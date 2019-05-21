Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
Кризис, потрясения или перемены? Их можно использовать с максимальной выгодой для себя
23 мая, в Киеве, НВ проведет лекцию Диалоги о бизнесе, в рамках которой известные предприниматели и СЕО раскроют свои секреты управления, инвестиций и кризис-менеджмента.
В стране вновь все меняется. Другая власть. Неожиданные риски. Большие ожидания и открывающиеся возможности. При этом мир быстрыми темпами движется вперед. Как извлечь из этого периода максимальную пользу? Куда инвестировать? С чего начинать? Что изменить или наоборот — оставить все как есть? Как вообще — заглянуть в будущее и вовремя принять правильное решение?
На встрече прозвучат рецепты и правила, проверенные опытом, а главное — результатом.
Наши спикеры:
Сергей Тигипко, владелец финансово-промышленной группы ТАС
Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпочты
Петр Чернышов, экс-президент компании Киевстар, член совета директоров Киевской школы экономики
Дмитрий Шимкив, глава совета управляющей компании «Дарницы», бывший замглавы Администрации президента
Три часа насыщенного разговора о деньгах и людях. Модератор — Виталий Сыч, главный редактор проекта Новое время.
Все подробности о спикерах и программе читайте здесь.
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