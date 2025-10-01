Почти четыре года полномасштабной войны кардинально изменили контексты, в которых работает украинский бизнес. Вместо привычных планов развития — постоянная адаптация к новым реалиям, поиск нестандартных решений и балансирование между рисками и возможностями. Но именно в это время креативность становится не просто инструментом, а критически важным условием выживания и победы.

Украинский бизнес доказывает, что умеет превращать вызовы в точки роста. Недостаток ресурсов, перебои в логистике, необходимость релокации — все это стало толчком к внедрению инноваций, изменению подходов к управлению, коммуникациям и взаимодействию с государством.

Как компании принимают сложные решения? Что означает лидерство в кризис? Как восстанавливать доверие, строить репутацию бренда и одновременно поддерживать страну в войне?

Эти вопросы стали основой дискуссии на форуме «Украина как бренд. 34 года независимости» во время панели «Креативность бизнеса как способ развиваться и побеждать».

Участники: Александр Водовиз, глава офиса и СЕО группы «Метинвест»; Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП; Андрей Мойсеенко, член правления АО «Укрэксимбанк» по вопросам корпоративного бизнеса.

Модератор — журналист и радиоведущий Олег Билецкий.

Как ваш бизнес справляется с вызовами войны, сочетая потребность в предсказуемости и планировании с непредсказуемостью военной реальности?

Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП

Юрий Мельник: Компания МХП обладает бизнес-моделью, которая доказала свою эффективность в годы полномасштабной войны. В ее основе — вертикальная интеграция, развитие экспорта и изготовление продукции с добавленной ценностью.

Конечно, полномасштабная война и дальше создает немало вызовов для нашей компании. Мы понесли потери — и немалые — в Киевской, Одесской, Донецкой областях. Однако благодаря правильно выстроенной модели компания смогла сохранить жизнестойкость и продолжать работу.

Даже в это сложное время МХП инвестирует в развитие активов, стабильно платит налоги и обеспечивает рабочими местами десятки тысяч украинцев. Это подтверждается и динамичным ростом налоговых платежей, и тем, что количество работников в компании не только сохранилось, но и увеличилось.

К трем ключевым столпам бизнес-модели МХП — вертикальной интеграции, развитию экспорта и производству продукции с добавленной ценностью — в годы войны добавился еще один: энергонезависимость. Компания последовательно работает над ее укреплением, чтобы оставаться устойчивой даже в самые сложные времена.

Александр Водовиз, глава офиса и СЕО группы «Метинвест»

Александр Водовиз: Наш горизонт планирования — максимум 2−3 месяца. Мы планировали развитие предприятия в Покровске, а через месяц нам пришлось его приостанавливать. Раньше у нас был бизнес-план на год, стратегическое планирование на 5 лет и стратегия компании, прописанная на 10−20 лет. Понятно, что сейчас все это отошло на второй план — теперь планирование месячное. Есть некоторые горизонты, например, в конце года кто-то хотел бы что-то видеть, но война вносит такие коррективы, что это невозможно. Мы все пережили тяжелые зимы, отключения электроэнергии и другие трудности. Когда мы увидели отклонение от плана в 100−200%, поняли, что это не планирование.

Мы потеряли половину бизнеса. Когда-то в Метинвесте работало 100 тысяч человек, сейчас — 50 тысяч. Мы потеряли Мариуполь. Если говорить о планировании, то 19 февраля наш акционер был в Мариуполе и мы планировали инвестиции: подписали договор более 1 млрд долларов. Что произошло через три дня, мы все знаем. Поэтому сейчас очень трудно что-то планировать.

Бизнес сильно изменился. Мы не говорим о развитии или строительстве — сейчас вопрос в том, как выжить. Наши предприятия и ГОКи стоят. Там работают 5 тысяч, там 7 тысяч человек. Мы платим им зарплату, стараемся не увольнять работников. Акционер, грубо говоря, платит из собственного кармана. Ваши вопросы очень актуальны, но нужны структурные и стратегические решения, которые позволят горно-металлургическому комплексу заработать полноценно.

Есть вопросы с бронированием, есть вопросы с разрешениями, с экологией. Ингок — 7,5 тысяч человек. Основная причина, почему мы не работаем — у нас людей забрали на войну. В компании из 50 тысяч почти 8 тысяч на войне. Это много, очень много. Кто же тогда будет работать? Лучший вариант для ТЦК: не идти в село, не искать людей, которые прячутся, а приходить на проходную и за полчаса выполнять месячный план.

