти сразу была запущена инициатива mobility — возможность для желающих перейти в зарубежные офисы EY. Кстати, таких коллег оказалось относительно немного. Периодически мы выплачиваем hardship allowance, например, в самом начале, когда многие хотели быстро релоцироваться или относительно недавно, чтобы все имели возможность адаптироваться к блекаутам. Отдельно выделили деньги на закупку мощных индивидуальных павербанков. Создали хабы в офисах в Киеве и Львове — генератор, запас воды, Старлинки.

Как EY в Украине помогает защитникам?

С первых дней войны компания постоянно поддерживает сотрудников и членов семей наших сотрудников, которые вступили в ВСУ и терробороны и обеспечивает всем необходимым для защиты нашей страны. Также в первые дни войны мы сделали относительно существенный взнос на спецсчет помощи НБУ. Также, присоединились к поддержке и собственно сотрудники EY в Украине в рамках благотворительной инициативы «Зарплата одного дня на нужды ВСУ», а компания со своей стороны удвоила собранную коллегами сумму. Также деньги, которые мы не потратили на новогоднюю вечеринку этого года, пошли на приобретение павербанков, генераторов, фонарей для детей погибших героев и приобретение всего необходимого для защитников — сотрудников EY и близких родственников наших коллег в ВСУ. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем поддерживать наших защитников.

Отдельно хочу отметить, что суммы налогов, которые мы уплатили в 2022 году, находятся почти на уровне довоенного года. Фонд оплаты труда так же. То есть кроме помощи нашим защитникам наш монетарный вклад в экономику Украины остался на том же уровне.

Какие у вас сейчас ожидания от 2023 года? Можем ли говорить об определенных прогнозах?

Хочу отметить, что все усилия EY в Украине будут сосредоточены на плане восстановления Украины. В этом нас даже поддерживает наша глобальная сеть EY. В результате реализации такого плана это может быть совершенно другая страна. Она может превратиться в страну с совершенно другой добавленной стоимостью. Интерес инвесторов колоссальный, поэтому надо сосредоточить все силы на правильном построении стратегии восстановления Украины. Но любое восстановление становится возможным только после прекращения боевых действий на территории Украины, потому что военные риски очень высоки.

Конечно все мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, но чтобы она закончилась на условиях, наилучших для Украины. Я не верю в то, что кто-то действительно знает или может предсказать, как и когда это произойдет.