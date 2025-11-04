Российский оккупант за миг до уничтожения украинским дроном на подступах к Покровску (Фото: Скриншот видео / Острые козырьки / Telegram)

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, войска страны-агрессора РФ ежедневно привлекают большое количество пехотинцев, которые пытаются просочиться в город.

Об этом во вторник, 4 ноября, рассказали бойцы Гострих картузів — второго отдельного отряда Центра специального назначения Омега Национальной гвардии Украины (НГУ), опубликовав соответствующее видео.

Реклама

«На Покровском направлении, к сожалению, все печально. Оккупанты давят очень большим количеством живой силы, интенсивность перемещений настолько велика, что операторы дронов просто не успевают поднимать борт за бортом», — рассказали украинские защитники, комментируя кадры.

По словам бойцов НГУ, российские оккупанты передвигаются группами по трое вояк. Враг рассчитывает, что хотя бы один из них доберется до города и закрепится.

«В день может пройти около сотни таких групп», — сообщили в подразделении.

Бойцы подчеркнули, что врагу необходимо нанести максимальные потери.

«Наши операторы дронов каждый день наносят поражение оккупанту прямо на подходах к Покровску», — рассказали в Гострих картузах, добавив, что именно благодаря дронам количество оккупантов, которые добираются до города, уменьшится существенно.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершні Довбуша 68-й отдельной бригады сообщил, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.

4 ноября ГУР опубликовало видео операции, которая продолжается в Покровске.