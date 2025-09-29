Бойцы СБС уничтожили российский вертолет Ми-8 FPV-дроном, опубликовано видео
Момент поражения российского Ми-8 (Фото: Скриншот видео / Мадяр / Telegram)
Украинские защитники сбили вражеский вертолет с помощью FPV-дрона.
Обновлено в 12:50 В Силах беспилотных систем уточнили, что FPV-дроном был уничтожен российский вертолет Ми-8.
Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что был уничтожен Ми-28.
«Вертолет Ми-28 дроном ФПВ уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем», — комментировал Бровди опубликованные кадры.
В 59 отдельной штурмовой бригаде СБС сообщили, что вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Котляровка.
Ми-8 — российский многоцелевой вертолет, используемый для перевозки личного состава и грузов, проведения медицинской эвакуации, а также как платформа авиационной поддержки наземных подразделений. Стоимость одного такого вертолета составляет не менее $6 миллионов.