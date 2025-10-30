Покровск и Мирноград на грани падения: насколько там критическая ситуация для Украины и что будет дальше — BBC News Украина 30 октября, 19:15 Украинские военные в центре Покровска, май 2025 года. (Фото: Reuters)

Главная цель наступательной кампании войск РФ — крупный промышленный город Покровск и его спутник Мирноград — якобы оказались в окружении. По крайней мере, об этом заявляют российские власти. Украинские это отрицают, но говорят о «тяжелой ситуации» на этом участке фронта, пишет Олег Черныш для ВВС News Украина.

Після падіння Авдіївки в лютому 2024 року російські війська спрямували зусилля свого масштабного наступу на північний захід — у бік Покровська. Майже 40 км до околиць міста вони подолали за пів року і восени 2024 наблизились до передмість агломерації Покровськ-Мирноград.

Окремі військові аналітики прогнозували окупацію цих населених пунктів впродовж пари місяців. Однак Збройні сили України змогли наростити зусилля і навіть відкинути противника від околиць Покровська на початку 2025.

Влітку і на початку осені цього року російські війська змінили тактику і замість великих механізованих штурмів почали невеликими піхотними групами просочуватися повз українські оборонні порядки і накопичуватися в тилу. Там вони атакували українських військових і захоплювали їх позиції.

В умовах гострого дефіциту піхоти в ЗСУ ця тактика зрештою дала свій результат. Станом на кінець жовтня, росіянами вдалося максимально ускладнити логістику ЗСУ на цій ділянці і навіть взяти під свій контроль окремі райони Покровська.

При цьому в місті, яке майже знищене нищівними ударами бомб і дронів, досі залишається близько 1,2 тисячі цивільних, каже влада.

Оточення чи ні?

«З'єднання і військові частини 2-ї і 51-ї армій, наступаючи зустрічними напрямками, завершили оточення противника в районі Червоноармійська і Дімітрова (цими радянськими назвами влада РФ називає Покровськ і Мирноград. — Ред.). Заблоковане велике угруповання Збройних сил України», — заявив 26 жовтня начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час доповіді президенту Володимиру Путіну.

За словами очільника армії РФ, в оточені опинилися 31 батальйон ЗСУ. Міноборони уточнило, що це складає близько 5,5 тисяч військових.

Слова про «оточення» Покровська Путін повторив ще раз 29 жовтня, висловивши ідею оголосити режим тиші на декілька годин і запустити в Покровськ групи іноземних журналістів, щоб вони самі оцінили ситуацію.

Слід зауважити, що заяви про повне оточення Покровська і Мирнограда сприйняли зі скепсисом навіть в середовищі російських воєнних блогерів.

Наприклад, на картах бойових дій, які щоденно публікує проєкт російського пропагандиста Семена Пєгова WarGonzo, видно, що станом на 29 жовтня армія РФ не замкнула ділянку фронту біля сіл Родинське, Червоний Лиман і Гришине. Це околиці Покровська і Мирнограда, через які проходять ключові дороги, які поки що утримують українські війська.

Водночас проїзд автотранспорту і бронетехніки по них майже неможливий через вогневий контроль російських військ і активне використання БПЛА. Українцям доводиться забезпечувати логістику підрозділів або пішки або за допомогою вантажних наземних і повітряних дронів.

Вдень 29 жовтня телеграм-пабліки опублікували відеокадри встановлення прапору РФ на стелі біля в'їзду в Покровськ з боку Гришиного. Через декілька годин прапор збив український FPV-дрон. Проте ця ситуація показує, наскільки далеко вглиб міста змогли просочитися російські війська.

Крім охоплення з флангів армія РФ здійснює фронтальний тиск на оборонні позиції ЗСУ в Покровську, атакуючи із південного і південно-західного напрямків.

Тут росіянам вдалося закріпитися в передмісті, а також взяти під контроль окремі райони південніше залізничних колій, які ділять місто майже навпіл.

