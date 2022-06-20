Бои на Донбассе: битва за Северодонецк продолжается, оккупанты активно применяют авиацию — Генштаб 20 июня, 07:28 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил о боях на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Донбассе основные усилия российские оккупанты на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяют авиацию.

Об этом сообщает Генштаб.

На Северодонецком направлении армия РФ обстреливала из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационных ударов парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной.

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Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

На Бахмутском направлении в течение оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Нанесли авиаудар вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытаются не допустить перегруппировку подразделений украинских войск. Обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Калиново, Очеретино, Бердичи, Желанне, Тоненькое, Северное, Орловка, Семеновка, Веселое, Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески, Красногоровка, Маръ, Большая Новоселка, Времевка, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка, Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Орехов и Каменское.

На Лиманском направлении российские захватчики нанесли авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

На Авдеевском направлении нанесли авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

На Славянском направлении оккупационные войска вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Чеполь, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровно, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье.



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