Вся элита российской армии сегодня перекочевала из Бахмута на Соледар — офицер ВСУ 11 января, 18:50 Украинские военные стреляют из немецкой гаубицы Panzerhaubitze 2000 возле Соледара, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Радио NV заявил, что вся элита российской армии, пытавшейся захватить Бахмут, теперь переместилась под Соледар.

«Ситуация следующая: враг снизил давление на Бахмут и откуда было переброшено значительное количество подразделений российского ПВК Вагнер, а также российских ДШВ — десантно штурмовых войск или как они еще их называют ВДВ. То есть вся элита российской армии сегодня перекочевала из Бахмута на Соледар. И поэтому давление на Бахмут существенно уменьшилось, на Соледар — соответственно выросло», — сказал Березовец в эфире Радио NV.

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Он напомнил, что штурмовые действия в Соледаре и вокруг него продолжаются с 27 декабря, то есть уже 10 дней.

«Враг сделал выводы для себя после многомесячной неудачной попытки зайти в город Бахмут. Они решили поменять тактику. Во-первых, вместо захода в город Соледар они основные усилия концентрируют на его окружении с юга и севера для того, чтобы отрезать ключевую трассу, соединяющую Соледар и Славянск», — рассказал офицер ВСУ.

Штурмуют Соледар, по словам Березовца, малые штурмовые отряды, в которые входит от четырех до 15 бойцов.

«Это элитные части Вагнера, а также российские десантники, которые под прикрытием российской малой артиллерии (минометов 82, 120 калибров) постоянно совершают нападения на украинские позиции», — уточнил он.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

По состоянию на средину дня 11 января в Соледаре продолжаются тяжелые бои на фоне серьезных морозов. Ситуация остается сложной, однако ее контролируют ВСУ, «идет работа над принятием управленческих боевых решений», сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

И находящийся в Соледаре журналист Юрий Бутусов и аналитики Института изучения войны в своей новой сводке опровергли многочисленные сообщения российских Телеграм-каналов и пропагандистских СМИ о якобы захвате или окружении Соледара.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что командование Сил обороны приняло решение усилить участок фронта в районе Соледара, перебросив туда дополнительные силы и средства.