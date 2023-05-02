«Иначе кризис был бы гораздо тяжелее». Известные СЕО и предприниматели — о главных точках несокрушимости для украинского бизнеса 2 мая, 08:03 Предприниматели и CEO из разных отраслей обсудили, что стало переломным моментом для бизнеса в 2022 году (Фото:NV/Наталья Кравчук)

Во время войны изменилось все — от горизонта планирования до потребностей клиентов. Как бизнесу удалось не только выстоять и адаптироваться к новым реалиям, но и начать развиваться

В рамках зустрічі NV «Діалоги про бізнес. Війна та майбутнє» відбулася панель під назвою «Головні уроки та виклики». Підприємці та CEO з різних галузей обговорили, що стало переломним моментом для бізнесу у 2022 році, як змінилася роль лідера та коли в компаніях почали думати не лише про виживання, але й про розвиток.

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Модератор панелі президент компанії Київстар Олександр Комаров підкреслив: «Нам цікаві для дискусії чотири напрями. Як вдається поєднувати розвиток і виживання або, можливо, виживання та розвиток. Яка пропорція на сьогодні в думках всіх керівників про розвиток, а яка — про виживання. Як вибудовуються на сьогодні взаємовідносини з державою, чого бізнес очікує від влади. І останнє - як змінилася роль CEO, лідера, як вони адаптувалися до нових вимог — як керівники та як звичайні громадяни».

Фото: NV/Наталья Кравчук

СЕО групи компаній ОККО Василь Даниляк, заступник голови правління МХП Андрій Булах і член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко визначили точки незламності для бізнесу та ті фактори, які дозволяють проходити українському підприємництву тривалий і виснажливий марафон до перемоги.

NV публікує ключові цитати спікерів:

Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО

Фото: ОККО

«Для нас війна змінила і поставила з ніг на голову всю логістику. До війни фактично всі нафтопродукти заїжджали або з півночі, або зі сходу. З 24 лютого це все зупинилося. І добре, що галузь зайшла в цю ситуацію з непоганими залишками. Інакше паливна криза була б набагато важчою та жорсткішою. А далі - компанії в дуже короткі строки переорієнтувалися. Це була перша точка незламності для нас»

«Другою точкою стало те, що люди залишилися працювати. А у нас достатньо жіночий колектив на заправних станціях. В деяких місцях, звісно, був недокомплект десь 30%, а десь і 70%. Але ті, що залишилися, вони демонстрували таку силу духу, таку клієнтоорієнтованість, яка була на вагу золота в той час. Так само як і наші бензовозники, які зголошувалися їхати і в Чернігів, і в Харків, і в Миколаїв, що були під постійними обстрілами. Це довело твердість українського характеру. І стало такою засічкою, що все інше ми переживемо»

«2022 рік показав, що не потрібно стільки станцій в нашій індустрії при такому ринку. Нікому не бажаю зла, але об'єктивно вважаю, що в галузі почнуться масові закриття та банкрутства. Чому? Тому що дуже багато станцій, які і до війни мали низькі проливи. Країна ж просіла нерівномірно: десь просіли регіони на 80%, десь — на 10% чи 5%. Відповідно, коли якась мережа просідає на 50%, то тут є два варіанти: або бізнес суттєво піднімає маржу, що в принципі відбулося при відміні регуляції, або банкротує. 2022 рік ще дозволив підняти маржі, оскільки був дефіцит і безвихідь. І сьогодні, ті, хто втратив, будуть голодні до повернення звичних заробітків. Але це вже неможливо, конкуренція не дасть»

«Якщо до 2024 року вибудовувалася парадигма компанії, коли з мінімумом хочеш зробити максимум: 1,1 млн тон нафтопродуктів перевалити лише 130 бензовозами та газовозами. І в минулому житті - це була величезна точка переваги, бо ти був ефективніший за тих, хто робив таку саму кількість 200 або 250 машинами. Але у 2022 році стало зрозуміло, що це тепер найшвидший транспорт. І неоптимальні компанії з точки зору транспортної логістики отримали конкурентну перевагу, оскільки мали частину машин, які використали для імпорту нафтопродуктів. Нам довелося інвестувати ще в 100−130 бензовозів. І змінити парадигму»

«Що саме стало причиною паливної кризи? Те що у нас інерційний ринок, ринок руху фізичного товару. І якщо до війни шлях товару до споживача та покупця займав в середньому п’ять-сім днів. То з 24 лютого довелося контрактувати всі поставки по-новому, і це займає приблизно один-півтора місяця часу. Ще пощастило, що у нас було дуже багато, нетипово багато залишків, які „з'їлися“ за перший місяць війни. І саме тоді почався дефіцит. А реальні великі комерційні обсяги заїхали в країну лише через два місяці. Тому справа була не в регуляції цін, не це спричинило кризу, воно не допомагало, звісно, вирішити проблему, але й не стало її причиною»