Андрей Моисеенко, член правления АО «Укрэксимбанк» по вопросам корпоративного бизнеса

Андрей Мойсеенко: Я разделю свой ответ на две части. Первое — что происходило, когда все было действительно непредсказуемо и ситуация была экстраординарной. Второе — что происходит сейчас. Если можно так сказать, для банковской системы сейчас задача очень понятна, и банки строят бюджеты, понимая свою роль в поддержке бизнеса, поэтому должны быть предсказуемыми.

На самом деле, в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, задача банковской системы Украины была в условиях непредсказуемости гарантировать, насколько это возможно, определенную предсказуемость. Это можно подтвердить практическими примерами. Мы все помним, что исчезло топливо на заправках. На самом деле государственная банковская система, которая состоит примерно на 60% из государственных банков, в стабильном обществе это не очень правильно, но во время войны это нам помогло. Банки, особенно государственные, консолидировались, когда иностранные заморозили свою активность, и государственные банки профинансировали крупнейшие компании, импортирующие топливо, — и оно появилось, хоть и постепенно. Это стало возможно благодаря быстрой реакции банковской системы. Это лишь один пример.

Можно также говорить об энергосистеме и о том, что делают банки, но если подытожить — это было очень сложно. В любом бизнесе каждый день был просто вызовом: ты понимаешь свою роль и стараешься максимально выполнять задачи, думая о сегодняшнем дне и о следующем дне.

Сейчас ситуация иная. Мы уже понимаем, где какие вызовы и какие задачи стоят, поэтому можем работать более прогнозируемо и помогать бизнесу выполнять те задачи, которые стоят перед ним и перед экономикой в целом.

Сейчас мы говорим об Украине как о бренде. Но с точки зрения бизнеса за рубежом: добавляет ли это моральной стоимости? Побуждает ли к сотрудничеству? Или наоборот — фактор, который вызывает опасения как у сильного конкурента?

Юрий Мельник: В МХП стратегическое планирование остается приоритетом — мы смотрим оптимистично на развитие выбранной бизнес-модели. Как я отмечал ранее, несмотря на войну, количество работников в компании не сократилось, а наоборот выросло примерно на 4 тысячи человек в Украине. При этом мы стабильно платим налоги, инвестируем и наращиваем объемы производства.

Важно и то, что развитие украинского бизнеса на мировых рынках невозможно без партнерства с государством. После завершения преференциального режима торговли с ЕС, который действовал с 2022 года, украинским компаниям приходится работать в условиях более жестких квот. В этой ситуации именно симбиоз государства и бизнеса позволяет отстаивать позиции и открывать новые возможности для экспорта.

МХП является примером системной работы: сейчас компания экспортирует продукцию в более 70 стран мира, из которых около 10 рынков открыли уже во время войны. Это стало возможным благодаря совместным усилиям бизнеса, государства и дипломатов. И это доказывает: даже в самых сложных условиях бороться за рынки реально — если действовать системно и ответственно.

Александр Водовиз: Мы являемся крупнейшим экспортером в стране, частной компанией, которая экспортирует больше всего. Мы сократились вдвое, но до сих пор остаемся крупнейшим экспортером. Что это значит? Что вся экономика сжалась в два раза. Мы стали значительно слабее, менее мощными, чем были раньше.

При этом еще стоит отметить условия работы украинского бизнеса в Европе. Все соседи, пока вопрос не касается экономики. Только лишь заходит речь о выходе украинского продукта на их рынок, начинаются проблемы. Забывается, что мы работаем в условиях войны. Мы, со своей стороны, апеллируем, показываем, что либо мы, либо российский продукт. Наш основной конкурент в Европе сейчас — это Россия. Это никуда не делось. Однако европейские чиновники на это просто закрывают глаза.

Андрей Мойсеенко: У нас очень широкий спектр бизнесов, с которыми работаем, а Экспортно-импортный банк, конечно, ориентирован на экспорт и импорт. Мы действительно имеем дело с клиентами, которые открывают новые рынки: или для экспорта своей продукции, или для закупки оборудования, чтобы что-то создавать. В общем, чувствуем эту ситуацию на уровне всей системы.

