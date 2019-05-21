Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Евгений Быстрицкий
Между виртуальным и реальным. Давайте оценивать Зеленского серьезно
Георгий Тука
Почему досрочные выборы ВР — ошибка
Андрей Зубов
Зеленский побеждает Путина
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху

Вчера, 08:03
8245
Цей матеріал також доступний українською
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху - фото

НВ

Кризис, потрясения или перемены? Их можно использовать с максимальной выгодой для себя

23 мая, в Киеве, НВ проведет лекцию Диалоги о бизнесе, в рамках которой известные предприниматели и СЕО раскроют свои секреты управления, инвестиций и кризис-менеджмента.

В стране вновь все меняется. Другая власть. Неожиданные риски. Большие ожидания и открывающиеся возможности. При этом мир быстрыми темпами движется вперед. Как извлечь из этого периода максимальную пользу? Куда инвестировать? С чего начинать? Что изменить или наоборот — оставить все как есть? Как вообще — заглянуть в будущее и вовремя принять правильное решение?

На встрече прозвучат рецепты и правила, проверенные опытом, а главное — результатом.

Наши спикеры:

Сергей Тигипко, владелец финансово-промышленной группы ТАС

Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты

Петр Чернышов, экс-президент компании Киевстар, член совета директоров Киевской школы экономики

Дмитрий Шимкив, глава совета управляющей компании «Дарницы», бывший замглавы Администрации президента

Три часа насыщенного разговора о деньгах и людях. Модератор — Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое время.

Все подробности о спикерах и программе читайте здесь.

Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь здесь.

Как проходили другие встречи с НВ?

Диалоги о будущем — цикл лекций известных экономистов, успешных бизнесменов, ученых и визионеров

Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой

Украина 2020 — цикл лекций о том, что ждет страну после выборов

Диалоги о будущем с Андерсом Аслундом, Владимиром Гройсманом и Томашем Фиалой

Теги:   Бизнес Формула успеха Диалоги о будущем

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 13:54

img
Команда Зеленского назвала оптимальную дату досрочных выборов в Раду
Политика

Вчера, 20:39

img
Идеолог партии Слуга народа и куратор диджитал-кампании стали советниками президента
Экономика

Вчера, 09:51

img
Миссия МВФ начала работу в Украине

ТОП 3

События

Вчера, 08:03

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8245
События

Вчера, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
7982
События

20 мая, 15:55

img
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в размере 20 млн грн
7835