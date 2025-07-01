Многоуровневое членство, стандартизация деятельности и адвокатирование интересов: как работают современные бизнес-объединения в Украине
ОО «Интерньюз-Украина»
Если хочешь бежать быстро, беги сам, если хочешь бежать далеко, беги вместе с другими. Эта африканская пословица доказала свою истинность в украинской бизнес-среде с начала полномасштабного вторжения. Тогда, оказавшись перед лицом самого большого из возможных кризисов, предприниматели объединялись, чтобы вместе искать решения, привлекать международную поддержку и защищать свои интересы.
Бизнес-объединения (БО) — это навигатор для бизнеса в быстро меняющейся внешней среде и рупор его потребностей перед властью и международными партнерами. Национальные — вроде Торгово-промышленной палаты Украины или Союза украинских предпринимателей — или отраслевые, например Ассоциация сельского зеленого туризма и Украинская ассоциация мебельщиков, они имеют общую цель — объединить бизнес для поиска партнеров, получения дополнительной поддержки и влиять на развитие бизнес-среды в определенном регионе или стране в целом. Осознавая важную роль БО в украинской бизнес-среде, Программа развития ООН (ПРООН) в Украине поддерживает их становление и развитие.
Поговорим о важных трансформациях в секторе БО, которых удалось достичь при поддержке ПРООН.
Многоуровневое членство для развития в собственном темпе
Традиционно БО имели ограниченное количество членов и однозначный перечень критериев, которым они должны соответствовать. Ведь чем больше членов, тем шире перечень их потребностей и тем сложнее их удовлетворять и поддерживать связь со всеми. Ускорение темпа развития бизнес-среды и трансформация потребностей бизнеса побудили пересмотреть привычные правила. Так, поддерживать коммуникацию и строить сообщество помогают цифровые инструменты, а проблему многообразия потребностей решает многоуровневое членство.
Концепция многоуровневого членства предусматривает несколько вариантов причастности бизнеса к БО в зависимости от его текущих возможностей и потребностей. Для объединения это отличный инструмент, чтобы расширить круг членов и одновременно предложить индивидуальный подход каждому, а для микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) — способ присоединиться к бизнес-сообществу и развиваться уже, а не когда смогут соответствовать всем необходимым критериям.
Клуб Деловых Людей Украины, одна из партнерских организаций Программы развития ООН, внедряет многоуровневое членство уже не первый год. В организации долгое время анализировали потребности предпринимателей и экспериментировали с возможностями, которые могут им предложить. Окончательно принять решение о таком членстве натолкнули учебные программы от ПРООН, которые помогли системно переосмыслить подход к построению бизнес-сообщества и обслуживанию его потребностей.
Сейчас структура членства имеет два уровня: пользователь и участник клуба. Пользователи получают базовый доступ к сервисам:
- информирование об актуальных грантах и программах поддержки;
- участие в открытых вебинарах;
- приглашения на события и проекты, где они являются целевой аудиторией.
Для участников клуба доступен более широкий перечень возможностей. Так, они могут учиться на бизнес-программах, присоединяться к B2B-встречам, получать индивидуальное сопровождение от бизнес-координаторов.
Стандартизация деятельности БО как путь к повышению эффективности
БО в Украине работают преимущественно как общественные объединения, ведь украинское законодательство не предусматривает специального юридического статуса «бизнес-объединения». Добровольная стандартизация деятельности БО призвана частично решить эту проблему, внедрив систему универсальных критериев, присущих каждой БО независимо от организационно-правовой формы, типа, направления и масштаба деятельности.
Добровольный стандарт деятельности бизнес-объединений в Украине (далее — Стандарт) ориентирован на объединения микро-, малого и среднего бизнеса и регулирует организацию деятельности членских БО в этом сегменте. Документ описывает следующие пять сфер:
- организационная способность;
- членство и репрезентативность;
- услуги и деятельность;
- внешние коммуникации;
- прозрачность и отчетность.
С одной стороны, Стандарт — это инструмент развития, который помогает БО достичь определенного или желаемого уровня. Разработанный к нему опросник позволяет БО оценить свою деятельность и понять, на какой стадии развития оно сейчас находится и как двигаться дальше. С другой — это в будущем станет сертификатом качества БО, который подтверждает органам власти, международным партнерам и, собственно, бизнесу, что БО работает прозрачно и может быть выбрано для сотрудничества.
Каждая БО самостоятельно решает, присоединяться ли к Стандарту и как это делать. Те, которые стремятся ему соответствовать, подписывают меморандум и таким образом декларируют прозрачность своей деятельности и обязуются соответствовать определенным критериям.
Менять свой бизнес и формировать сообщество
В течение второй фазы проекта ПРООН по трансформации БО к объединениям-партнерам в течение 2020−2024 годов присоединились 21 000 новых предприятий, а общее количество членов выросло вчетверо. Также партнерские БО при поддержке ПРООН:
- разработали и приняли 32 закона и 28 подзаконных актов;
- в интерактивный каталог организаций поддержки бизнеса на портале Дія.Бізнес внесли 420 активных БО;
- внедрили 85 услуг по развитию бизнеса.
Впрочем, по результатам опроса ПРООН в декабре 2024 года, украинский бизнес еще недостаточно проинформирован о пользе от БО, поэтому не имеет достаточной мотивации к ним присоединяться. Пусть эта статья побудит предпринимателей узнать больше о членстве, выбрать свое БО и развивать бизнес в том направлении или масштабе, который нужен именно им. Ведь современные БО — это не просто формальное объединение предпринимателей, а сообщество людей с общими ценностями, опытом и стремлением расширять свои бизнесы и укреплять экономику Украины. Присоединяйтесь, чтобы вместе достичь большего!
Материал создан ОО «Интерньюз-Украина» в рамках проекта «Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине», который реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке Правительства Японии.