Крім того, зафіксоване просування на деяких ділянках північніше залізниці і бої за велику промзону на західних околицях міста

Російський прапор на стелі біля в'їзду в Покровськ зі сторони села Гришине. Він провисів близько години і був збитий українським дроном / Фото: DeepState

Також армія РФ почала механізований штурм східних околиць Мирнограда. Тут її головна ціль — взяти під контроль терикон шахти 5/6 і квартал багатоповерхівок, що дозволить контролювати усе місто, яке лежить в низовині.

У випадку, якщо російським військам в Покровську і Мирнограді, які наступають назустріч один одному, вдасться замкнути кільце, то вони фактично розріжуть навпіл українську оборону в цій агломерації і підрозділи ЗСУ, що досі утримують окремі позиції на південно-східних околицях біля Новопавлівки і Лисівки, опиняться в «котлі».

«Велика сіра зона»

В командуванні 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, який відповідає за цю ділянку фронту, відмовились прокоментувати ВВС News Україна ситуацію зі становленням російського прапора біля Покровської стели.

Там зауважили, що росіяни залучили майже 11 тисяч військових для оточення Покровської агломерації. Частина з них змогла інфільтруватися безпосередньо в саме місто. Військові аналітики кажуть, що це близько 200−300 осіб.

Цифру у 200 росіян у Покровську напередодні озвучив журналістам і президент Володимир Зеленський. 27 жовтня він сказав, що Україна «тримає Покровськ»,

За 28 — 29 жовтня українські війська знищили безпосередньо в Покровську 18 бійців армії РФ, повідомили в командуванні корпусу.

Там також наголосили, що противник не має наміру закріпитися на території, а планує просуватися далі на північ, щоб «розпорошити сили» української оборони та заблокувати сухопутні логістичні коридори до міста.

Український аналітичний OSINT-проєкт DeepState називає ситуацію в Покровську «на межі критичної».

Експерти зазначають, що росіяни, які змогли просочитися в житлову забудову, вчиняють диверсії, засідки, мінують дороги, атакують українські тилові підрозділи, зокрема частини РЕБ, артилеристів, операторів БПЛА.

Ураження будинку на околиці Покровська, де зафіксовано перебування російських військових / Фото: 7 корпус ДШВ

«Найгірше з усього — ворог зміг зламати логістику в напрямку Мирнограда та всієї агломерації міста. Окрім засідок піхоти, активно працюють ворожі дрони, які моніторять та здійснюють ураження по переміщеннях на позиції, провізії тощо. Активність ворожих пілотів значно зросла, коли в місто почала просочуватися піхота, а дронщики ворога допомагають знищувати нашу логістику, щоб дати можливість потроху поглинати місто», — сказано в заяві DeepState.

В даній ситуації, наголошують аналітики, для українського командування необхідно заблокувати шляхи просочування росіян в Покровськ і зачистити значними силами ті підрозділи, які вже накопичилися і заховалися в житлових кварталах.

«Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, що виправити все може бути вже пізно», — наголошується в заяві.

На онлайн-мапі DeepState більша частина Покровська і східні околиці Мирнограду станом на 29 жовтня перебувають в сірій зоні. Тобто там зафіксоване переміщення російських військ, але не має даних про їх впевнений контроль за цією територією. Це пов’язано з тим, що на багатьох ділянках фронту тут все ще зберігаються українські позиції, які фактично тепер опинилися в тилу росіян.

Це суттєво відрізняється від ситуації, наприклад, в Бахмуті навесні 2023 року, коли російські армійці зачищали поступово квартал за кварталом, витискаючи противника. Поточний стан в Покровську справ дозволяє аналітикам DeepState називати все місто «великою сірою зоною».

Приклад операції із захоплення росіянами Авдіївки чи Курахового, де українські підрозділи також були на межі оточення, показує, що такий стан справ не може тривати довго. Якщо вчасно не розблокувати логістику, то доведеться відводити війська в максимально складних умовах в останній момент.