Правильно говорят коллеги: позитивное эмоциональное восприятие Украины, стойкости нашего бизнеса заканчивается там, где начинаются деньги и бизнес. И ничего личного. Это просто о деньгах и конкуренции. Никто не ждет наших предпринимателей в Европе со своими продуктами. Но мы видим много примеров, когда это удается: от крупных компаний, как МХП, до меньших, даже нишевых отраслей. Мы реально меняем ландшафт в европейских странах, особенно у соседей. Например, замороженная ягода — это реальные изменения в бизнесе.

Это все благодаря устойчивости, гибкости, адаптивности, быстрому поиску решений — открытию одного рынка и закрытию другого. Это позволяет смелым бизнесменам постепенно выходить и завоевывать новые рынки, возможно, не так быстро, как хотелось бы, но стабильно.

Что делают банки? Наша задача благодаря обширной сети банков-партнеров и широкой линейке продуктов торгового финансирования обеспечить надежный контакт между украинским бизнесом и его иностранными партнерами, основанный на доверии.

Для клиентов, которые хотят не просто экспортировать сырье, а создавать продукцию с большей добавленной стоимостью, нужны инвестиции в производство и переработку. Поэтому задача банковской системы — обеспечить доступность таких инвестиций, кредиты на конкурентных условиях, позволяющих бороться с европейскими поставщиками. Это непросто, но мы достигаем определенных результатов.

Конечно, ставки кредитования в Украине выше, чем в Европе, где ресурсы дешевле. Это компенсируется государственными программами поддержки «5−7−9» и другими. Также есть программы международных финансовых институтов, которые через механизмы рискшеринга позволяют банкам улучшать доступ к финансированию для бизнеса, даже если у компании не хватает залога.

Государственные банки сейчас обладают большей долей рынка, но классически не отличаются гибкостью и скоростью. Поэтому их задача — стать быстрее и эффективнее, чтобы вовремя предоставлять нужные инструменты и поддержку клиентам. Мы провели серьезную реформу, если раньше корпоративному клиенту надо было ждать кредит месяца три, то сейчас «time to decision» составляет 20 рабочих дней по 80% заявок. Для малого и среднего бизнеса это еще быстрее.

Это может звучать просто, но это серьезный прогресс, который мы делаем, чтобы помочь украинскому бизнесу.

Еще один пример: наши бизнесмены инвестируют в оборудование, но часто сталкиваются с отсутствием доверия и необходимостью делать предоплату. Мы поддерживаем контакты с более чем 30 международными экспортными кредитными агентствами, что позволяет договариваться об отсрочке платежей для важного оборудования, которое помогает строить заводы и производить продукцию с большей добавленной стоимостью.

Также мы работаем над развитием проектного финансирования. Ранее его почти не было в Украине, а сейчас государственные и некоторые частные банки активно внедряют такие продукты. Это существенно поможет бизнесу реализовывать масштабные проекты.

Как государственный банк, Укрэксимбанк фокусируется на корпоративном и среднем бизнесе, поддержке муниципалитетов и общин. Мы даже отказываемся от непрофильных направлений, чтобы концентрировать все ресурсы на этих приоритетах.

Это наш вклад в то, чтобы бизнес стал сильнее и мог эффективно конкурировать на международной арене.

Продолжим эту тему. Как на практике выглядит коммуникация на линии государство и частный инвестор, частная компания?

Александр Водовиз: Какой провокационный вопрос вы задали! Общение есть, но, скажем так, непростое. Мы — крупная частная компания в Украине. Наши контрагенты — это, например, «Укрзализныця» со своими тарифами. Мы с ними общаемся. Является ли «Укрзализныця» монополистом? Да. И нам с ними очень трудно. Выступает ли Министерство в роли арбитра между государственным монополистом и частной компанией? Нет, не выступает. Почему нельзя повышать тарифы? Потому что нужно понимать последствия. Вы повышаете тарифы — это остановка работы еще одного ГОКа. Вы повысили тариф — мы к одному из мировых рынков (мы же экспортер) уже не можем поставлять, из-за стоимости логистики. Придется уменьшать производство. Все просто.

Юрий Мельник: Если говорить о практике, то для бизнеса сегодня ключевое — иметь поддержку государства. Это открытие новых рынков, сертификация производств, сохранение позиций там, где мы уже работаем. Это стратегически важно, потому что именно так открываются новые возможности.

Мы в МХП уже имеем конкретные примеры: благодаря сотрудничеству с государством и дипломатией удалось выйти на рынки, которые еще недавно казались недосягаемыми. И это доказывает: когда бизнес и государство работают в партнерстве, результат чувствуют и компании, и экономика страны.