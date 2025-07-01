Если хочешь бежать быстро, беги сам, если хочешь бежать далеко, беги вместе с другими. Эта африканская пословица доказала свою истинность в украинской бизнес-среде с начала полномасштабного вторжения. Тогда, оказавшись перед лицом самого большого из возможных кризисов, предприниматели объединялись, чтобы вместе искать решения, привлекать международную поддержку и защищать свои интересы.

Бизнес-объединения (БО) — это навигатор для бизнеса в быстро меняющейся внешней среде и рупор его потребностей перед властью и международными партнерами. Национальные — вроде Торгово-промышленной палаты Украины или Союза украинских предпринимателей — или отраслевые, например Ассоциация сельского зеленого туризма и Украинская ассоциация мебельщиков, они имеют общую цель — объединить бизнес для поиска партнеров, получения дополнительной поддержки и влиять на развитие бизнес-среды в определенном регионе или стране в целом. Осознавая важную роль БО в украинской бизнес-среде, Программа развития ООН (ПРООН) в Украине поддерживает их становление и развитие.

«Успешное развитие микро-, малых и средних предприятий невозможно без сильных профессиональных бизнес-объединений. Наш проект убедительно доказал, что членские организации могут быть не только голосом предпринимателей, но и реальными провайдерами решений — от образования до адвокации. Мы последовательно движемся от поддержки отдельных организаций к построению целостной, саморегулируемой экосистемы бизнес-объединений. Формируется новая культура взаимодействия предпринимателей, основанная на ценностях, знаниях и сотрудничестве. И именно эта культура — залог устойчивого развития предпринимательства в Украине», — считает Владлен Сысун, координатор проектов экономического развития Программы развития ООН в Украине.

Поговорим о важных трансформациях в секторе БО, которых удалось достичь при поддержке ПРООН.

Многоуровневое членство для развития в собственном темпе

Традиционно БО имели ограниченное количество членов и однозначный перечень критериев, которым они должны соответствовать. Ведь чем больше членов, тем шире перечень их потребностей и тем сложнее их удовлетворять и поддерживать связь со всеми. Ускорение темпа развития бизнес-среды и трансформация потребностей бизнеса побудили пересмотреть привычные правила. Так, поддерживать коммуникацию и строить сообщество помогают цифровые инструменты, а проблему многообразия потребностей решает многоуровневое членство.

Концепция многоуровневого членства предусматривает несколько вариантов причастности бизнеса к БО в зависимости от его текущих возможностей и потребностей. Для объединения это отличный инструмент, чтобы расширить круг членов и одновременно предложить индивидуальный подход каждому, а для микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) — способ присоединиться к бизнес-сообществу и развиваться уже, а не когда смогут соответствовать всем необходимым критериям.

Клуб Деловых Людей Украины, одна из партнерских организаций Программы развития ООН, внедряет многоуровневое членство уже не первый год. В организации долгое время анализировали потребности предпринимателей и экспериментировали с возможностями, которые могут им предложить. Окончательно принять решение о таком членстве натолкнули учебные программы от ПРООН, которые помогли системно переосмыслить подход к построению бизнес-сообщества и обслуживанию его потребностей.

Сейчас структура членства имеет два уровня: пользователь и участник клуба. Пользователи получают базовый доступ к сервисам:

информирование об актуальных грантах и программах поддержки;

участие в открытых вебинарах;

приглашения на события и проекты, где они являются целевой аудиторией.

Для участников клуба доступен более широкий перечень возможностей. Так, они могут учиться на бизнес-программах, присоединяться к B2B-встречам, получать индивидуальное сопровождение от бизнес-координаторов.

«Многоуровневое членство — это инструмент роста. Оно позволяет бизнесам начать с малого — базового доступа к возможностям — и постепенно, по мере готовности, интегрироваться глубже в бизнес-сообщество, приобретать знания, партнеров и доверие. Это настоящий мост между знакомством и сотворчеством изменений», — убежден Николай Савуляк, глава Клуба Деловых Людей Украины.

Стандартизация деятельности БО как путь к повышению эффективности

БО в Украине работают преимущественно как общественные объединения, ведь украинское законодательство не предусматривает специального юридического статуса «бизнес-объединения». Добровольная стандартизация деятельности БО призвана частично решить эту проблему, внедрив систему универсальных критериев, присущих каждой БО независимо от организационно-правовой формы, типа, направления и масштаба деятельности.

Добровольный стандарт деятельности бизнес-объединений в Украине (далее — Стандарт) ориентирован на объединения микро-, малого и среднего бизнеса и регулирует организацию деятельности членских БО в этом сегменте. Документ описывает следующие пять сфер:

организационная способность;

членство и репрезентативность;

услуги и деятельность;

внешние коммуникации;

прозрачность и отчетность.

С одной стороны, Стандарт — это инструмент развития, который помогает БО достичь определенного или желаемого уровня. Разработанный к нему опросник позволяет БО оценить свою деятельность и понять, на какой стадии развития оно сейчас находится и как двигаться дальше. С другой — это в будущем станет сертификатом качества БО, который подтверждает органам власти, международным партнерам и, собственно, бизнесу, что БО работает прозрачно и может быть выбрано для сотрудничества.

Каждая БО самостоятельно решает, присоединяться ли к Стандарту и как это делать. Те, которые стремятся ему соответствовать, подписывают меморандум и таким образом декларируют прозрачность своей деятельности и обязуются соответствовать определенным критериям.

«Мы планируем продолжить работу над этим стандартом, чтобы разработать типовые политики и наборы документов, которые БО могут использовать и адаптировать с учетом своих особенностей и потребностей. Хотим запустить учебную программу, в частности для лидеров БО, и при поддержке доноров создать ряд стимулов для внедрения стандарта в Украине», — рассказала Анна Стрикун, глава союза « Национальная платформа МСБ».

Менять свой бизнес и формировать сообщество

В течение второй фазы проекта ПРООН по трансформации БО к объединениям-партнерам в течение 2020−2024 годов присоединились 21 000 новых предприятий, а общее количество членов выросло вчетверо. Также партнерские БО при поддержке ПРООН:

разработали и приняли 32 закона и 28 подзаконных актов;

в интерактивный каталог организаций поддержки бизнеса на портале Дія.Бізнес внесли 420 активных БО;

внедрили 85 услуг по развитию бизнеса.

Впрочем, по результатам опроса ПРООН в декабре 2024 года, украинский бизнес еще недостаточно проинформирован о пользе от БО, поэтому не имеет достаточной мотивации к ним присоединяться. Пусть эта статья побудит предпринимателей узнать больше о членстве, выбрать свое БО и развивать бизнес в том направлении или масштабе, который нужен именно им. Ведь современные БО — это не просто формальное объединение предпринимателей, а сообщество людей с общими ценностями, опытом и стремлением расширять свои бизнесы и укреплять экономику Украины. Присоединяйтесь, чтобы вместе достичь большего!

Материал создан ОО «Интерньюз-Украина» в рамках проекта «Трансформационное восстановление для безопасности людей в Украине», который реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке Правительства Японии.