Андрій Булах, заступник голови правління МХП

Фото: NV/Наталья Кравчук

«25 лютого, березень, 16 травня і червень. Це чотири milestones нашої незламності. 25 лютого зранку весь топменеджмент компанії був на наших підприємствах по всій Україні. Ми зрозуміли, що офлайн-бізнес потребує офлайн-лідерства, і необхідно бути з нашими командами, підтримувати їх і на своєму прикладі демонструвати волю до перемоги. Це дуже вплинуло на подальшу адаптацію до нової реальності. В березні ми побачили, що всі готові були працювати і, якщо потрібно, опановувати нові професії - менеджери ставали водіями вантажівок чи розвозили гуманітарну продукцію. 16 травня ми знову відкрили офіс в столиці, який для багатьох колег став точкою опори, що допомагала долати зовнішню невизначеність. А в червні повернулися до довгострокового планування»

«Робота бізнесу сьогодні - це багато в чому про сміливість. Звісно, це не порівняти зі сміливістю воїнів у ЗСУ, які боронять країну і кожного з нас. Проте розвивати бізнес зараз — це теж сміливість. Працювати, створювати нові робочі місця, інвестувати у розвиток, стартувати проекти, підтримувати економіку та українців, яким найбільше потрібна допомога — це все про сміливість бізнесу. Навіть попри війну ми продовжили трансформацію у кулінарну компанію, продовжили створювати ready-to-cook та ready-to-eat продукти, які дають можливість споживачам спрямувати час не на приготування їжі, а на справді важливі речі - родину, відпочинок, друзів чи навчання»

Фото: NV/Наталья Кравчук

«Великим викликом після перемоги для країни стане реінтеграція ветеранів. Це відповідальність кожного бізнесу і кожного керівника. Ми задумалися над цим питанням ще минулої весни і зараз вже стартуємо програму „МХП поруч“. Для кожного працівника, який повертається з фронту, будемо розробляти індивідуальну програму реінтеграції. Розраховуємо, що вона діятиме від 6 місяців до 1,5 роки, залежно від потреби кожної людини. Програма передбачає комплексну допомогу — медичну, психологічну, юридичну. Якщо через стан здоров’я ветеран більше не зможе виконувати попередні обов’язки, ми будемо допомагати знайти „себе“ в іншій сфері в нашій компанії. Будемо співвідносити медичні показання, професійні прагнення ветерана та знаходити оптимальне рішення щодо роботи — від розширення професійних навичок до повного рескілингу і освоєння нової професії»

«24 лютого ми перейшли в режим планування 24 години, десь на другий тиждень березня — планували вже на сім днів наперед, в кінці березня — на місяць. У червні повернулися до наших планів на кінець року, тобто горизонт збільшився до шести місяців. І вже в кінці року пристали на стандартний цикл — планування на рік»

Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу

Фото: NV/Наталья Кравчук

«Першою точкою незламності була середина квітня, коли ми перевели всі наші сервіси та клієнтські дані у хмару. Нацбанк дуже вчасно видав постанову, згідно з якою дозволив переносити всі клієнтські дані та сервіси у хмару за кордоном. Це було реально дуже складне завдання, яке стояло перед IT-командою. Впродовж 45 днів вони зробили це. І для нас це став перший сигнал, що ми переможемо. Ми побачили, що немає загрози для клієнтів, для будь-яких операцій, які проводить банк»

«Другий важливий епізод, — закупівля генераторів та терміналів Starlink для відділень. 45% відділень на сьогодні можуть працювати в ситуації повного блекауту. Вони забезпечені генераторами, старлінками, певні процеси проведені — і тепер ми не боїмося ніяких блекаутів».

«З першого дня війни ми не зупиняли кредитування українців і економіки — це третя точка незламності, яка дозволяє попри важкі умови рухати економіку вперед. Ми сфокусувалися на тому, щоб не зменшувати кредитні ліміти по картках, у нас найбільша кількість клієнтів із кредитними картками — 8,5 млн. І звичайно, що будь-які необдумані дії банку могли привести до дуже важких наслідків. Тому ми свідомо пішли на те, аби клієнти могли користуватися кредитними коштами, не зменшуючи кредитні ліміти»

«Ті всі кроки, звичайно, привели до того, що система втрималась, як банківська, так і економіка. Банки тримають фінансовий фронт, це наше завдання»

«Війна перевіряє навички лідерів до адаптації та швидких змін. В моменти повної невизначеності ти маєш створити відчуття стабільності та спростити ситуацію для тих, хто спирається на тебе. Це один з найважливіших уроків цього часу. Ще важливий аспект: команда. Вона має відчувати підтримку і тверду землю під ногами. Кожен керівник, в першу чергу завдячує команді, яка досягає цих результатів»

«Рік був дуже складним, але тим не менше Приватбанк отримав 30 млрд грн прибутку, це дуже хороший результат, враховуючи всі події. Крім того, ми сформували резерви під кредитні операції, 14,5 мільярдів гривень. І треба зауважити, що резерви — це не втрати, це передбачення можливих втрат у майбутньому»

«Орієнтованість на потреби клієнтів значно зросла в період війни. За нею — прагнення підтримати один одного і перемогти. Що ми можемо більше зробити? Сподіваємося, це будуть нові потреби мирного життя. Основне — зробити клієнтський шлях простим, цікавим і приємним».